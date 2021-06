AMD Radeon RX 6900 XT

Zalety: doskonale sprawdza się w 4K i 1440p

cicha podczas pracy

idealna dla procesorów Ryzen 5000

można podkręcać

16 GB pamięci Wady: ray tracing tylko do 1440p

potrafi się rozgrzać

RX 6800 XT to prawie to samo, ale znacznie tańsze

Radeon RX 6900 XT to model, który ma przerwać monopol kart GeForce w obszarze high-endowym. Jak wypada w praktyce i co może skłonić do jego zakupu?