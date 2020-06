ABBYY FineReader PDF 15 jest aplikacją do edycji dokumentów - wbrew nazwie, nie tylko PDF. Na tle konkurencyjnych rozwiązań wyróżniają ją niezwykle bogate możliwości, dzięki którym z dokumentami można robić dosłownie wszystko, na co ma się ochotę.

ABBYY FineReader PDF 15 to zaawansowany program do edycji i tworzenia plików PDF. Jest to jego główne zadanie, na którym jednak jego możliwości się nie kończą. Podczas instalacji otrzymuje się cały zestaw narzędzi, w skład którego wchodzą także:

ABBYY Screenshot Reader (służy do robienia zrzutów ekranu i pobierania tekstu z ekranu)

(służy do robienia zrzutów ekranu i pobierania tekstu z ekranu) ABBYY Hot Folder (agent planowania, który umożliwia wybranie folderu zawierającego obrazy i ustawienie czasu przetwarzania obrazów z tego folderu)

(agent planowania, który umożliwia wybranie folderu zawierającego obrazy i ustawienie czasu przetwarzania obrazów z tego folderu) ABBYY Porównaj Dokumenty (służy do porównania dwóch wersji tego samego dokumentu)

(służy do porównania dwóch wersji tego samego dokumentu) Edytor OCR (można w nim rysować obszary OCR, sprawdzać rozpoznany tekst, uczyć program rozpoznawania niestandardowych znaków i czcionek, jak również używać innych zaawansowanych narzędzi, pozwalających osiągnąć najlepszą jakość OCR).

ABBYY FineReader PDF 15 - edycja i tworzenie plików PDF

Zaczynamy od głównej, tytułowej funkcji programu, czyli narzędzi do edytowania i tworzenia plików PDF. Strona główna jest bardzo przejrzysta i oferuje dostęp do głównych funkcji programu związanych z obróbką dokumentów PDF. Zakładka skanowania (po lewej) to podobne opcje, ale dotyczące skanowania do PDF, edytora OCR oraz plików w innych formatach.

Po otwarciu pliku PDF otrzymuje się szereg opcji edycyjnych, umożliwiających dowolne zmiany w dokumencie - nie ma problemu z dodawaniem tekstu (dostępne są zarówno takie same czcionki, jakie znajdują się w oryginale, jak i szereg innych), usuwaniem wybranych fragmentów, dodawaniem znaków wodnych, wstawianiem znaczników, przekreśleń, obrazów, a także podkreśleń czy oznaczania kolorem wybranych partii. Podczas wspólnej pracy nad dokumentem wygodną opcją jest możliwość dodawania adnotacji i zaznaczania akceptacji - otrzymuje się kilka predefiniowanych "gotowców", z których można skorzystać. Ponieważ ABBYY FineReader PDF 15 to aplikacja przeznaczona dla firm, nie mogło zabraknąć opcji dodawania podpisów cyfrowych.

Dostępne w edytorze plików PDF funkcje można porównać do dowolnego edytora tekstu - mamy tu wszystko, od wyboru czcionek po ustalanie odstępów pomiędzy wierszami. Praktycznie da się zrobić wszystko, co tylko jest potrzebne. Zaletą jest bardzo przejrzysty interfejs - nie ma problemu z szybkim znalezieniem tej funkcji, której się poszukuje. Nie zabrakło narzędzi do ogólnej obróbki dokumentów - można zmieniać kolejność stron, wycinać niepotrzebne, a także je obracać. Co więcej możliwe jest tworzenie dokumentów w formie interaktywnych formularzy PDF. Mogą one zawierać pola do wypełnienia, rozwijane listy, pytania wielokrotnego wyboru i inne zawartości pozwalające na skuteczne zbieranie danych. Możliwości edycyjne ABBYY FineReader PDF 15 zasługują na najwyższe oceny - mamy tu swoisty godmode dla PDF-ów. A w połączeniu z innymi narzędziami zestawu otrzymuje się możliwość zapewnienia firmie wygodnego, wydajnego i doskonale zorganizowanego przepływu dokumentów. Po obróbce można zapisać je w wielu różnego rodzaju formatach - od PDF i .doc po .epub.

ABBYY Screenshot Reader - wykonywanie zrzutów ekranu z pobieraniem tekstu

Podstawowe funkcje ABBYY Screenshot Reader to tworzenie zrzutów ekranu, zamiana zrzutów ekranu na edytowalny tekst oraz wsparcie dla technologii OCR. Jak to działa? Po uruchomieniu narzędzia pokazuje się niewielkie okienko z wyborem obszaru, który ma zostać zapisany, wyborem języka, w jakim zapisany jest tekst oraz możliwością wybrania miejsca zapisu zrzutu. W przypadku wyboru opcji zapisu w programie (jak Word czy Excel), jest on otwierany po wykonaniu zrzutu ekranu. Jeśli zaznaczony obszar zawiera zarówno tekst, jak i obrazy, można wysłać go do edytora OCR. Jeśli edytor jest już uruchomiony, obraz zostanie dodany do bieżącego projektu.

Narzędzie ustawione jest domyślnie tak, że znika po wykonaniu zrzutu ekranu, jednak można zmienić to w opcjach, a także dodać dźwięk potwierdzający wykonanie zrzutu.

ABBYY Hot Folder - wygodne planowanie pracy

Hot Folder to narzędzie udostępnione tylko w wersji ABBYY FineReader Corporate. Jest szczególnie wygodnym rozwiązaniem dla dynamicznie pracujących firm, w których przetwarzane są setki dokumentów dziennie. A konkretnie - mamy tu agenta planowania, który umożliwia wybranie folderu zawierającego obrazy i ustawienie czasu przetwarzania obrazów z tego folderu. Na przykład można ustawić rozpoznawanie obrazów w nocy, określając opcje otwarcia, rozpoznawania OCR i zapisu. Program może sprawdzać, czy w folderze znajdują się nowe obrazy, a jeśli są - wykonywać zaplanowane działanie. Jest to bardzo duża pomoc dla tych firm, które mają pracowników terenowych lub zdalnych, przesyłających dokumenty o różnych porach dnia i nocy. Dzięki agentowi zostaną one automatycznie przetworzone i trafią w formie cyfrowej do archiwum. Oczywiście komputer, na którym działa agent, musi być włączony.

Szereg opcji konfiguracyjnych umożliwia przystosowanie agenta pod kątem potrzeb, a ponieważ interfejs jest równie przejrzysty i przyjazny użytkownikowi, jak i w innych narzędziach, praca z Hot Folder jest bardzo przyjemna i wydajna.

ABBYY Porównaj Dokumenty - wygodne sprawdzanie zmian

ABBYY Porównaj Dokumenty otwiera się poprzez zakładkę z menu głównego. Zadaniem tego narzędzia jest - zgodnie z nazwą - znalezienie i pokazanie różnic w dwóch dokumentach. Interfejs narzędzia ma dwa okienka - w każdym wczytujemy plik, a następnie wybieramy, jakie różnice powinny zostać znalezione. Mogą być to różnice w znakach interpunkcyjnych, jak i zmiany literowe.

Wyniki porównania są wyraźne oznaczane.

Narzędzie to przydaje się nie tylko podczas pracy grupowej nad dokumentem, ale ma również kolosalne znaczenie np. przy ustalaniu umów handlowych lub dotyczących współpracy. Dzięki temu nie umknie żadna zmiana, którą wprowadził kontrahent, co może w konsekwencji uchronić firmę przed nadmiernymi kosztami lub niekorzystnymi rozwiązaniami. Wybrany dokument można zapisać jako plik .docx ze śledzeniem zmian.

Edytor OCR - zmiana skanu na formę do edytowania

Ostatnie z narzędzi w pakiecie to edytor OCR. Można dzięki niemu zmienić skanowane dokumenty do edytowalnej formy cyfrowej. Dostępne są dwa tryby widoku strony: miniatury oraz szczegóły, w których widnieje lista stron dokumentu i ich właściwości. Po wyborze pliku otrzymujemy te same możliwości, co w przypadku narzędzi do edytowania PDF. Czyli - możemy zrobić z tekstem i grafikami praktycznie wszystko, na co tylko ma się ochotę.

Interfejs jest tak samo przejrzysty i wygodny, co znacznie usprawnia i ułatwia wszelkie wykonywane czynności. Właściwie trudno wymyślić, co jeszcze mogłoby się w nim znaleźć.

Dobrym sposobem na samodzielne zapoznanie się z oprogramowaniem, jest skorzystanie z możliwości zamówienia 30-dniowej wersji próbnej. ABBYY FineReader 15 jest dostępny w wersji Standard i Corporate. Pierwsza z nich nie obejmuje funkcji porównywania dokumentów oraz usługi Hot-Folder.

ABBYY FineReader PDF 15 - podsumowanie

ABBYY FineReader PDF 15 to kompleksowy zestaw narzędzi, które ułatwiają zarówno edytowanie dokumentów, jak i wspólną pracę nad nimi oraz ich przepływ w firmie. Posiada wszystkie te cechy, które sprawiają, że praca z nim jest łatwa i przyjemna - przyjazny interfejs użytkownika, mnóstwo dostępnych funkcji, a także szereg możliwości przystosowania narzędzi pod kątem swoich potrzeb. Zdecydowanie polecamy wszystkim biurom i firmom - z tym programem codzienna praca stanie się wygodniejsza.

Co istotne FineReader dostępny jest w wielu scenariuszach licencjonowania, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb przedsiębiorców. Przedstawiciel producenta firma AutoID Polska S.A. zapewnia, że możliwe jest wykonanie testowych wdrożeń licencji sieciowych pozwalających na pracę na zasadach zmienności. To dobry sposób na zweryfikowanie realnych potrzeb firmy w zakresie oprogramowania.