AMD Ryzen 3 3200G

Cztery rdzenie wspomagane Radeonem RX Vega 8.

Ryzen 3 3200G jest procesorem firmy AMD, wyposażonym w cztery rdzenie i taką samą ilość wątków. Jego taktowanie bazowe wynosi 3,6 GHz i może przyśpieszyć do 4 GHz w trybie turbo. Procesor wspomaga 6 MB pamięci podręcznej, a jego TDP sięga 65 W. Gniazdem, w jakie trzeba umieścić tą jednostkę jest AM4. Mimo znajdującej się na początku nazwy modelu liczby '3', nie wykorzystuje on architektury Zen 2, tylko Zen+. To co wyróżnia ten model, to zintegrowana karta graficzna AMD Radeon RX Vega 8. To właśnie dzięki niej zakup dedykowanego GPU nie jest wymagany, gdyż jest sobie ona w stanie poradzić z codziennymi zadaniami, a nawet pozwoli na uruchomienie prostszych gier.