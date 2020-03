AMD Ryzen 5 3600 czy Ryzen 5 3600X - Który procesor jest bardziej opłacalny?

Wybierając procesor ze średniej półki cenowej często ważnym jest, aby był zarówno odpowiednio wydajny, jak i opłacalny cenowo. Postanowiliśmy sprawdzić, który z popularnych procesorów AMD Ryzen 5 trzeciej generacji jest bardziej opłacalny i dlaczego.

Oglądając oba procesory AMD Ryzen 5 szybko można zauważyć, że pierwszą różnicą między oboma procesorami jest taktowanie, które w droższym modelu jest wyższe o 0,2 GHz. Schodząc dalej do specyfikacji można jeszcze zauważyć różnice w TDP, które tańszym Ryzen 5 3600 wynosi 65 W, a w wersji z 'X' 95 W. Na podstawie przedstawionych parametrów można uznać, że droższy model jest lepszy od kosztującego średnio 175 zł mniej Ryzena 5 3600. Mimo to, przeglądając oferty na oba procesory w różnych sklepach, można się natknąć na zdecydowanie większą ilość opinii na temat tego słabszego. Zaczęliśmy się zastanawiać nad powodem większego zainteresowania słabszym modelem, zwłaszcza że różnica cenowa między tą, a droższą wersją nie jest aż tak duża. Jedyny pomysł jaki nam wpadł do głowy to opłacalność zakupu danego procesora. Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy faktycznie bardziej opłacalnym zakupem jest model bez 'X' i dlaczego.

AMD Ryzen 5 3600 czy Ryzen 5 3600X - Cena

Zanim przejdziemy dalej, warto podkreślić cenę obu modeli. AMD Ryzen 5 3600 kosztuje około 795 zł. Jak na całkiem wydajny, 6 rdzeniowy i 12 wątkowy procesor, jest to bardzo dobra cena.

Za model z 'X' przyjdzie nam zapłacić trochę więcej, gdyż jego cena wynosi średnio 970 zł.

Daje nam to różnicę cenową średnio 175 zł, które trzeba dopłacić do tańszej wersji, aby móc kupić wersję z 'X'.

AMD Ryzen 5 3600 czy Ryzen 5 3600X - Zawartość opakowań

Po otwarciu opakowań ukazuje się kolejna różnica między modelami. Większe opakowanie AMD Ryzen 5 3600X zawiera wyższe chłodzenie w postaci AMD Wraith Spire, które wydajniej odprowadza ciepło od znajdującego się w pudełku z tańszym modelem, AMD Wraith Stealth.

Jest to jedyna różnica w zawartości opakowań jaka dzieli oba modele. Poza odpowiednim modelem procesora i dołączonym zestawem chłodzenia znajdziemy jeszcze naklejkę AMD Ryzen 5 oraz dokumenty dotyczące procesora.

AMD Ryzen 5 3600 czy Ryzen 5 3600X - Platforma testowa

Oba procesory testowaliśmy na platformie składającej się z:

Płyta główna: Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI

Karta graficzna: GAINWARD GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix

Pamięć RAM: Patriot Viper 4 3600 MHz, CL17 (2 x 8 GB)

Chłodzenie do OC: Cooler Master MasterAir MA620P

Pasta termoprzewodząca: Cooler Master MasterGel Pro

AMD Ryzen 5 3600 czy Ryzen 5 3600X - Testy

Oba procesory postanowiliśmy przetestować w paru benchmarkach:

Cinebench R20

Cinebench R15

GeekBench 5

GeekBench 4

PassMark CPU Mark

POV-RAY

Oraz w trzech grach:

Borderlands 3

Civilization 6

GTA 5

Dodatkowo zmierzyliśmy najwyższą zanotowaną temperaturę procesora dla każdej serii testów oraz jego najwyższe zużycie prądu.

Testy zaczęliśmy od AMD Ryzen 5 3600. Wyniki jakie on osiągnął wyglądały bardzo obiecująco jeszcze nawet zanim próbowaliśmy go podkręcić. Przy okazji zauważyliśmy, że nie ma sensu próbować go kręcić na dołączonym do zestawu chłodzeniu, gdyż osiągał już całkiem wysokie temperatury (według oprogramowania AMD Ryzen Master, maksymalna temperatura dla obu okładów wynosi 95 °C). Dlatego po skończonych testach przeszliśmy od razu do zamontowania Cooler Master MasterAir MA620P i podkręcenia procesora do 4.15 GHz, co zauważalnie podniosło jego wydajność.

AMD Ryzen 5 3600X w porównaniu do słabszego modelu, udało nam się podkręcić do 4.2 GHz na dołączonym do zestawu AMD Wraith Spire. Pozwoliło nam to zbliżyć się wynikami do okolic podkręconego modelu bez 'X', ale zyskując też wyższe temperatury i zużycie prądu. Po zmianie chłodzenia na lepsze, znacznie poprawiły się temperatury. Jednakże próba dalszego podkręcania niekoniecznie była dla nas udana. Jedynym sposobem na uzyskanie przez nas zauważalnie lepszych wyników było zastosowanie taktowania 4.25 GHz na napięciu aż 1.475 V, gdyż na niższych procesor był zbyt niestabilny. Oczywiście wyniki były lepsze, ale nie polecalibyśmy korzystania z komputera z podkręconym w taki sposób Ryzenem.

Wyniki uzyskane podczas naszych testów przedstawiliśmy na wykresach poniżej. Warto tutaj zaznaczyć, że zainstalowana w systemie pamięć operacyjna zawsze była ustawiona na domyślną prędkość, aby uniknąć różnego rodzaju przekłamań między uzyskanymi wynikami, które mogły wynikać z resetowania ustawień związanymi z RAM'em przy nie udanych próbach OC. Dopisek "Box" oznacza, że procesor miał zamontowane dołączone do niego chłodzenie. Gry były testowane na najniższych możliwych detalach, aby zlikwidować wpływ grafiki na otrzymane wyniki. Wyjątkiem był Civilization 6, gdzie zastosowane były ustawienia domyślne.

Analizując wyniki, uznaliśmy, że najlepiej będzie porównać podkręconego AMD Ryzen 5 3600 do modelu z 'X' po OC na dołączonym chłodzeniu. Jednym z powodów takiej decyzji jest chociażby cena, która dla słabszego Ryzena z chłodzeniem powinna być zbliżona do tego mocniejszego z dołączonym AMD Wraith Spire. Procentowe różnice między wynikami postanowiliśmy przedstawić w formie wykresu. Każda wartość wyższa niższa od 0 informuje o ile model z 'X' jest słabszy od AMD Ryzen 5 3600, a większa o ile jest lepszy.

AMD Ryzen 5 3600 czy Ryzen 5 3600X - Nasza opinia

Po dłuższej analizie wyników doszliśmy do wniosku, że według nas bardziej opłacalnym procesorem jest AMD Ryzen 5 3600X. Głównym powodem tej decyzji jest mała różnica w wydajności (chociaż w wielu testach wyniki były lepsze dla wybranej przez nas konstrukcji) między podkręconą słabszą wersją, a modelem z 'X' po OC na dołączonym chłodzeniu. Testy w grach nie pokazały jednoznacznie, która konstrukcja jest lepsza. Tak, jak w Civilization 6 modelowi z 'X' udało się osiągnąć krótszy średni czas rundy sztucznej inteligencji, to w Borderlands 3 wyższa (chociaż tylko o 2 klatki) ilość FPS była na słabszej jednostce. Dodatkowo, ponieważ do podkręcania modelu z 'X' wykorzystaliśmy AMD Wraith Spire, to w przyszłości można go wymienić na lepszy, który powinien obniżyć temperatury, poprawić kulturę pracy oraz umożliwić dalsze podkręcanie. Ostatnimi elementami są zużycie prądu i temperatura. W pierwszym przypadku, 4 W to nie jest bardzo duża wartość, za to 4 °C, mimo że też dość mało, niebezpiecznie podciągnęły temperaturę do 92.5 °C. Warto zaznaczyć, że taka temperatura była osiągnięta podczas różnego rodzaju benchmarków mających na celu maksymalne obciążenie procesora. Podczas normalnego użytkowania komputera, powinna być ona niższa.

Czy w takim układzie odradzamy zakup zwykłego AMD Ryzen 5 3600? Oczywiście że nie! To bardzo dobry procesor. Jednakże, jak byśmy mieli wybierać między tymi dwoma, do wolelibyśmy jednak dołożyć do wcześniej wspomnianego cenę chłodzenia i kupić model z literką 'X' na końcu.