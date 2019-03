A4Tech Bloody B314 to tania klawiatura gamingowa, której charakterystyczny design od razu rzuca się w oczy. czy warto ją nabyć?

A4Tech Bloody B314 - budowa i cechy

A4Tech Bloody B314 to hybrydowa klawiatura gamingowa - tylko klawisze WASD są to optyczne przełączniki mechaniczne Light Strike. Obudowa wykonana została z dobrze spasowanego plastiku, na dole po lewej stronie znajduje się podpórka na nadgarstek, a na górze - zdobienie w kształcie okrągłego wyświetlacza, na którym znajduje logi serii Bloody. Na plus należy policzyć sześc gumowych pasków na spodzie - zapewniają dużą stabilność klawiaturze - oraz metalowe zawiasy stopek, dzięki czemu nie powinny one ulec złamaniu w trakcie nawet mocniejszego nacisku. Klawiatura Bloody wyposażona została w dziewięć specjalnych klawiszy funkcyjnych - pięć znajduje się po lewej stronie, cztery na dole. Oczywiście można je zaprogramować wg swojego uznania. Dotyczy to nie tylko gier, ale również codziennego korzystania z klawiatury np. do pracy czy do pisania.

A4Tech Bloody B314 - funkcje

Klawiatura Bloody B314 została wyposażona w strefowy system podświetlenia, nad którym - niestety - nie ma się żadnej kontroli. Choć nie ma to znaczenia praktycznego, to jednak estetykę psują wyróżnione kolorystycznie klawisze WASD - ich jaskrawa barwa niezbyt udanie kontrastuje z całą resztą urządzenia. Można zauważyć dwa minusy jej używania w grach. Po pierwsze - anitghosting obejmuje tylko sześć klawiszy, co może być niewygodnym rozwiązaniem w wielu produkcjach. Po drugie - niektóre gry nie rozpoznają komendy przypisanych do dolnych klawiszy funkcyjnych (czyli 6-9). Oczywiście nie jest to problemem, jeżeli się ich nie używa na co dzień.

Podsumowując: klawiatura A4Tech Bloody B314 to bardzo dobry przykład ceny w stosunku do jakości. Mamy tu do czynienia z niezłym urządzeniem, które ma co prawda parę wad, ale powinno sprawdzić się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i cieszeniu cyfrowymi rozgrywkami. Jeśli chce się mieć dobrą, uniwersalną klawiaturę za niewielkie pieniądze, nie sposób polecić czegoś innego - A4Tech Bloody B314 rządzi na tym polu.