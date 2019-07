AMD Ryzen 3000 - test 12 rdzeniowego procesora Ryzen 9 3900X

Dzięki innowacyjnemu 7 nm procesowi technologicznemu Ryzen 9 3900 X firmy AMD może zagrozić rynkowej pozycji Intela.

AMD Ryzen 9 3900X to kolejny przełomowy procesor w historii amerykańskiego przedsiębiorstwa. To układ, który ponownie zmienia ligę, w jakiej gra ten producent. Premierę nowego układu można porównać do procesorów z serii K7 Athlon, które jako pierwsze przekroczyły magiczną barierę 1 GHz oraz procesora Athlon 64, który jako pierwszy wprowadził 64 bitowe obliczenia do komputerów stacjonarnych w naszych domach.

Źródło: pcworld.com

Można by pomyśleć, że Ryzen 9 3900 X będzie miał problemy z osiągnięciem sukcesu na taką samą skalę, jak wyżej wymienione procesory sprzed kilkunastu lat, ale jesteśmy przekonani, że układ ten zapiszę się w historii przedsiębiorstwa. Premiera nowego procesora to także pokaz sił firmy AMD, która od niedawna prezentuje naprawdę ciekawe i konkurencyjne podzespoły.

Ryzen 9 3900X to pierwszy konsumencki układ scalony x86, który został wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym. Obecnie dostępne procesory oferowane przez największego konkurenta - Intela nadal produkowane są w 14 nm, a niebiescy mają problem z przejściem na produkcję w 10 nm. Migracja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, ale co z tego skoro AMD produkuje już procesory w 7 nm procesie technologicznym? Intel z pewnością nie na rękę jest uruchomienie produkcji nowych procesorów Ryzen 3000.

Wraz z tym krokiem AMD staje się liderem technologicznym w produkcji procesorów i prezentuje przeprojektowany rdzeń "Zen" zaprojektowany specjalnie dla Ryzen'a 3000, który obiecuje podwójną wydajność zmiennoprzecinkową w porównaniu do poprzednich procesorów Ryzen serii 2000. Zapowiadany jest także 15 procentowy wzrost w "instrukcjach na zegar".

AMD informuje także, że wprowadzono zmiany w innych aspektach, co skutkuje podwojeniem pamięci podręcznej. Oprócz podwojenia wydajności zmiennoprzecinkowej, AMD oferuje teraz także AVX-256 (256-bit Advanced Vector Extensions). Rozwiązanie to przydaje się podczas kodowania wideo, ale musimy pamiętać, że w tym aspekcie Intel jest o krok dalej i oferuje w swoich procesorach AVX-512.

Ryzen 3900X - Specyfikacja techniczna

Liczba rdzeni: 12

12 Liczba wątków: 24

24 Bazowa częstotliwość taktowana: 3,8 GHz

3,8 GHz Częstotliwość taktowania w trybie Turbo: 4,6 GHz

4,6 GHz Ilość pamięci L2: 6 MB

6 MB Ilość pamięci L3: 64 MB

64 MB Odblokowany mnożnik: Tak

Tak Proces produkcji: TSMC 7nm FinFET

TSMC 7nm FinFET Podstawka: AM4

AM4 Wersja PCIe: 4.0 x16

4.0 x16 Chłodzenie: Wraith Prism z diodami RGB LED (w zestawie)

Wraith Prism z diodami RGB LED (w zestawie) TDP: 105 W

AMD podwoiło ilość pamięci podręcznej w układach Ryzen 3000, a firm nazwała ją Game Cache, co nieco przypomina działania marketingowe Apple.

Procesor ma łącznie do dyspozycji aż 70 MB (6 MB L2 oraz 64 MB L3). Tak duża ilość ma zapobiec powstawianiu opóźnień podczas wykonywania skomplikowanych obliczeń na potrzeby gier, co ma pozytywnie wpłynąć na wydajność.

Oprócz samych rdzeni firma AMD znacząco zmodyfikowała konstrukcje procesora. Podczas, gdy procesory Ryzen oparte na architekturze ZEN posiadały dwa 14 nm CCD wraz z ich pamięcią oraz kontrolerem PCI połączonym z Infinity Fabric, Ryzen 3000 oparty na Zen 2 faktycznie oddziela kontroler pamięci i kontroler PCIe 4.0 na osobnych matrycach IO. W przeciwieństwie do samych rdzeni matryca IO zbudowana jest w 12 nm procesie technologicznym. Taki krok pozwoli firmie AMD na obniżenie kosztów produkcji oraz ułatwia podwykonawcy odpowiedzialnemu za produkcję - TSMC wytwarzanie procesorów Ryzen 9 3900 X.

Ważnym pytaniem jest, czy firma AMD usunęła główny problem procesorów Ryzen, kiedy to procesor, a nie układ graficzny był czynnikiem ograniczającym wydajność w grach?

PCIe 4.0?!

Tak, nowy procesor Ryzen 9 3900X obsługuje kolejną wersję standardu PCIe 4.0 x16.

PCIe 4.0 w zasadzie podwaja prędkość zegara i przepustowość w stosunku do PCIe 3.0. Przejście AMD na PCIe 4.0 jest kolejnym osiągnięciem, ponieważ Intel nadal trzyma się PCIe 3.0. Nvidia, podobnie posiada procesory graficzne oparte tylko i wyłącznie na PCIe 3.0.

Podczas gdy rzeczywista wydajność PCIe 4.0 poza dyskami SSD nie zostanie dziś łatwo osiągnięta, nowy standard pomaga uwolnić więcej pasów i portów w innych częściach komputera. Jeśli chcesz skorzystać z dysków SSD PCIe 4.0, AMD Ryzen 3000 i nowy chipset X570 to jedyna konfiguracja, która Ci na to pozwoli.

Więcej informacji o interfejsie PCIe 4.0 znajdziesz tutaj.