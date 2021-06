AMD Radeon RX 6800M - recenzja nowej, flagowej grafiki mobilnej AMD

Jak sprawuje się w praktyce najnowsza grafika z rodziny Radeon? My już wiemy - dowiedz się i Ty!

W laptopach gamingowych przez lata dominowała Nvidia i jej układy GeForce. Jednak AMD nie zamierzało rezygnować z tego obszaru i szykowało godnego rywala dla tych układów. Zaprezentowana podczas targów Computex 2021 rodzina RX 6000M ma dawać laptopom możliwości desktopów. Radeon RX 6800M to topowy model z tej linii. A skoro topowy, to potrzebuje równie mocnej platformy. Dlatego test został przeprowadzony przy użyciu laptopów gamingowych Asus ROG Strix G15 Advantage Edition oraz Asus ROG Strix G17, a także notebooka Gigabyte Aorus 17G.

Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

AMD Radeon RX 6800M - specyfikacja

Układ graficzny AMD Radeon RX 6800M wyposażono w 40 jednostek obliczeniowych, 12 GB pamięci GDDR6 oraz 96 MB pamięci Infinity Cache na szynie 192-bit. Taktowanie w trybie gry wynosi 2,3 GHz przy zapotrzebowaniu na moc 145 W. Karta obsługuje technologie:

AMD Infinity Cache - ogranicza opóźnienia i zużycie energii, dzięki czemu oferuje wyższą wydajność w grach niż tradycyjna architektura;

AMD Smart Access Memory – zapewnia pełny dostęp do pamięci graficznej GDDR6 kart AMD Radeon;

AMD SmartShift - technika dynamicznego przenoszenia mocy pomiędzy mobilnym procesorem AMD Ryzen i układem graficznym AMD Radeon; dodatkowo zwiększa wydajność;

AMD Radeon Chill - oszczędza energię i pomaga na dłuższy czas pracy baterii poprzez regulowanie liczby klatek na sekundę na bazie ruchu gracza w grze;

AMD FidelityFX- zestaw efektów ulepszających grafikę, wykorzystywany jest już w ponad 45 grach;

AMD Radeon RX 6800M - platforma testowa

Aby porównać, jaka jest wydajność nowego układu w stosunku do innych, użyte zostały trzy laptopy:

Gigabyte Aorus 17G - ośmiordzeniowy Core i7-10870H, grafika Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop GPU (105 W), 16GB GDDR6 RAM. Pamięć 32GB of DDR4/2933 w trybie dual-channel . Dysk to 1TB NVMe SSD. Ekran FHD ma przekątną 17,3".

- ośmiordzeniowy Core i7-10870H, grafika Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop GPU (105 W), 16GB GDDR6 RAM. Pamięć 32GB of DDR4/2933 w trybie . Dysk to 1TB NVMe SSD. Ekran FHD ma przekątną 17,3". Asus ROG Strix G17 - ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 9 5900HX, grafika Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop GPU (130 W), 16GB GDDR6 RAM. Pamięć 32GB of DDR4/2933 w trybie dual-channel . Dysk to 1TB NVMe SSD. Ekran FHD ma przekątną 17,3".

- ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 9 5900HX, grafika Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop GPU (130 W), 16GB GDDR6 RAM. Pamięć 32GB of DDR4/2933 w trybie . Dysk to 1TB NVMe SSD. Ekran FHD ma przekątną 17,3". Asus ROG Strix G15 Advantage Edition - ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 9 5900HX, grafika AMD Radeon RX 6800M, pamięć 12GB GDDR6 RAM. Pamięć 32GB of DDR4/2933 w trybie dual-channel. Dysk to 512 GB NVMe SSD.

AMD Radeon RX 6800M - testy syntetyczne

Testy syntetyczne przeprowadzone zostały za pomocą popularnego benchmarka 3DMark, który oblicza m.in. wydajność DirectX12. Choć nie robi tego bezpośrednio w grach, podawane wyniki są miarodajne i wiarygodne. Mówią nam także dużo o wydajności procesora. W poniższych wynikach testu ogólnego trzech laptopów, model z RX 6800 M oznaczony jest na czerwono. Wynik to drugie miejsce - za ROG Strix G17.

Drugi test dotyczył wydajności samego procesora. I tu również model z Radeon RX 6800M był drugi, przegrywając o 3% z G17.

Trzecia próba to ray tracing, czyli ostatni krzyk mody w grafice komputerowej. Nvidia przeznaczyła na niego osobne rdzenie w rodzinach RTX 20 i 30, AMD używa rdzeni cieniujących z dedykowanych akceleratorem. Wyniki mówią same za siebie - w grze Port Royal AMD przegrywa z rywalami o 21 i 13%.

Jeszcze gorzej, gdy przetestujemy sam ray tracing. W Port Royal DXR (DirectX ray tracing) używany jest dla cieni i odbić, podczas gdy w 3DMark DirectX testuje się czysty "ray tracing", czyli samą zdolność układów do generowania efektów. Tu laptopy z GeForce RTX 3080 biją AMD o 145 i 122%! Kolokwialnie mówiąc - masakra. To największa pięta Achillesowa Radeonów.

Na koniec test przepustowości PCIe. Pomiar sprawdza, jaka ilość danych jest przekazywana pomiędzy GPU a CPU. Zarówno układy RTX 30, jak i nowy Radeon mają 16 linii PCIe 3.0. Tutaj grafika AMD wypadła bardzo kiepsko.

AMD Radeon RX 6800M - wydajność w grach

A teraz przechodzimy do dania głównego, czyli sprawdzenia, jak RX 6800M sprawdza się w grach. Na czas testów został wyłączony DXR - ponieważ w większości gier i tak go jeszcze nie ma, a wydajność i płynność działanie jest dla większości graczy bardziej ważna od śledzenia promieni. Jeśli jednak dla kogoś ray tracing ma znaczenie, radzimy nie czytać dalej, tylko od razu przeskoczyć do sklepu i wybrać dla siebie kartę GeForce.

AMD oraz Nvidia dbają o to, aby ich topowe układy sprawdzały się przy 1440p. A ponieważ większość laptopów gamingowych obsługuje tylko 1080p - z odświeżaniem 144Hz, 240Hz, 300Hz i 360Hz - testy prowadzone były w tej właśnie rozdzielczości. Pierwsza testowana produkcja to Shadow of the Tomb Raider przy najwyższych ustawieniach. AMD wypada najgorzej.

Przechodzimy do Metro Exodus. Tu również wprowadzono najwyższe możliwe ustawienia. AMD wypadło lepiej, ale i tak jest na ostatniej pozycji.

Trzeci test to Red Dead Redemption 2. I tu Radeon RX 6800M wyprzedza o 7,5% GeForce RTX 3080 z procesorem Ryzen 9 oraz aż o 17% GeForce RTX 3080 z procesorem Intela 10. generacji.

Dalej mamy Horizon Zero Dawn. Jakość wysoka, a Radeon RX 6800M plasuje się pomiędzy dwoma rywalami.

Przy Far Cry New Dawn wyniki rozkładają się inaczej, ale AMD znowu trafia na koniec.

Tak samo jest przy Counter Strike: Global Operations i Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

AMD Radeon RX 6800M - wydajność w aplikacjach

Jak sprawdzi się RX 6800M w wymagających aplikacjach? Wyniki nowego układu zostały zestawione z rezultatami starszych kart, jak GeForce GTX 1650, GeForce RTX 2060 Max-Q oraz GeForce RTX 3060. Pasek niebiesko-zielony to Intel + Nvidia, czerwony i zielony AMD + Nvidia, a czerwony - AMD.

W teście Geekbench 5.4.1 laptopy z GeForce RTX 3080 mocno wyprzedzają Radeona.

Procyon to benchmark mierzący wydajność w Adobe Premiere Pro podczas eksportu nagrania wideo z różnymi efektami. Duży wpływ ma na to również procesor. I tu wygrywa Gigabyte Aorus 17G z Core i7-11800H oraz 105-watowym GeForce RTX 3080.

Teraz testy przy Adobe Photoshop oraz Adobe Lightroom Classic. Tu również skorzystano z Procyona, a zwycięzcą jest zestaw Core i9-11980HK + GeForce RTX 3060. A co z parą RX 600M + Ryzen? No cóż - niezbyt.

AMD Radeon RX 6800M - zużycie mocy

Radeon RX 6800M wypada w grach dobrze, a czasami nawet lepiej od 105-watowej karty GeForce RTX 3080. Standardowe zapotrzebowanie na moc to 145 W, ale w przypadku niektórych testów - jak Furmark - zapotrzebowanie potrafi podskoczyć do 185 W. W teście wziął udział laptop z nowym Radeonem (czerwona linia) oraz rywal z Ryzen 9 i RTX 3080 (zielona linia). Na czas testów zużycia mocy przy obu zostało wyłączone podświetlenie RGB, a wyświetlacze laptopów miały jasność ograniczoną do 12 nitów. Bateria każdego była naładowana do 100%.

Poniżej pobór mocy przy prowadzeniu testu 3DMark Time Spy Extreme.

AMD Radeon RX 6800M - podsumowanie

Jeśli chcesz kupić laptop gamingowy, musisz pamiętać o trzech rzeczach:

ray tracing - znacznie podnosi komfort zabawy i zdecydowanie lepiej wypada przy GeForce

tworzenie treści - choć Geekbench nie jest wyrocznią, to jednak pokazuje wyraźnie, że przewaga leży po stronie GeForce

gry - tutaj RX 6800M sprawuje się solidnie, choć bez rewelacji

Kiedy zatem postawić na laptopa gamingowego z nowym układem AMD? Przede wszystkim jeśli nie lubisz przepłacać. Użyty do testów Asus ROG Strix G15 Advantage Edition kosztuje 1650 dolarów, czyli 6 tys. złotych. To taniej, niż laptopy z kartami GeForce. Dlatego urządzenia z Radeon RX 6800M mogą cieszyć się popularnością graczy. A my możemy polecić je każdemu, kto chce mieć solidnego laptopa gamingowego w dobrej cenie.