Zamienniki do drukarek atramentowych - Wielki Test 2019

Zarówno instalacja jak i praca kartridżów przebiegła bez najmniejszych problemów. Urządzenie drukujące bezbłędnie odczytywało aktualny stan atramentu, a sam czynnik został wykorzystany właściwie do ostatniej kropli. Producent deklaruje że kartridże mają pojemność 20 i 21 ml. Testy wskazały jednak na wartości 14 ml (czarny) i 18,2 ml (kolor). Różnice nie mają w tym najmniejszego znaczenia, ponieważ zestaw ActiveJet jako jedyny w całym teście pozwolił na zadrukowanie ponad 400 stron. Dokładny wynik to 426 stron w kolorze i 1010 stron w czerni i bieli. Tak wysoka wydajność przekłada się na koszt...

Zamienniki od BlackPoint są sprzedawane w kartonowych opakowaniach. Doceniamy staranność zabezpieczenia kartridży przed uszkodzeniem. Trochę szkoda, że producent nie dołącza w zestawie nawet prostej instrukcji instalacji. Pochwały należą się natomiast na rzadko spotykane deklaracje dotyczące wydajności. Kartridże przy pojemnościach 13 ml mają osiągać 390 zadrukowanych stron w kolorze i do 550 w czerni. Same pojemności zostały podane z dużą dawką ostrożności - według naszych pomiarów w kartridżach znajdowało się 14,3 oraz 15,9 g atramentu. Trafnie prezentują się natomiast zapewnienia co do wydajności. Podczas testów zadrukowaliśmy 366 stron w kolorze i 687 stron w czerni. Stosunkowo wysoka cena zestawu, sprawia że pomimo niezłej wydajności, koszt pojedynczej strony na poziomie 55 gr...

Zamienniki do drukarek HP od marki BlackPoint zazwyczaj utrzymują podobne ceny i wydajności co tusze oryginalne. Jednocześnie stanowią dowód, że zamiennik może zaskoczyć jakością stosowanego atramentu i precyzją wykonania. Bez wątpienia jest to ciekawy wybór dla użytkowników planujących drukowanie fotografii i grafik o dużej szczegółowości.

Pomimo drobnych niedogodności tusze TFO mogą pochwalić się dobrą wydajnością. Producent deklaruje, że jego kartridże mają pojemność 17 ml i 15 ml. Nasze pomiary wskazały na blisko 14 ml atramentu w obydwu zasobnikach . Pomimo tego wydajność zestawu nie zostawia nic do życzenia. Udało się zadrukować 362 strony w kolorze i 780 stron w czerni i bieli . To jedne z najlepszych rezultatów w teście. Taka wydajność w połączeniu z niską ceną zestawu przekłada się na koszt wydruku pojedynczej strony na poziomie 39 groszy , a więc o 40% mniejszy niż w przypadku produktów HP .

Realna zawartość tuszu jest znacznie niższa niż deklarowana - udało nam się zużyć zaledwie 6,8 g w kolorze oraz 13,26 g w czerni . Zamienniki zakończyły test z wynikiem na poziomie 122 zadrukowanych stron kolorowych i 673 stron czarno białych . Dodając do tego dość wysoką cenę zakupu, koszt zadrukowania 1 strony to 1,35 zł, czyli przeszło 2 razy wyższy niż w przypadku zastosowania oryginałów HP . Sporo do życzenia pozostawia również jakość wydruków - głowice wyraźnie się zacinały, powodując powstawanie pasów na wydrukach.

Pomiary masy tuszu, wskazują że producent nieco przesadził z deklaracjami. Atrament kolorowy ma w tym wypadku 10,5 g, natomiast tusz czarny zaledwie 9,8 g . Podczas testów udało nam się wydrukować 186 stron w kolorze oraz 583 strony czarno-białe. To jeden z najsłabszych rezultatów w teście. Koszt wydruku pojedynczej strony to 73 grosze , a więc o blisko 10 gr więcej niż w przypadku drukowania tuszem oryginalnym od HP. Jakość wydruków jest na poprawnym poziomie. Przez cały czas testów drukarka sygnalizowała, że kartridż trójkolorowy został wyczerpany, jednak nie miało to wpływu na dalszą pracę urządzenia. Warto podkreślić, że producent udziela dożywotniej gwarancji na swoje produkty oraz ewentualne uszkodzenia sprzętu spowodowane stosowaniem zamienników.

My Office to jeden z młodszych uczestników naszych testów zamienników. Pomimo tego producent ma na swoim koncie już pierwsze wyróżnienia. Niestety tym razem firma znalazła się dopiero na szóstej lokacie zestawienia.

Przy pierwszym teście kartridż z tuszem czarnym został oznaczony jako wyczerpany. Korzystając z dożywotniej gwarancji, odesłaliśmy produkt do sklepu, a on do producenta. Niestety otrzymaliśmy informację, że waga tuszu wskazuje na to, że sami go wyczerpaliśmy a roszczenie gwarancyjne jest niezasadne. Skontaktowaliśmy się z producentem odkrywając naszą tożsamość i prosząc o wyjaśnienie. Dzień później sklep poinformował nas, że producent przyznał się do błędu - wzięta pod uwagę została waga tuszu HP 302, a nie HP 302 XL w związku z czym bez dodatkowych opłat otrzymaliśmy kolejny kartridż. Niestety również ten egzemplarz okazał się niesprawny. Nie udało nam...

Niedziałające kartridże, przeciągające się procedury gwarancyjne i piekielnie trudne przeprawy z dystrybutorami. Pierwszy w wieloletniej historii "wielkiego testu zamienników" spotkały nas nieprzyjemności, których obawia się większość konsumentów w związku z zakupem alternatywnych materiałów eksploatacyjnych do drukarki. Jak sobie poradziliśmy? Czy naprawdę jest czego się obawiać? Odpowiedzi na te pytania odnajdziesz kolejnych akapitach naszego artykułu.

Założenia wielkiego testu zamienników

Tegoroczny test zamienników atramentowych został skoncentrowany na kartridżach HP 302-XL, przeznaczonych do niewielkich urządzeń drukujących marki HP. Rolę platformy testowej pełniła budżetowa drukarka HP Deskjet Ink Advantage 2135 w wersji z początków produkcji i bez dodatkowych aktualizacji. Czysta wersja sterowników jest w tym wypadku niezwykle istotna. Marka HP co jakiś czas wypuszcza aktualizacje urządzeń, które blokują możliwość skorzystania z części zamienników, wyprodukowanych przed jej wprowadzeniem. Wszystkie produkty wykorzystane w testach zakupiliśmy anonimowo w popularnych sklepach internetowych. Poprosiliśmy również producentów o przesłanie dodatkowych zestawów wprost z ich magazynów, które posłużyły jako próbki zapasowe. Testy przeprowadzaliśmy na standardowych planszach ISO pozwalających wiarygodnie określić wydajność tuszu.

Czy zamienniki tuszów są bezpieczne?

Bezpieczeństwo w kontekście zamienników atramentowych można postrzegać dwojako. Pierwszą kwestią jest bezpieczeństwo ulokowania pieniędzy w produkt, który z definicji jest nieoryginalny. Większość z nas obawia się, że zamiennik będzie gorszej jakości, zapewni niższą wydajność albo po prostu okaże się niesprawny. Logika podpowiada, że jakaś pułapka musi stać za znacznie niższą ceną produktu. Całe szczęście takie obawy okazują się bezpodstawne. Na rynku można bez problemu odnaleźć producentów zamienników cieszących się równie dobrą renomą co producenci oryginałów i to pomimo niższej ceny produktów. Marki które na przestrzeni ostatnich lat otrzymywały od nas wyróżnienia jeszcze nigdy nas nie zawiodły. Testy takie jak ten to najlepszy sposób aby zabezpieczyć się przed problemami z materiałami niskiej jakości.

Drugim istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo samego sprzętu drukującego. Wielu producentów bez ogródek wskazuje, że szkody wyrządzone w urządzeniu podczas korzystania z zamienników pozbawiają użytkownika możliwości skorzystania z gwarancji. Warto jednak widzieć, że awaryjność jest w tym wypadku dosyć mała. Większość zamienników do drukarek HP to tak na prawdę refilowane lub refabrykowane oryginały. Lepsi producenci oczyszczają kartridże i wymieniają w nich chipy, a słabsi jedynie dopełniają brakujący atrament. Oznacza to, że nie ma dużych różnic jakościowych między zamiennikami, a oryginałami. Co więcej wielu z producentów materiałów eksploatacyjnych rozszerza gwarancję, obejmując nią również uszkodzenia urządzenia drukującego powstałe na skutek użytkowania zamiennika.

Ile można oszczędzić stosując zamienniki w drukarce?

Oryginalne tusze HP 302-XL kosztują około 210 zł za komplet. Większość zamienników kupimy za mniej niż 150 zł za komplet. Co ciekawe, zamienniki często mogą poszczycić się również wyższą wydajnością. Zestaw od HP jest w stanie wydrukować około 330 stron. Oznacza to, że za stronę zapłacimy około 63 grosze. Najbardziej ekonomiczny zestaw z naszego testu był w stanie wydrukować stronę za równowartość 35 groszy. Należy jednak oddać sprawiedliwość marce HP, która coraz skuteczniej obniża ceny oryginałów, utrudniając producentom zamienników skuteczną rywalizację cenową - jeśli kilka lat temu oszczędności z zastosowania alternatywnych produktów były kilkukrotnie większe.

Wsparcie gwarancyjne jest równie ważne co wydajność!

Każdego roku podkreślamy wagę gwarancji w finalnych rezultatach naszych testów. Tym razem musieliśmy skorzystać z niej aż dwukrotnie. Pierwszy problem dotyczył tuszów marki Asarto zakupionych w sklepie Morele.net. Gwarancja zadziałała w tym wypadku wzorowo. Niesprawny kartridż (przestał działać po zadrukowaniu 1 strony) został wymieniony na nowy i sprawny w przeciągu nieco ponad tygodnia i bezpłatnie dostarczony do naszego biura.

Druga awaria dotyczyła produktu Inkdigo - tusz kupiony w sklepie BlackGames.pl był rozpoznawany przez drukarkę jako wyczerpany. Tusz odesłaliśmy na gwarancję, robiąc przypadkowo błąd w adresie zwrotu (prawdopodobnie trafił do biura obsługi zamiast osoby odpowiedzialnej za gwarancje). Sklep dołożył jednak wszelkich starań aby finalnie produkt trafił na wymagany adres bez obciążania nas dodatkowymi kosztami. Niestety kilka dni później obsługa sklepu wróciła do nas z informacją o odrzuceniu roszczenia przez producenta. Dopiero po naszej interwencji producent przyznał się do błędu w weryfikacji reklamacji i przesłał nowy tusz. Winny miał być czynnik ludzki - osoba odpowiadająca za weryfikację produktów zważyła kartridż i stwierdziła, że został on wyczerpany przez użytkownika. Decyzja została jednak podjęta na bazie błędnych założeń co do wagi (serwisant bazował na wagach zamiennika 302, a reklamowany był model 302 XL). Pozostaje nam wierzyć, że prośba o ponowną weryfikację byłaby równie skuteczna w przypadku każdego innego użytkownika. To jednak nie był koniec problemów. Nowa próbka również okazała się niesprawna. W chwili publikacji po tygodniowym oczekiwaniu, sklep podjął decyzję o wysłaniu kuriera po odbiór drugiego niesprawnego egzemplarza. Cały proces reklamacji trwa w w tym wypadku już ponad miesiąc i trudno doszukiwać się w tym jakiejś winy samego sklepu.

Wnioski z naszych testów

Nasze testy objęły 7 popularnych produktów. Tradycyjnie nie rozczarowały nas marki Activejet i BlackPoint, TFO i Asarto. Wprawdzie ostatnia z wymienionych firm zaliczyła małe potknięcie związane z niesprawnym kartridżem, ale sprawna obsługa gwarancyjna potwierdza, że mamy do czynienia z poważnym producentem. Pozostałe firmy niestety wypadły poniżej oczekiwań. Poniżej prezentujemy pełną tabelkę testową.