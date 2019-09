Spis treści

APC Smart UPS 1500 posiada alarm dźwiękowy, ale informuje on jedynie o niskim poziomie naładowania akumulatora oraz sygnalizuje przeciążenia. Na wyświetlaczu LCD wyświetla się stan naładowania baterii w procentach oraz przewidywany czas pracy. Za pomocą gniazda Ethernet można podłączyć APC Smart UPS 1500 do internetu i monitorować jego parametry zdalnie przy wykorzystaniu narzędzi producenta.

APC Smart UPS 1500 to zasilacz typu line-interactive . Posiada moc pozorną 1500 VA/1050 W. Producent zdecydował się na montaż ośmiu gniazd IEC C13 oraz jednego gniazda zasilającego IEC C14 . IEC C13 oraz IEC C14 to popularne złącza do zasilania sprzętu komputerowego. Na pokładzie znalazł się wyświetlacz oraz USB i RJ-45.

Zasilacz polskiej marki GT UPS S11 Tower posiada moc pozorną 1000 VA i jest w stanie przyjąć maksymalnie 800 W obciążenie. Złącze wejściowe to IEC C14 , a UPS oferuje trzy złącza wyjściowe IEC C13 . GT S Tower 1000VA to zasilacz wykonany w technologii online . Posiada wbudowane porty USB oraz RS232. Producent oferuje dwie odmiany - wolnostojącą Tower oraz Rack do zastosowania w szafach rakowych. Testujemy wersję wolnostojącą, która lepiej sprawdza się w domu lub biurze.

Podczas naszych testów przy obciążeniu 400 W Ever Powerline RT Plus 1000 rozładował się po 20 minutach i 3 sekundach. Zwiększenie obciążenia do 800 W skróciło ten czas do 7 minut i 7 sekund Sprawdziliśmy również, jak zasilacz poradzi sobie z przeciążeniem. Po podłączeniu urządzenia o mocy 1200 W zasilacz wyłączył się po 1 sekundzie. Natychmiastowo zadziałały zabezpieczenia chroniące sprzęt przed uszkodzeniem.

Ever Powerline RT Plus 1000 to zasilacz awaryjny typu online o mocy pozornej 1000 VA i mocy czynnej 1000 W. Urządzenie wyposażono w jedno wejście IEC 320 C14 i sześc wyjść IEC 320 C13 . Konstrukcja obudowy pozwala na używanie stacjonarne oraz umieszczenie UPS-a w szafie Rack . Zasilacz komunikuje się z komputerem za pomocą złącza RS232 oraz USB .

Ever Powerline RT Plus 1000 to serwerowy zasilacz UPS o mocy pozornej 1000 VA.

Podczas naszych testów przy obciążeniu 400 W PowerWalker VI 1500 CW rozładował się po 12 minutach i 27 sekundach. Zwiększenie obciążenia do 800 W skróciło ten czas do 4 minut i 56 sekund. Sprawdziliśmy również, jak zasilacz poradzi sobie z przeciążeniem. Po podłączeniu urządzenia o mocy 1200 W zasilacz wyłączył się po 4 sekundach. Zabezpieczenia uchroniły zasilacz przed uszkodzeniem.

PowerWalker VI 1500 CW to zasilacz typu line-interactive o mocy pozornej 1500 VA, który jest w stanie przyjąć maksymalne obciążenie 1050 W. Urządzenie posiada jedno wejście IEC C14 i aż 8 wyjść IEC C13 . Nie zabrakło również USB, RS 232 oraz EPO (złącze to umożliwia awaryjną dezaktywację zasilacz UPS w momencie wystąpienia zdarzeń alarmowych).

Podczas testów przy obciążeniu 400 W zasilacz rozładował się po 11 minutach i 58 sekundach. Zwiększenie obciążenia do 800 W skróciło czas do 3 minut i 54 sekund. Sprawdziliśmy również, jak zasilacz poradzi sobie z przeciążeniem. Po podłączeniu urządzenia o mocy 1200 W UPS wyłączył się po 4 sekundach. Zadziałały zabezpieczenia antyprzepięcowe, co uchroniło urządzenie przed uszkodzeniem.

PowerWalker VI 1500 CSW to zasilacz typu line-interactive o mocy pozornej 1500 VA/900 W, który wyróżnia się stosunkowo niewielkimi rozmiarami. Producent zdecydował się na umieszczenie czterech gniazd typu E , co z pewnością spodoba się użytkownikom. Należy docenić również obecność dwóch portów USB (2,1A), które umieszczono przednim panelu. Inne testowane UPS-y ich nie posiadają. Jako jedyne urządzenie w teście posiada na stałe wbudowany przewód zasilający.

Jakiego UPS-a kupić? Co trzeba wiedzieć?

Zasilacz awaryjny przyda się w najmniej oczekiwanym momencie. Urządzenie pozwoli na podtrzymanie pracy urządzeń podczas zaniku napięcia w sieci elektrycznej. Dzięki temu możliwe jest szybkie zapisanie plików oraz bezpieczne wyłączenie komputera i innych urządzeń podpiętych do UPS-a. Nie jest to jedyna rola tego typu sprzętu. Zasilacze awaryjne stale monitorują parametry prądu i korygują je w razie potrzeby. Dzięki temu rozwiązaniu UPS zabezpiecza podpięte do niego urządzenia przed spadkami napięcia.

Zapotrzebowanie na zasilacze awaryjne w dobie smart home rośnie. UPS-y można wykorzystać do zasilania modemu lub routera. W dzisiejszych czasach wielu użytkowników korzysta z komputerów przenośnych. Na niewiele się one zdadzą bez dostępu do internetu.

W sklepach znaleźć można trzy podstawowe rodzaje zasilaczy awaryjnych: offline, line-interactive oraz online.

Najprostsze UPS-y to konstrukcje typu offline. Są one spotykane coraz rzadziej, a ich możliwości sprowadzają się do podtrzymania zasilania za pomocą wbudowanej baterii oraz filtrowania i korygowania parametrów napięcia w niewielkim stopniu.

UPS-y line-interactive to obecnie najpopularniejszy typ zasilaczy awaryjnych. W środku znaleźć można moduł AVR (Automatic Voltage Regulation), który stabilizuje napięcie w razie wystąpienia odchyleń od normy w graniach ±20 procent. W innym wypadku UPS przełącza się na zasilanie z wbudowanych akumulatorów.

Najbardziej zaawansowane są zasilacze online. Ten rodzaj UPS-ów jako jedyny całkowicie izoluje podłączone do siebie urządzenia od sieci zasilającej. Prąd na wyjściu jest dostarczany ze stale ładowanego akumulatora. UPS-y online charakteryzują się pełną kontrolą nad parametrami dostarczanego napięcia, wyższą ceną oraz zauważalnie większym zużyciem prądu. Należy również pamiętać o możliwości wystąpienia wyższych temperatur.

Podczas zakupu zasilacza awaryjnego należy zwrócić uwagę na jego moc. Nie może być ona mniejsza od sumarycznej mocy urządzeń, które będą do niego podłączone. Trzeba przewidzieć również około 30% zapas mocy, aby uniknąć przeciążenia UPS-a. Zakup zasilacza posiadającego moc taką samą, jak podłączone do niego urządzenia spowoduje, że wyłączy się on po kilku-kilkunastu sekundach. Oznacza to, że użytkownik nie zdąży zapisać swoich danych i wyłączyć urządzenia.

Moc zasilaczy UPS podawana jest w woltoamperach (VA). Jest to moc pozorna. VA to jednostka, która informuje, że przy napięciu (230 V w Polsce) zasilacz jest w stanie dostarczyć określone natężenie prądu wyrażane w Amperach. Przykładowo zasilacz awaryjny o mocy 1500 VA dostarcza 6,5 A przy napięciu 230 V.

Bardzo istotna jest również obecność funkcji, która automatycznie zamknie system operacyjny podłączonego komputera i wyłączy go przed całkowitym rozładowaniem akumulatorów zasilacza awaryjnego. Opcja ta dostępna jest w każdym z testowanych przez nas UPS-ów.

Procedura testowa UPS-ów

Do testów wybraliśmy modele o mocy 1000 VA oraz 1500 VA. Takie zasilacze awaryjne są w stanie bez problemu poradzić sobie z podtrzymaniem zasilania nowoczesnego komputera stacjonarnego wyposażonego w wydajne podzespoły.

Procedura testowa składała się z obciążania zasilaczy urządzeniami pobierającymi prąd o mocy o mocy 400 W i 800 W. Przetestowaliśmy również, jak UPS-y poradzą sobie przy przeciążeniu. W tym celu podłączaliśmy urządzenie o mocy 1200 W.

Zasadniczy test pozwalał sprawdzić, przez jak długi czas zasilacz UPS będzie w stanie dostarczać prąd po odcięciu zasilania. To typowy scenariusz pracy UPS-a. Przeprowadzaliśmy kilka prób i uśredniliśmy wyniki.

Zwracaliśmy również uwagę na wszelkie odchyłki od normy - zbyt szybkie wyłączenie się pod obciążeniem lub innego rodzaju problemy.

Podczas testu sprawdzaliśmy także funkcje dodatkowe takie, jak wyświetlacze wielofunkcyjne, informacje dźwiękowe oraz funkcjonalność dedykowanego oprogramowania do monitorowania stanu UPS-ów.

Za pomocą kamery termowizyjnej sprawdziliśmy temperatury zasilaczy awaryjnych podczas pracy w trybie oczekiwania bez obciążenia. Testy wykonywaliśmy w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosiła 18 stopni Celsiusa.

Mierzyliśmy czas ładowania zasilaczy UPS do 90 procent oraz do 100 procent. Ważne jest, aby zasilacz awaryjny jak najszybciej ładował akumulator do 90 procent. Pozwala to na szybką regenerację i ponowne chronienie podłączonych do niego urządzeń.

Ostatnią procedurą testową było sprawdzenie poboru własny prądu naładowanego UPS-a bez obciążenia.

Im mniejszy pobór własny tym lepiej

Wnioski z testów - który model wypadł najlepiej?

Testowaliśmy modele o mocy 1000 VA oraz 1500 VA.

Wyłaniając zwycięzcę zwracaliśmy uwagę na wyposażenie w gniazda i funkcje dodatkowe, budowę (jakość wykonania, spasowanie elementów), wydajność (testy pod obciążeniami) oraz opłacalność. Uśredniony wynik z poszczególnych testów daje ocenę końcową. Skala wynosi od 1 (najgorzej) do 10 (najlepiej).

Zwycięzcą okazał się UPS APC Smart UPS 1500 VA. Model ten wypadł najlepiej w naszych testach i otrzymał ocenę końcową 8,3. Doceniliśmy bardzo długie czasy pracy pod obciążeniem 400 W (26 minut i 16 sekund) oraz 800 W (9 minut i 4 sekundy). Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe odcięło dopływ prądu po 4 sekundach testu obciążenia przy wykorzystaniu 1200 W. Pozytywnie zaskoczył nas bardzo krótki czas ładowania od 0 do 90 procent, który wynosi niespełna 1,5 godziny. Pobór prądu bez obciążenia był jednym z najwyższych w teście i wynosił 24,7 W.

UPS APC Smart UPS 1500 VA otrzymał wyróżnienie Wybór Redakcji.

Podczas testów bardzo dobrze poradził sobie również zasilacz awaryjny GT S Tower 1000VA. Produkt polskiej firmy jest o połowę tańszy od zwycięzcy, a uzyskane wyniki są bardzo zadowalające. GT S Tower 1000VA z pewnością wystarczy większości użytkowników. Przy obciążeniu 400 W UPS rozładował się po 13 minutach i 51 sekundach. To dobry wynik. Zwiększenie obciążenia do 800 W skróciło czas do 5 minut 18 sekund. Zasilacz awaryjny od GT okazał się najbardziej oszczędny. Pobór prądu to jedynie 17,7 W. To jeden z najlepszych wyników w teście. Minusem tego modelu jest długi czas ładowania, który wynosi aż 8 godzin i 8 minut do 90 procent.

UPS GT S Tower 1000VA otrzymuje wyróżnienie Najlepsza Opłacalność.

Ever Powerline RT Plus 1000 uplasował się na trzecim miejscu.

Zasilacz ten oferuje dobre czasy pracy podczas 400 W - 20 minut i 3 sekundy oraz 800 W obciążenia - 7 minut i 7 sekund. Rozczarowuje wyłączenie po zaledwie 1 sekundzie przy 1200 W obciążeniu. Zastrzeżeń nie mieliśmy do ładowania. W zaledwie 1 godzinę i 22 minuty UPS Ever Powerline RT Plus 1000 naładował się do 90 procent. Ładowanie do pełna trwa niespełna 10 godzin. Zasilacz ten posiada najmniejszy pobór prądu spośród testowanych urządzeń - 14,1 W.

Ever Powerline RT Plus 1000 zajmuje trzecie miejsce i otrzymuje wyróżnienie PCWorld Poleca.

Przetestowaliśmy również dwa zasilacze awaryjne firmy PowerWalker. Urządzenia te równie dobrze spisały się w naszych testach, ale rezultaty są nieco gorsze, niż w przypadku UPS APC Smart UPS 1500 VA i GT S Tower 1000VA.

W modelu PowerWalker VI 1500 CW doceniamy najniższą spośród testowanych urządzeń cenę oraz zadowalające czasy pracy - 12 minut i 27 sekund przy 400 W obciążeniu, 3 minuty i 56 sekund przy 800 W obciążeniu oraz 14 sekund przy obciążeniu 1200 W. Pobór prądu wynosił 23,3 W.

PowerWalker VI 1500 CSW pozytywnie zaskoczył nas obecnością klasycznych wtyczek 230 V oraz dwóch portów USB z napięciem 2,1 A na przednim panelu. Umożliwiają one szybkie ładowanie urządzeń peryferyjnych, smartfonów oraz tabletów. Wyniki, jaki uzyskał model VI 1500 CW są bardzo porównywalne do efektów osiągniętych przez VI 1500 CW. (11 minut i 58 sekund przy 400 W i 3 minuty 54 sekundy przy 800 W obciążeniu). Pobór prądu był najwyższy spośród testowanych urządzeń i wynosił 25,7 W.

Szczegółowe wyniki testów oraz specyfikacje techniczne znajdują się na zdjęciu poniżej.