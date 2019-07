Druga generacja procesorów AMD Ryzen przyniosła symboliczne wzrosty wydajności. Biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny, model ten jawi się jako interesujące rozwiązanie dla graczy i profesjonalistów.

Seria Ryzen 7 zrewolucjonizowała rynek wprowadzając 8-rdzeniowe jednostki na rynek konsumencki. AMD Ryzen 7 2700 to model drugiej generacji, oferujący 8 rdzeni i 16 wątków przy taktowaniu na poziomie 3,2 GHz (do 4.1 w trybie Boost). Model zaprojektowano z myślą o podstawką AM4 i współpracą z płytami A320, B450 i X470. Jednostka wyposażona w 16 MB pamięci Cache została opracowana w 12 nm architekturze. Deklarowane TPD wynosi 65 W. Obsługiwane pamięci to kości DDR4 w maksymalnym taktowaniu 2933 MHz. Procesor jest sprzedawany wraz z chłodzeniem Wraith Spire wyposażonym w podświetlenie RGB LED.