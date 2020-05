AL-KO Robolinho 700 E to niewielki robot koszący o wydajnym silniku i wielu praktycznych funkcjach. Jakich?

AL-KO Robolinho 700 E to robot koszący, przeznaczony do używania na powierzchniach do 700 m². Działa w pełni automatycznie, zasilany przez nieemitujący żadnych spalin silnik elektryczny o natężeniu dźwięku 60 dB, który pobiera energię z mocnego i wytrzymałego akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2,25 Ah i napięciu 20 V. Natężenie 60 dB oznacza bardzo cichą pracę, dzięki czemu bez problemu możesz używać go w święta. A dzięki wyrafinowanej technologii nawigacji i szerokości koszenia 22 cm, Robolinho bardzo wydajnie kosi trawniki, a takie przeszkody naturalne jak drzewa czy wzniesienia do 45% nie stanowią dla niego problemu. Wysokość koszenia można regulować bezstopniowo (zaledwie jednym ruchem ręki) od 25 mm do 55 mm, co pozwala dostosować wysokość trawnika do własnych potrzeb. System DCS (Double-Cut-System), opracowany przez AL-KO, zapewnia perfekcyjne rezultaty dzięki podwójnemu ostrzu, a skoszona trawa działa jako naturalny nawóz – podczas użytkowania Robolinho 700 E wyeliminowany zostaje problem jej utylizacji. Zintegrowany system czujników gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo ludziom, zwierzętom, a także samemu robotowi.

Na uwagę zasługuje technologia, którą dysponuje AL-KO Robolinho 700 E. Wkomponowane w obudowę czujniki bezpieczeństwa chronią go przed urazami i kradzieżą, a przejrzysty panel sterowania ułatwia programowanie - wystarczy wpisać pożądany czas, w którym robot do koszenia ma zacząć pracę i... gotowe. Przejrzysty i łatwy w obsłudze wyświetlacz ułatwia użytkownikowi ustawianie i informuje go o ważnych stanach urządzenia. Płytka obwodu drukowanego to serce Robolinho i centrali sterowania. Dzięki niej robot nie tylko rozpoznaje przeszkody, ale także samodzielnie je omija i zawsze wraca w odpowiednim momencie do stacji bazowej w celu doładowania. Robot koszący AL-KO ma obudowę z wytrzymałego tworzywa sztucznego, cechującą się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne.

Podsumowując: AL-KO Robolinho 700 E to świetny model dla właścicieli trawników lub osób za nie odpowiedzialnych. Wystarczy go włączyć i... można o nim zapomnieć. Cichy, wydajny, dający możliwości regulacji wysokości koszenia oraz wracający do bazy w celu naładowania. Czego można chcieć więcej? Polecamy.

