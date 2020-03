Spis treści

O tym, że system powinien mieć mocny program antywirusowy, nikogo nie trzeba przekonywać. W internecie czyhają na użytkowników fałszywe strony, które mogą zainfekować system lub wykraść dane, nie jest także bezpieczna poczta, ani też pliki pobierane z sieci. Antywirus na Windows 7 musi samodzielnie chronić system - Microsoft nie będzie już dostarczać łatek, które poprawiają zabezpieczenia i stanowiły jak dotąd wydajną pomoc dla antywirusa. Ale na który program antywirusowy postawić? Na rynku funkcjonuje obecnie kilkanaście dużych marek, tworzących oprogramowanie ochronne. Nasz ranking antywirusów na Windows 7 ma za zadanie ułatwić Ci ten wybór - prezentujemy tu najlepsze aplikacje, które będą chronić system podczas codziennego użytkowania.

Bitdefender Internet Security 2020

Bitdefender to doskonale znana na rynku marka, która od lat zdobywa pierwsze pozycje w rankingach programów ochronnych. Internet Security 2020 doskonale blokuje cyfrowe zagrożenia - od spyware po ataki na luki (exploity) typu zero-day. Kluczem sukcesu jest zastosowanie zaawansowanej techniki behawioralnej, która monitoruje w czasie rzeczywistym pracę systemu i aplikacji, blokując natychmiast wszelkie podejrzane zachowania. Ma także moduł odpowiedzialny za bezpieczne płatności oraz kontroli rodzicielskiej.

Defencebyte Antivirus Pro

Defencebyte Antivirus Pro to solidny antywirus, który zabezpiecza użytkownika przed różnorakimi zagrożeniami online - zaczynając od ataku malware, kończąc na próbach kradzieży tożsamości. Obsługuje również system bezpiecznych płatności, może również skanować system na żądanie użytkownika. Jedną z jego wartych uwagi zalet jest intuicyjny, przejrzysty interfejs, dzięki któremu nawet początkujący nie będą mieć problemów z pełnym wykorzystaniem możliwości programu.

AVG Antivirus

AVG Antivirus to rozwiązanie darmowe, ale nie mniej skuteczne, niż płatne aplikacje ochronne. Znajdziesz tu wszystko, co potrzebne jest, aby Windows 7 był całkowicie bezpieczny - blokowanie wirusów, oprogramowania szpiegującego i ransomware oraz innego złośliwego oprogramowania, szkodliwych linków i załączników w wiadomościach e-mail. Wersja płatna oferuje dodatkowe funkcje, jak na przykład ochrona przed szpiegowaniem przez kamerę internetową .

Kaspersky Antivirus

Kaspersky Antivirus skutecznie blokuje stare i nowe wirusy, ransomware, spyware, cryptolockery itp. Kładzie mocny nacisk, aby uniemożliwić generowanie kryptowalut (cryptojacking). Działa przy tym niewyczuwalnie dla użytkownika, nie spowalniając w jakikolwiek sposób użytkowania komputera. W wielu specjalistycznych testach antywirusów w roku 2020 otrzymywał pierwsze miejsca, co już samo w sobie mówi o jego jakości oraz solidności. Jego zaletą jest także bardzo przystępna cena.

Avast Antivirus

Avast to cieszący się dużą popularnością użytkowników, darmowy program antywirusowy. Pracuje w czasie rzeczywistym, a podejrzane pliki, które chcesz uruchomić, sprawdza najpierw w swoim laboratorium. Może przenieść go także do kwarantanny. Jednak nie ma takich funkcji jak ochrona przed wykradaniem haseł, blokowanie spamu czy ochrona kamerki internetowej. Te funkcje pojawiają się w płatnej edycji Premium Security. I to właśnie rozwiązanie warto polecić. Cena: 179 złotych za rok ochrony.

Avira Antivirus for Windows 7

Avira Antivirus for Windows 7 - nazwa mówi wszystko. Program antywirusowy dedykowany Twojemu systemowi operacyjnemu. I w dodatku darmowy! Chroni przed zagrożeniami online i offline, a zarazem jest całkowicie "niewidzialny" - pracuje w tle bez odczuwalnego wpływu na działanie komputera. Skuteczność ochrony, dawana przez ten program antywirusowy, jest bardzo wysoka, dlatego doskonale nadaje się do codziennego korzystania z komputera z systemem Windows 7.