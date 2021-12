Zobacz smartfony, które okazały się hitem 2021 roku

Spis treści

Od kilku lat mówi się, że smartfony są coraz bardziej podobne i nie różnią się od innych modeli. W kwestii designu, wielkości oraz czasów pracy na baterii to prawda. Większość nowych konstrukcji wygląda bardzo podobnie, ale każdy producent ma swojego asa w rękawie, który pozwala odróżnić jego modele od konkurencyjnych konstrukcji sprzedawanych w podobnej cenie.

Najlepsze smartfony 2021 roku fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Rok 2021 na rynku smartfonów upłynął dosyć spokojnie. Nie brakło kilku przewidywanych wydarzeń takich jak zakończenie procesu aktualizacji do Androida 11, wydanie Androida 12 i rozpoczęcie aktualizacji dla flagowych smartfonów oraz prezentacja iOS 15. Mogliśmy liczyć również na rozwój składanych smartfonów, które stały się dużo ciekawszymi propozycjami. Nie zabrakło również kilku pewników - premiery Samsunga Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 oraz iPhone'a 13. NIestety nie wszystko poszło zgodnie z planem - kilka oczekiwanych smartfonów takich jak Galaxy S21 FE doczekamy się dopiero w 2022 roku.

W dzisiejszym rankingu przedstawiamy najciekawsze smartfony, które okazały się hitem 2021 roku. Kupując jednego z poniższych smartfonów możesz być pewny, że dokonałeś dobrego i opłacalnego wyboru. Co istotne na liście znajdują się nie tylko flagowe modele za kilka tysięcy złotych. Oto 10 najlepszych smartfonów 2021 roku wytypowanych przez redakcję PCWorld.

1. iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max

Pierwsze miejsce należy do iPhone'a 13 Pro oraz jego większego brata z dopiskiem Pro Max. Tegoroczne modele iPhone'a to niewielka aktualizacja serii 12, ale z drugiej strony na pokładzie pojawiło się kilka istotnych nowości. Zaczniemy od ekranów Super Retina XDR, które otrzymały ProMotion - 120 Hz częstotliwość odświeżania. Nowością jest także mniejsze wycięcie w ekranie, które otrzymało zaktualizowany wygląd.

iPhone 13 Pro Źródło: apple.com

iPhone 13 Pro/Pro Max to z pewnością najlepszy fotosmartfon 2021 roku. Wszystko ze względu na 12 MP aparat główny o przysłonie f/1,5 z PDAF oraz przesunięciem sensora. Nie zabrakło 3x zoomu optycznego realizowanego przez 12 MP teleobiektyw oraz 12 MP aparat ultraszerokokątnego. Całość uzupełnia LiDAR oraz zaktualizowana aplikacja aparatu z nowymi trybami nagrywania - ProRes oraz Dolby Vision. Ciekawy jest także tryb kinowy. Niestety iPhone 13 Pro/Pro Max nadal nie nagrywa w 8K.

Smartfon posiadają 6 GB pamięci operacyjnej oraz procesor Apple A15 Bionic w mocniejszej konfiguracji z 5-rdzeniową kartą graficzną. Do wyboru wersje z od 128 GB do 1 TB pamięci masowej.

2. Samsung Galaxy S21

W przypadku serii Galaxy S21 naszym ulubieńcem jest bazowy model. Wszystko ze względu na wyrównaną specyfikację techniczną, przystępną (jak na flagowca) cenę oraz bardzo kompaktowa obudowę.

Samsung Galaxy S21 Źródło: apple.com

Galaxy S21 otrzymał 6,2 calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz wsparciem dla HDR10+. Urządzenie ma w pełni wodoszczelną obudowę i waży zaledwie 169 g. Co istotne telefon posiada plastikowe plecki, co dla niektórych użytkowników może być sporą wadą.

Za wydajność odpowiada 5 nm procesor Exynos 2100 wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI 4.0.

Telefon wyposażono w 64 MP aparat pełniący funkcję teleobiektywu (brak zoomu optycznego). Nie zabrakło 12 MP aparatu głównego z przysłona f1,8, PDAF oraz optyczną stabilizacja obrazu. Zestaw obiektywów uzupełnia 12 MP matryca ultraszerokokątna. Galaxy S21 nagrywa filmy w rozdzielczości 8K.

3. iPhone 13

Ostatnie miejsce na podium zdobył bazowy iPhone 13. Smartfon otrzymał 6,1 calowy ekran Super Retina XDR znany wcześniej z iPhone'a 12 Pro. Mowa o jaśniejszym panelu z Dolby Vision i HDR 10.

iPhone 13 Źródło: apple.com

Na pokładzie procesor Apple A15 Bionic z 4-rdzeniowym układem graficznym oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Telefon posiada dwie 12 MP matryce. Co istotne główny aparat otrzymał sensor z przesunięciem i optyczną stabilizacja obrazu.

iPhone 13 sprzedawany jest w nowych wersjach kolorystycznych. Telefon wygląda podobnie do iPhone'a 12, ale posiada nieco lepiej wykonaną obudowę. Poprawiono również czasy pracy na baterii.

4. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Tuż za podium uplasował się Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Urządzenie pokonałoby iPhone'a 13 gdyby nie słaba bateria, która jest jego największą wadą. Z Flip 3 5G to pierwszy składany smartfon, którego zakup można polecić zwykłym konsumentom niebędącym fanami nowinek technologicznych.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Urządzenie przypomina stare telefony z klapką. We wnętrzu znajdziemy 6,7 calowy zagięty ekran Foldable Dynamic AMOLED o rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania i HDR10+. Na zewnątrz umieszczono niewielki panel Super AMOLED o przekątnej 1,9 cala do przekazywania najważniejszych powiadomień.

Urządzenie posiada obudowę wykonaną ze szkła i aluminium. Co istotne Galaxy Z Flip 3 5G posiada w pełni wodoszczelną obudowę.

Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 888 5G z 8 GB pamięci operacyjnej. Do wyboru wersje ze 128 GB oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

W obudowie znajdziemy dwa 12 MP aparaty, które zapewniają zadowalającej jakości zdjęcia, ale odstają nieco od matryc z Galaxy S21 i innych flagowców z 2021 roku.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 12 z One UI 4.0. Za zasilanie odpowiada mały akumulator o pojemności zaledwie 3300 mAh.

5. Realme GT

W środku stawki znalazło się miejsce dla Realme GT. To przystępny cenowo flagowiec, który oferuje bardzo dobrą wydajność w niskiej cenie. Urządzenie zaskakuje również bardzo przemyślanymi kompromisami.

Realme GT fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Smartfon wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G połączony z 8/12 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB/256 GB wbudowanej pamięci masowej. Na pokładzie znalazło się miejsce dla ekranu Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+. Producent nie zapomniał o 120 Hz częstotliwości odświeżania.

Realme GT otrzymało aparat z typowych średniaków. Mowa o 64 MP matrycy głównej bez OIS, 8 MP aparacie ultraszerokokątnym oraz 2 MP aparacie pomocniczym (makro).

Producent nie zastosował wodoszczelnej obudowy, ale w zamian otrzymujemy złącze słuchawkowe Jack oraz 65 W system ładowania przewodowego.

Fani nietypowych smartfonów z pewnością docenią wersję z pleckami wykonanymi z wegańskiej skóry.

Realme GT otrzymał już aktualizację do Androida 12 i Realme UI 2.0

6. Asus ZenFone 8

ZenFone 8 to najmniejszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G na pokładzie. Urządzenie wyposażono w 5,9-calowy panel Super AMOLED 120 Hz, Full HD+ ze wsparciem dla HDR10+. Kompaktowy model posiada 8 GB pamięci operacyjnej, 128 GB wbudowanej pamięci masowej oraz bardzo dobrze wykonaną obudowę z aluminium i szkła. Co istotne producent deklaruje pełną wodoszczelność potwierdzoną certyfikatem IP68.

Asus ZenFone 8 Źródło: asus.com

Propozycja Asusa posiada 64 MP aparat główny z OIS i PDAF oraz przysłona f1,8. Całość uzupełnia 12 MP aparat ultraszerokokątny. Niestety w zestawie nie ma teleobiektywu. Brak ten rekompensuje nagrywanie wideo w 8K.

ZenFone 8 posiada głośniki stereo oraz gniazdo słuchawkowe Jack. Dodatkowo telefon radzi sobie z dekodowaniem dźwięku 32-bit/384 kHz.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką ZenUI 8.

7. Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G to kolejny smartfon z elastycznym ekranem na liście. Urządzenie to spadło na drugi koniec stawki ze względu na wysoką cenę i niepraktyczne wymiary. Z Fold 3 to telefon i tablet w jednym.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Najdroższy smartfon Samsunga posiada 6,2 calowy ekran zewnętrzny oraz 7,6 calowy elastyczny ekran wewnętrzny, pod którym umieszczono kamerkę do selfie. Oba panele posiadają 120 Hz częstotliwość odświeżania oraz wysoką jasność maksymalną.

Galaxy Z Fold 3 ma do dyspozycji aż 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej.

Na obudowie znajdziem trzy 12 MP aparaty główne. Mowa o matrycy szerokokątnej, ultraszerokokątnej oraz teleobiektywie. W przeciwieństwie do tańszych flagowców Samsunga z 2021 roku nie znajdziemy opcji nagrywania w 8K.

Smartfon zasilany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI 4.0.

8. Xiaomi 11 Lite NE 5G

W przypadku Xiaomi szczególnie do gustu przypadł nam najtańszy przedstawiciel serii Mi 11. Model Mi 11 Lite 5G zdobył tak dużą popularność, że po kilku miesiącach na rynku pojawiła się ulepszona wersja Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Urządzenie to aktualnie jest jednym z najsmuklejszych smartfonów z 5G. Pomijające ten aspekt to także jeden z najładniejszych telefonów 2021 roku. Producent proponuje kilka odważnych wersji kolorystycznych oraz klasyczne warianty wykończone w czerni i bieli.

Xiaomi 11 Lite NE 5G wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G z 6/8 GB RAMu i 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon posiada ekran o przekątnej 6,55 cala. Jest to panel AMOLED z Dolby Vision, HDR10+ i 90 Hz częstotliwością odświeżania.

Na pleckach znalazł się 64 MP aparat główny, 8 MP obiekty ultraszerokokątny oraz 5 MP teleobiektyw.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12.5 oraz posiada obudowę odporną na zachlapania.

9. Redmi Note 10 Pro

Na przedostatnim miejscu naszej listy znalazło się miejsce dla Redmi Note 10 Pro. Nasze zestawienie bez przedstawiciela bestsellerowej seri średniaków byłoby nie pełne.

Redmi Note 10 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Smartfon z marca 2021 roku wyposażono w 6,67 calowy ekran AMOELD ze 120 Hz częstotliwością odświeżania i HDR10. Za wydajność dba układ Qualcomm Snapdragon 732G wspierany przez 6/8 GB RAMu i 64/128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Nowością w Redmi Note 10 Pro jest 108 MP aparat główny, który do tej pory nie trafiał do telefonów za nieco poniżej 1500 zł. Urządzenie ma również 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 5 MP aparat makro. Całość jest wspomagana przez 2 MP czujnik głębi.

Redmi Note 10 Pro podczas testów pozytywnie zaskoczył nas świetnymi czasami pracy na baterii. Minusem jest delikatna obudowa wykonana z plastiku, która ma tendencje do wyginania się.

10. OnePlus 9/9 Pro

Na ostatnim miejscu znalazły się smartfony z rodziny OnePlus 9. Flagowce na 2021 roku oferują topową specyfikację techniczną oraz pełną wodoszczelność w modelu Pro co jest nowością dla urządzeń tego producenta.

OnePlus 9 Pro Źródło: OnePlus.com

Na pokładzie znajdziemy ekrany AMOLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, HDR10 i wysoką rozdzielczością.

Smartfony oferują procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G połączony z od 8 do 12 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Na pleckach umieszczono aparaty opracowane we współpracy z firmą Hasselblad. Oba modele nagrywają w 8K i pracują pod kontrolą Androida 11 z OxygenOS.

Nie zabrakło również szybkiego ładowania o mocy 65 W.