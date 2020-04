AMD Ryzen 7 4800H - Test szybkiego procesora w gamingowym laptopie

Do naszej redakcji trafił ASUS TUG GAMING A17 FA706 wyposażony w AMD Ryzen 7 4800H. Sprawdzamy jak wygląda wydajność tego procesora w porównaniu z mobilną 10 generacją Intela oraz stacjonarnymi jednostkami.

AMD Ryzen 7 4800H jest nowym procesorem mobilnym, zaczynającym powoli się pojawiać w laptopach. Oferuje on aż 8 rdzeni i 16 wątków, wspierane przez 8 MB pamięci L3. Taktowanie tego Ryzen'a może wzrosnąć z bazowych 2.9 GHz, do nawet 4.2 GHz. Do tego procesor ma oferować TDP na poziomie 45 W. Na papierze, jest to bardzo ciekawy podzespół, jednakże czy będzie on w stanie konkurować z 10 generacją procesorów Intela i jak jego wydajność wygląda w porównaniu do jednostek stacjonarnych? Postanowiliśmy to sprawdzić w naszych testach.

Specyfikacja procesora

Liczba rdzeni : 8

: 8 Liczba wątków : 16

: 16 Liczba rdzeni procesora graficznego : 7

: 7 Częstotliwość bazowa : 2.9 GHz

: 2.9 GHz Częstotliwość Max Boost Clock : nawet do 4.2 GHz

: nawet do 4.2 GHz Ilość pamięci L2 : 4 MB

: 4 MB Ilość pamięci L3 : 8 MB

: 8 MB Proces technologiczny : TSMC 7nm FinFET

: TSMC 7nm FinFET TDP : 45 W

: 45 W Maksymalna temperatura pracy: 105°C

Specyfikacja laptopa

Specyfikacja techniczna ASUS'a TUG GAMING A17 FA706, wyposażonego w testowany procesor prezentuje się następująco:

Procesor : AMD Ryzen 7 4800H

: AMD Ryzen 7 4800H Pamięć RAM : 16 GB DDR4 3200 MHz Dual-Channel

: 16 GB DDR4 3200 MHz Dual-Channel Karta graficzna : Nvidia GeForce GTX 1660 Ti mobile

: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti mobile Dysk: 1 TB NVMe PCIe x4

Naszą recenzję tego laptopa możecie przeczytać tutaj.

Układ chłodzenia

Układ chłodzenia zastosowany w laptopie, wyposażonym w testowany przez nas procesor, znamy już z jego wcześniejszej recenzji. Spodziewamy się bardzo dobrych wyników zwłaszcza, że podczas testów w grach, ani karta graficzna, ani procesor nie osiągnęły wysokiej temperatury powodującej thermal throttling. Oznacza to, że AMD Ryzen 7 4800H powinien działać z pełną prędkością w każdym z naszych testów.

Testy

Procesor przetestowaliśmy w następujących benchmarkach:

Cinebench R20

Geekbench 5

Geekbench 4

Passmark CPU Mark

Blender demo BMW

Blender demo Classroom

POV-Ray

Civilization 6 AI Benchmark

Testowany przez nas procesor jest oznaczony na wykresach kolorem czerwonym.

Cinebench R20

Geekbench 5

Więcej informacji o wynikach w tym benchmarku możecie znaleźć tutaj.

Geekbench 4

Więcej informacji o wynikach w tym benchmarku możecie znaleźć tutaj.

Passmark CPU Mark

Blender demo BMW

Blender demo Classroom

POV-Ray

Civilization 6 AI Benchmark

Analizując wyniki w benchmarkach, można szybko zauważyć, że AMD Ryzen 7 4800H osiąga najlepsze wyniki w prawie każdym teście korzystającym z wielu rdzeni. Jedynie w Geekbench'u 4 został pokonany przez desktopową, 8 rdzeniową i7 9700K. Testowany procesor również podczas renderowania zyskał najlepsze czasy. W Civilization 6 był w stanie szybciej obliczyć rundę przeciwnika, w porównaniu do stacjonarnych Ryzenów. Wszystkie te osiągnięcia nie powinny jednak dziwić. AMD Ryzen 7 4800H jest jedynym procesorem 16 wątkowym spośród tych, do których był porównywany.

Zdecydowanie ciekawsze mogą być benchmarki wykorzystujące jeden rdzeń. Testowany procesor często był tuż za Core i7 9700K, Core i7 10750H oraz Ryzen'em 5 3600X. Jedyny procesor, który zawsze był bardzo daleko za Ryzen'em 7 4800H, to mobilny Ryzen 5 poprzedniej generacji. Warto na jego przykładzie zwrócić uwagę na to, jak bardzo AMD nadrobiło pod względem wydajności pojedynczego rdzenia. Gdy Ryzen 5 serii 3000 uzyskał w Cinebench'u R20 319 punktów, to testowany przez nas Ryzen 7 przebił ten wynik o aż 154 punkty. W każdym innym benchmarku wykorzystującym jeden rdzeń zaobserwujemy podobną sytuację.

Podczas analizowania wyników w obu wersjach Geekbench, zauważyliśmy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Testowany przez nas procesor osiągał w nich maksymalne taktowanie 2.29 GHz. Jest to o 90 MHz więcej niż w specyfikacji. Jest to spowodowane zastosowaniem technologii Precision Boost 2, dzięki której procesor może osiągać wyższe taktowania, jeśli spełni odpowiednie warunki dotyczące między innymi temperatury pracy i zastosowanego układu chłodzenia.

Temperatura

Podczas testów, AMD Ryzen 7 4800H osiągnął maksymalnie 98.4°C. Jest to temperatura dość daleka od maksymalnej, umożliwiająca procesorowi sprawne działanie, nawet w cieplejsze dni.

Sam układ chłodzenia pod mocnym obciążeniem procesora radził sobie bardzo dobrze, aczkolwiek zauważyliśmy wysoką temperaturę układów, będących prawdopodobnie sekcją zasilania procesora.

Podsumowanie

AMD procesorem Ryzen 7 4800H pokazuje, że jest w stanie bardzo mocno powalczyć w laptopach, zwłaszcza gamingowych. Procesor nie dość że zapewnia bardzo dobrą wydajność w zadaniach wymagających zarówno mocnego jedno, jak i wielu rdzeni, to do tego nie wydziela z siebie aż tak dużej ilości ciepła. Testując ASUS'a TUG GAMING A17 FA706, Ryzen pokazał, że gry nie są mu straszne. Podobnie jak testowany przez nas wcześniej Intel Core i7 10750H, procesor ten doganiał wydajnością jednostki stacjonarne. Wybierając laptopa, zwłaszcza gamingowego, warto się zastanowić nad sprzętem wyposażonym w AMD Ryzen 7 4800H. Procesor ten powinien bez problemu dostarczyć wymaganą przez najnowsze gry moc przerobową oraz szybko uporać się z renderowaniem lub innymi, wymagającymi mocnego procesora zadaniami.