ADATA DashDrive Durable HD650 to dysk zewnętrzny z błękitną diodą. Jakie oferuje możliwości użytkownikom?

ADATA DashDrive Durable HD650 - konstrukcja i pojemność

ADATA DashDrive Durable to zewnętrzny dysk twardy, dostępny w wersjach pojemnościowych 1, 2 oraz 4 TB. 1 i 2 TB dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, czerwonej i niebieskiej, podczas gdy największy - tylko w kolorze czarnym. Każdy wariant został wyposażony w interfejs USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) i jest kompatybilna wstecznie z poprzednimi wersjami portów. Połączenie za pomocą USB 2.0 wymaga podłączenia do dwóch portów USB w celu zapewnienia wystarczającego zasilania. Wymagany jest kabel typu Y USB. Trzywarstwowa konstrukcja dysku ADATAskłada się z materiałów plastikowych i silikonowych o wysokim stopniu elastyczności, by zapewnić doskonałą absorpcję drgań w każdej osi, zabezpieczając transfer danych. Na wierzchu dysku została umieszczona błękitna dioda LED, która świeceniem informuje o transferze danych. Co jest wadą konstrukcji to brak możliwości otwarcia dysku, np. w przypadku gdyby nastąpiła awaria. Nie ma tu śrubek, a spójna obudowa wymusza po prostu, aby ją zniszczyć.

ADATA DashDrive Durable HD650 - ważne cechy

ADATA DashDrive Durable dostarczane jest wraz z oprogramowaniem HDDtoGo dla systemów Windows. Pozwala na wykonywanie kopii zapasowych plików z pamięci z podłączonego urządzenia, tworzenie kopii zapasowych danych na dysku, przeprowadzenie synchronizacji (aktualizuje wszystkie pliki do ich najnowszych wersji) oraz szyfrowanie zapisanych danych za pomocą szyfrowania AES 256-bit. To trzy bardzo praktyczne rozwiązania, które ułatwiają użytkowanie dysku zarówno osobom prywatnym, jak i firmom.