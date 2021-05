Zestawienie opłacalnych smartfonów 2021

Redmi Note 9 to roczny średniak, który aktualnie sprzedawany jest za niecałe 700 zł. Smartfon oferuje rewelacyjny stosunek jakości oceny.

Redmi Note 9 to model poprzedniej generacji. Nie zmienia to faktu, że jest to urządzenie, którego zakup nadal warto rozważyć. Zeszłoroczny średniak od Redmi zdążył zauważalnie stanieć. Obecnie kupimy go za niecałe 700 zł, a należy pamiętać, że mówimy o smartfonie posiadającym ekran Full HD+ i wydajne podzespoły.

Redmi Note 9

Propozycja od Redmi oferuje procesor MediaTek Helio G85. To popularny i wydajny układ do średniaków, które nie mają modemu sieci 5G. Na pokładzie znajdziemy również 3/4 GB RAMu i 64/128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Naszą uwagę powinen zwrócić ekran Full HD+ o przekątnej 6,53 cala. Jest to matryca IPS LCD, która nie ma podwyższonej częstotliwości odświeżania, ale oferuje bardzo dobrą jakość wyświetlanych treści.

Z tyłu umieszczono aż cztery aparaty. Główny z nich ma rozdzielczość 48 MP. Nie zabrakło 8 MP aparatu ultraszerokokątnego, 2 MP czujnika głębi oraz 2 MP aparatu makro.

Warto podkreślić, że Redmi Note 9 ma klasyczne złącze słuchawkowe Jack. Smartfon zasilany jest akumulatorem o pojemności 5020 mAh, a w zestawie sprzedażowym otrzymamy dedykowane etui.

