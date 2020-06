AEG LK 5689 to model oferujący chłodzenie, nawilżanie oraz oczyszczanie powietrza. Jak wypada w codziennej pracy?

AEG LK 5689 to urządzenie, które przeznaczone jest do średniej wielkości pomieszczeń, czyli pokojów wielkości do 20 m². Pracuje z mocą 70 W, dzięki której osiąga wydajność nawilżania na poziomie 150 ml/h oraz odparowywania ok 150ml/h. Ten klimatyzator przenośny cechują kompaktowe rozmiary, dzięki czemu nie zajmie dużo miejsca. W trakcie pracy w trybie oczyszczacza powietrza skutecznie usuwa z niego kurz, włókna oraz nieprzyjemne zapachy. Wszystkie ustawienia można wprowadzać za pomocą panelu na urządzeniu lub pilota (zasięg do 10 metrów), który jest załączony w zestawie. A wśród ustawień znajdziemy do wyboru trzy różne siły dmuchawy, dwie zaprogramowane funkcje wentylacji, timer z 8-godzinnym wyprzedzeniem, a także funkcję oscylacji nawiewu powietrza (w zakresie 90 stopni).

AEG LK 5689 wyposażono w zewnętrzny wskaźnik poziomu wody, dzięki któremu zawsze wiadomo, kiedy uzupełnić pojemnik. Ma on pojemność 4,5 litra, co powinno umożliwić nawet 20 godzin nieprzerwanej pracy. Do zalet należy również policzyć solidne kółka oraz możliwość regulowania zewnętrznych, przednich żeberek, co pozwala ukierunkować nadmuch w pionie. A czy są jakieś wady? Przy dużej mocy potrafi nieco hałasować.

Podsumowując: AEG LK 5689 sprawdzi się w mniejszych i średnich pomieszczeniach.