iPhone - jaka ładowarka jest najlepsza? [RANKING]

Oryginalny zasilacz USB Typu C od Apple to idealne akcesorium dla iPhone'a 12. Producent postawił na niewielkie wymiary oraz kolorystykę zgodną z kablem USB Typu C > Lightning dołączonym do zestawu.

Zasilacz USB-C o mocy 20 W od Apple to dedykowane akcesorium dla wszystkich smartfonów iPhone sprzedawanych bez zasilacza dołączonego do zestawu. Jest to niewielka ładowarka ze złączem USB Typu C o mocy maksymalnej 20 W. Dzięki zgodności ze standardem Power Delivery z jej wykorzystaniem naładujemy także smartfony z Androidem oraz inne akcesoria.

Zasilacz od Apple dedykowany dla iPhone'a 12

Zasilacz USB Typu C od Apple to również świetny dodatek do magnetycznej ładowarki MagSafe o mocy 15 (kabel sprzedawany oddzielnie za 199 zł).

Apple deklaruje, że zasilacz został wyprodukowany z biodegradowalnych materiałów i jest łatwy w recyklingu. Zaletą może być również wygląd, który idealnie komponuje się ze stylistyką kabla USB Typu C > Lightning dołączanego do zestawu z iPhone'm.

Cena detaliczna wynosi 99 zł, ale u niektórych autoryzowanych sprzedawców zaoszczędzimy kilkanaście złotych.

