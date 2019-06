ADATA SD600Q - test zewnętrznego dysku SSD na USB 3.1

ADATA to jeden z pionierów na rynku pamięci masowych. Testujemy nowy zewnętrzny dysk SSD wykorzystujący technologię 3D NAND Flash oraz buforowanie przy użyciu pamięci DRAM.

Technologia USB (Universal Serial Bus) nigdy nie była projektowana z myślą o przenośnych dyskach zewnętrznych. Twórcy pierwszego standardu USB 1.0 w 1996 roku nie śnili o przenośnych pamięciach takich, jak pendrive lub dyskach SSD. Na szczęście z każdą kolejną wersją standardu poprawiano jego przepustowość oraz zwiększano możliwości. Obecnie wraz z USB 3.1. zewnętrzne dyski półprzewodnikowe (SSD) takie, jak ADATA SD600Q są możliwe do wyprodukowania.

Źródło: techadvisor

Dyski SSD już od kilku lat są podstawowymi nośnikami danych w nowych komputerach, a w szczególności w super lekkich ultrabookach. Przez pewien okres czasu rynek zapomniał jednak o przenośnych pamięciach masowych, gdzie nadal królowały coraz szybsze i pojemniejsze pendrive'y oraz zewnętrzne dyski twarde. Na szczęście producenci coraz częściej wprowadzają na rynek zewnętrzne dyski SSD.

Są one tak szybkie, jak wewnętrzne nośniki SSD, ale bardzo łatwe do przenoszenia. Na dodatek można je wykorzystać w wielu różnych urządzeniach. ADATA SD600Q jest własnie przykładem takiego dysku. Jeżeli jesteś ciekawy, jak takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce przeczytaj naszą recenzję.

ADATA SD600Q - Cena

ADATA SD600Q to model oferowany w trzech wersjach o pojemności 240 GB, 480 GB oraz 960 GB. Najmniejszy model można kupić już za mniej niż 200 zł. Wersja 480 GB sprzedawana jest za 299 zł, a najdroższy dysk o pojemności 960 GB kosztuje 499 zł.

Trudno nie zauważyć, że ADATA SD600Q to jeden z najtańszych zewnętrznych dysków SSD. Czy oznacza to, że cena wpłynie negatywnie na jakość wykonania i wydajność? O tym przeczytasz poniżej. Konkurencja wycenia swoje urządzenie na co najmniej 50 zł więcej. 240 GB nośnik ADATA SD600Q jest o aż 100 zł tańszy od WD My Passport SSD o pojemności 256 GB.

ADATA SD600Q - Specyfikacja techniczna

Rodzaj dysku: SSD zewnętrzny

SSD zewnętrzny Pojemność: 240 GB, 480 GB lub 960 GB

240 GB, 480 GB lub 960 GB Interfejs: USB 3.1 - 1 szt.

USB 3.1 - 1 szt. Prędkość odczytu (maksymalna): 440 MB/s

440 MB/s Prędkość zapisu (maksymalna): 430 MB/s

430 MB/s Wysokość: 15 mm

15 mm Szerokość: 80 mm

80 mm Głębokość: 80 mm

80 mm Waga: 60 g

60 g Kolor: Niebieski, Czerwony, Czarny

Niebieski, Czerwony, Czarny Dodatkowe informacje: Zwiększona odporność na drgania, Odporność na wibracje i upadki

Zwiększona odporność na drgania, Odporność na wibracje i upadki Dołączone akcesoria: Kabel USB, Instrukcja obsługi

Kabel USB, Instrukcja obsługi Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

ADATA SD600Q - Wygląd i jakość wykonania

ADATA w swoich materiałach reklamowych używa stwierdzenia "Imponujący wygląd, wyjątkowa szybkość". Nie da się nie zauważyć, że dysk posiada dosyć oryginalny wygląd. Na pierwszy rzut oka można zauważyć motyw litery X na obudowie. Całość wykonana jest z dwóch części z różnych materiałów. Spasowanie stoi na odpowiednim poziomie, a cały dysk wydaje się być bardzo odporny na przeciwności losu.

Źródło: adata

Zdjęcia nie do końca oddają rozmiary dysku, który jest naprawdę mały. Jego wymiary to 80 mm x 80 mm x 15,2 mm, a waga wynosi jedynie 60 gram. Tak kompaktowa obudowa sprawia, że ADATA SD600Q to świetny kompan dla przenośnych laptopów, a nawet smartfona. Urządzenie wykonane jest z tworzywa sztucznego, które wydaje się być bardzo odporne na uszkodzenia. Kolorowe usztywnienie wykonane jest z miękkiego gumowanego sylikonu. Cała obudowa skręcona jest czterema śrubami M3 - po jednej w każdym rogu.

Solidność konstrukcji ma potwierdzać certyfikat MIL-STD-810G chociaż nie wiemy dokładnie, jakim metodom testów poddany został dysk. Liczba upadków i wysokość, z jakiej spada obiekt są w przypadku tego standardu bardzo elastyczne, a ADATA wspomina jedynie, że dysk przetrwa upadek z wysokości 1,22 metra (4 ft).

Patrząc na obudowę nie mamy wątpliwości co do autentyczności tego stwierdzenia. Jesteśmy przekonaniu, że urządzenie bez problemu przetrwa upadek z biurka. Dodatkowym plusem jest brak elementów ruchomych wewnątrz obudowy. Nie testowaliśmy jednak wytrzymałości dysku w praktyce.

Obecnie Adata produkuje SD600Q w kolorach czerwonym, niebieskim i czarnym oraz w pojemnościach 240 GB, 480 GB i 960 GB. Jeśli chcesz kupić dysk o pojemności 960 GB to musisz pamiętać, że jest on dostępny jedynie w kolorze czarnym.

W zestawie poza samym dyskiem znajdziemy również skróconą instrukcję obsługi oraz przewód USB 3.1 Typu A - microUSB 3.1 o długości 30 cm. Jesteśmy rozczarowani, że ADATA nie dołącza do zestawu przewodu USB Typu C, który jest dużo bardziej wszechstronny. Użytkownicy mogą we własnym zakresie zakupić taki przewód.

Najważniejszym aspektem przenośnego dysku SSD jest nośnik, jaki umieszczony w obudowie zatem przechodzimy do wydajności.

ADATA SD600Q - Wydajność

Testowaliśmy pośredni model o pojemności 480 GB, który będzie odpowiednim wyborem dla większości konsumentów. Oferuje on także najlepszy stosunek ceny do pojemności i wydajności. Podstawowy 240 GB model może być za mały, a największy o pojemności 960 GB po prostu za drogi.

Zgodnie z materiałami promocyjnymi producenta dysk SD600Q jest w stanie zapisywać dane z prędkością 430 MB/s i odczytywać je z prędkością 440 MB/s. Parametry te są identyczne dla każdej wersji pojemnościowej.

Ta szybkość zdradza nam kilka rzeczy odnośnie dysku. Jedną z nich jest fakt, że w środku umieszczono lekko zmodyfikowany dysk SSD, który pierwotnie został zaprojektowany jako dysk wewnętrzny z połączeniem za pomocą interfejsu SATA. Całość mogłaby być również nieco szybsza, gdyby producent zdecydował się na zastosowanie USB 3.1 Gen 2, a nie USB 3.1 Gen 1.

Testy syntetyczne pokazały kilka ciekawostek, ale w większości uzyskane rezultaty nie odbiegały od tych deklarowanych przez producenta.

Przy wykorzystaniu portu USB 3.1 Gen 1 (starsze oznaczenie to USB 3.0) dysk oferował odczyt na poziomie 427 MB/s oraz zapis 407 MB/s. Rezultaty te uzyskane zostały przy wykorzystaniu programu AS SSD Benchamark 2.0. Wyniki nieco odbiegają od deklaracji, ale rozbieżności nie są zauważalne podczas normalnego użytkowania.

Źródło: techadvisor

AS SSD Benchamark 2.0 to jeden z najbardziej wymagających testów dla dysków półprzewodnikowych dlatego pomijamy CrystalDiskMark który o dziwo pokazał niższą prędkość odczytu.

ADATA SD600Q - Podsumowanie

Nie da się ukryć, że ADATA SD600Q to sprzęt budżetowy, ale to także jedna z największych zalet tego przenośnego dysku SSD. To dobry dysk, który na dodatek nie kosztuje za wiele, dzięki czemu praktycznie każdy użytkownik może pozwolić sobie na jego zakup. ADATA poczyniła rozsądne kompromisy takie, jak zastosowanie starszego interfejsu USB 3.1 Gen 1 zamiast Gen 2, które nie są zbytnio odczuwalne podczas codziennego użytkowania.

Źródło: techadvisor

Dodatkowym atutem jest solidna i bardzo dobrze wykonana obudowa o kompaktowych rozmiarach. ADATA SD600Q jest ponad 2x mniejszy od tradycyjnych zewnętrznych dysków talerzowych HDD. Dysk jest w stanie zaoferować około 80 procent wydajności wewnętrznego dysku SSD SATA III.

Jeśli nie masz terabajtów danych do przesłania SD600Q jest wystarczająco szybki do większości zastosowań i idealnie nadaje się do wykorzystania jako nośnik synchronizacji dokumentów na żywo.

Ogólnie rzecz biorąc ADATA SD600Q to dobry wybór. Fakt na rynku znajdziesz szybsze, mniejsze, jeszcze lepiej wykonane zewnętrzne nośniki SSD, ale ich cena będzie zauważalnie wyższa.