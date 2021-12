Zobacz tablety, które okazały się hitem 2021 roku

Spis treści

Rok 2021 z pewnością zapamiętamy jako nową szansę dla tabletów. Google rozpoczęło prace nad Androidem 12L dostosowanym do nowych ekranów, a producenci z Androidem ponownie zaczęli wprowadzać na rynek nowe konstrukcje, które z powodzeniem mogą konkurować z iPadami. Oczywiście również Apple nie spało i odrobiło swoją pracę domową, a to oznacza tylko jedno. Rok 2021 po raz pierwszy od kilkuletniej stagnacji nie był nudny. Xiaomi, Realme oraz Samsung zaatakowali nowymi tabletami, a Apple musiało bronić swojej pozycji.

iPad 2021 Źródło: Agitalizr / Unsplash

Ostatnie 12 miesięcy na rynku tabletów upłynęło bardzo szybko. Szczególnie intensywna była druga połowa roku. Zobaczyliśmy wtedy taniego iPada, zupełnie nowego iPada mini 6 oraz dwa tanie tablety z Androidem - Realme Pad oraz Xiaomi Pad 5. Prawdziwy powrót tabletu do łask rozpocznie się w 2022 roku po oficjalnym wprowadzeniu na rynek Androida 12L, ale już dziś jest sporo modeli spośród których możemy przebierać.

W dzisiejszym rankingu przedstawiamy najciekawsze tablety, które okazały się hitem 2021 roku. Kupując jednego z poniższych tabletów możesz być pewny, że dokonałeś dobrego i opłacalnego wyboru. Co istotne na liście znajdują się nie tylko flagowe modele za kilka tysięcy złotych. Oto 6 najlepszych tabletów 2021 roku wytypowanych przez redakcję PCWorld.

1. iPad Pro 2021

iPad Pro 2021

Pierwsze miejsce bezsprzecznie należy do iPada Pro. To tablet, który kosztuje tyle co dobry laptop, ale z drugiej strony to właśnie podzespoły z wydajnych notebooków upchnięto w kompaktowej obudowie. Seria iPad Pro z 2021 roku składa się z dwóch modeli - z 11-calowym ekranem IPS LCD oraz 12,9-calowym ekranem Mini LED. Niezależnie od wybranego modelu mowa o panelu Liquid Retina XDR ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz wsparciem dla pióra Apple Pencil 2.

iPad Pro posiada niezwykle cienką obudowę z bezramkowym designem. To także jedyny tablet ze skanowaniem twarzy Face ID.

Za wydajność odpowiada procesor Apple M1 połączony z 8 GB pamięci operacyjnej. Taki zestaw znamy z najnowszych komputerów przenośnych firmy Apple. Dodatkowo całość po raz pierwszy w historii iPada posiada port USB Typu C z Thunderbolt 4.

iPad Pro posiada dwa 12 MP aparaty oraz skaner LiDAR. Do wyboru mamy wersje Wi-Fi oraz z modemem 5G. Dodatkowo niezależnie od wybranej konfiguracji i rozmiaru otrzymamy świetną baterię oraz bardzo dopracowany system iPadOS.

2. iPad 2021

iPad 2021

Drugie miejsce przypada najtańszemu modelowi iPada. iPad 2021 to idealny tablet dla większości konsumentów. W cenie 1599 zł otrzymujemy bardzo dopracowany sprzęt o niesamowicie wysokiej wydajności. Tablet ten nadal posiada 10,2 calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2160 x 1620 ze sporymi ramkami oraz przyciskiem Home. Zintegrowano z nim czytnik linii papilarnych Touch ID.

Za wydajność odpowiada procesor Apple A13 Bionic z iPhone'a 11 z 3 GB pamięci operacyjnej. Do wyboru wersja z 64 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej oraz z łącznością Wi-Fi lub LTE. Tablet posiada kamerkę przednią z Center Stage oraz 12 MP aparat tylny.

Podstawowy model iPada nadal ładowany jest z wykorzystaniem złącza Lightning. Na szczęście pojawił się system szybkiego ładowania.

Tablet należy pochwalić za bardzo dobrą baterię i jasny ekran. Minusem jest przestarzały wygląd.

3. Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5

Trzecie miejsce zarezerwowaliśmy dla Xiaomi Pad 5. Chińczycy po długiej przerwie powórwcli do produkcji tabletów i stworzyli idealne urządzenie do konsumpcji multimediów. Xiaomi Pad 5 to przystępny cenowo tablet z 11-calowym ekranem IPS LCD 1B ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz Dolby Vision. Całość uzupełnia zestaw czterech głośników z Dolby Atmos. Dzięki tym elementom tablet od Xiaomi świetnie sprawdza się podczas oglądania filmów czy seriali.

Xiaomi Pad 5 zasilany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 860. W zestawie otrzymamy 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Na pleckach znajdziemy 13 MP aparat. Z przodu umieszczono 8 MP kamerkę do selfie. Szkoda, że Xiaomi zapomniało o czytniku linii papilarnych. Xiaomi Pad 5 nie posiada żadnego zabezpieczenia biometrycznego.

Tablet pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12.5.

Xiaomi Pad 5 trzeba pochwalić również za świetną jakość wykonania, smukłą obudowę oraz bardzo dobre czasy pracy na baterii. Tablet posiada również szybkie, 33 W ładowanie przewodowe.

4. iPad mini 6

iPad mini 6

Po raz pierwszy od 8 lat Apple zdecydowało się na całkowite przeprojektowanie iPada mini. Tablet wygląda teraz jak mniejszy brak iPada Pro.

iPad mini 6 od razu po premierze został okrzyknięty najlepszym kompaktowym tabletem. W niewielkiej obudowie zmieszono ekran o przekątnej 8,3-cala i rozdzielczości 2266 x 1488 pikseli. Jest to panel Liquid Retina z niewielkimi ramkami. Czytnik linii papilarnych Touch ID umieszczono na ramce.

Za wydajność odpowiada procesor Apple A15 Bionic z iPhone'a 13 wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej. Tablet dostępny jest w wersji z Wi-Fi 6 oraz opcjonalnym modemem 5G.

Na pleckach znajdziemy 12 MP aparat główny. Również na froncie zmieściła się 12 MP matryca z Center Stage.

iPada mini 6 należy pochwalić za niesamowicie kompaktowa obudowę, bardzo wysoką wydajność oraz świetniej jakości ekran. Minusem jest wysoka cena - tablet zauważalnie zdrożał w porównaniu do iPada mini 5.

5. Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab P12 Pro to jedyny tablet, który został zarekomendowany przez Google do testowania Androida 12L. Model ten wyposażono w 12,6-calowy ekran AMOLED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, HDR10+ oraz wsparciem dla Dolby Vision. Rozdzielczość to aż 2560 x 1600 pikseli.

Flagowy tablet od Lenovo posiada procesor Qualcomm Snapdragon 860 5G oraz 6/8 GB pamięci operacyjnej i 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Urządzenie wyposażono w 13 MP aparat główny oraz 5 MP aparat ultraszerokokątny. Na froncie znajdziemy 8 MP kamerkę do selfie oraz 8 MP kamerę 3D do skanowania twarzy.

Producent zaimplementował wysokiej klasy cztery głośniki od JBL, USB Typu C 3.1, Wi-Fi 6 oraz czytnik linii papilarnych umieszczony w ramce.

Tablet posiada baterię o pojemności 10200 mAh oraz system szybkiego ładowania o mocy 45 W.

Lenovo Tab P12 Pro pracuje pod kontrolą Androida 11. Urządzenie otrzyma aktualizację do Androida 12L.

6. Realme Pad

Realme Pad

Ostatnim tabletem, który okazał się hitem w 2021 roku jest Realme Pad. To pierwszy tablet od Realme i jedyna pozycja w naszym rankingu, która kosztuje poniżej 1000 zł.

Propozycja chińskiego producenta świetnie sprawdzi się u konsumentów, którzy szukają tabletu do przeglądania internetu oraz odtwarzania multimediów.

Realme Pad posiada 10,4-calowy wyświetlacz IPS LCD o jasności 360 nitów i rozdizleczoścli 2000 x 1200 pikseli. Urządzenie wyposażono w procesor MediaTek Helio G80 wspierany przez 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej. Tablet posiada 8 MP aparat główny i 8 MP aparat przedni.

Na pokładzie znajdziemy cztery głośniki stereo oraz złącze słuchawkowe Jack. Nie zabrakło również wbudowanego modułu GPS. W opcji możemy zdecydować się na model z modemem sieci komórkowej LTE.

Realme Pad pracuje pod kontrolą Androida 11. Tablet zasilany jest z akumulatora o pojemności 7100 mAh i wspiera szybkie, 18 W ładowanie.