AMD pokonało Intel'a - Test Acer'a Swift 3 z Ryzen 7 4700U

Acer Swift 3 z najnowszy Ryzen'em pod klawiaturą zawstydza niejednego, znacznie droższego laptopa. Procesory od AMD poważnie namieszały na rynku.

Ostatnimi czasy konsumenci rozglądający się za ultramobilnym komputerem przenośnym nie mogą się nudzić. Zarówno Intel, jak i AMD postanowili wprowadzić na rynek nowe lub odświeżone układy niskonapięciowe. Premiera nowych procesorów zawsze pociąga za sobą wprowadzenie na rynek wielu laptopów. Nie inaczej jest tym razem. Po testach Huawei'a Matebook 13, Dell'a XPS 13 czy Dell'a Inspiron 7000 z procesorami Intel'a należącymi do dziesiątej już generacji, nadszedł czas na laptopa wyposażonego w najnowszy układ z rodziny Ryzen 4000 od AMD.

Do redakcji trafił właśnie Acer Swift 3. To przystępny cenowo, 14 calowy ultraprzenośny komputer, który w najnowszym wydaniu na 2020 roku oferowany jest z procesoram Intel Core Ice Lake (10 nm) oraz AMD Ryzen 4000. To jeden z niewielu jeszcze przykładów, gdzie w bardzo podobnym kadłubku umieszczane są najnowsze mobilne układy od niebieskich i czerwonych. Jako, że Swift 3 z układami Intel'a posiada port Thunderbolt 3 to jedyną oczywistą różnicą w modelach z procesorem AMD jest zastosowanie zwykłego portu USB Typu C ze wsparciem dla DisplayPort. Co ważne pozostałością po Thunderbolt'cie jest możliwość ładowania Acer'a Swift 3 za pomocą złącza USB Typu C, co nie jest standardem w innych laptopach chińskiego producenta.

Otrzymany przez nas Acer Swift 3 został wyposażony w topową specyfikację. Oznacza to, że w środku umieszczono procesor Ryzen 4 4700U oraz 16 GB pamięci operacyjnej. Jak taki zestaw sprawdza się na codzień? Już na wstępie możemy zdradzić, że procesor Ryzen 4 4700U sprawuje się w tym laptopie relwelacyjnie.

Acer Swift 3 - Specyfikacja techniczna

Procesor: AMD Ryzen 7 4700U (8 rdzeni, 8 wątków, 2.00–4.10 GHz, 8 MB cache)

AMD Ryzen 7 4700U (8 rdzeni, 8 wątków, 2.00–4.10 GHz, 8 MB cache) Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM LPDDR4x, 4266MHz)

16 GB (SO-DIMM LPDDR4x, 4266MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

16 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

0/0 (pamięć wlutowana) Dysk SSD M.2 PCIe: 1024 GB

1024 GB Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu: 14,0 cali

14,0 cali Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna: AMD Radeon Graphics

AMD Radeon Graphics Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony

Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony Kamera internetowa: 1.0 MP

1.0 MP Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth Złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Typ baterii: Litowo-jonowa

Litowo-jonowa Czytnik linii papilarnych: Tak

Tak Podświetlana klawiatura: Tak

Tak Dodatkowe informacje: Aluminiowa pokrywa matrycy: Aluminiowa obudowa, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Białe podświetlenie klawiatury, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Szyfrowanie TPM

Aluminiowa pokrywa matrycy: Aluminiowa obudowa, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Białe podświetlenie klawiatury, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Szyfrowanie TPM Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) Wysokość: 16,8 mm

16,8 mm Szerokość: 323 mm

323 mm Głębokość: 219 mm

219 mm Waga: 1,18 kg (z baterią)

1,18 kg (z baterią) Rodzaj gwarancji: Standardowa

Standardowa Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Specyfikacja techniczna Acer'a Swift 3 w topowej konfiguracji sprzętowej powinna zadowolić nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Na pokładzie znajdziemy procesor AMD Ryzen 7 4700U, który jest pierwszym niskonapięciowym układem do komputerów przenośnych z ośmioma rdzeniami, 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej DDR4 oraz 1 TB dysk SSD NVMe. Brakować może jedynie obecności Thunderbolt'a 3, ale w urządzeniach z układami AMD rozwiązania tego nie zobaczymy jeszcze przez długie miesiące.

Cieszy fakt, że Acer w swoim przystępnym cenowo laptopie umieścił kartę sieciową z obsługą Wi-Fi 6.

Acer Swift 3 - Cena

Laptopy z rodziny Swift 3 zawsze pozytywnie wyróżniały się stosunkiem jakości do ceny. Nie inaczej jest w tym roku. Najnowsze modele Swift 3 2020 zostały niezwykle rozsądnie wycenione. Testowany przez nas topowy Swift 3 z Ryzen'em 3 4700U i 16 GB pamięci operacyjnej kosztuje zaledwie 3999 zł. Jeżeli wystarczy nam sześciordzeniowy Ryzen 5 4500U możemy kupić Swift'a 3 już za 2999 zł. W tej cenie otrzymamy konfigurację z 8 GB pamięci operacyjnej i 512 GB dyskiem SSD. Model z procesorem Ryzen 5 4500U i 16 GB RAM'u kosztuje 3399 zł.

Urządzenie dostępne będzie w sprzedaży w kilku wersjach kolorystycznych. Obecnie na rynku modele z procesorami od AMD sprzedawane są głównie w srebrnej wersji kolorystycznej.

Acer Swift 3 - Zawartość zestawu

Przyjemna dla portfela cena Acer'a Swift 3 negatywnie wpływa na pierwsze wrażenia. Komputer dostarczany jest w mało zachęcającym, kartonowym opakowaniu. Acer od lat stosuje takie samo pudełko i nic nie wskazuje, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie.

W środku nie znajdziemy zbyt wielu elementów. Acer Swift 3 dostarczany jest jedynie z dedykowanym zasilaczem oraz skróconą instrukcją obsługi. W przeciwieństwie do starszych generacji Swift'a 3 nie możemy liczyć na dodatkowe etui, które Acer wysłał wszystkim zainteresowanym po kupnie laptopa.

Acer Swift 3 - Wygląd i jakość wykonania

Acer Swift 3 w wersji na 2020 rok nie wyróżnia się niczym szczególnym. Szczerze mówiąc najnowsze wydanie Swift'a 3 jest gorzej wykonane od poprzednika. Spowodowane jest to zapewne znaczną redukcją masy - z niemalże 1,4 kg do zaledwie 1,18 kg.

Producent informuje, że Acer Swift 3 wykonany jest z aluminium. Nawet, jeżeli jest to prawdą to surowiec wykorzystany do budowy laptopa jest niezwykle cienki. Pulpit roboczy komputera znacząco ugina się. Wystarczy nieco mocniej nacisnąć na którykolwiek z klawiszy, a cała obudowa zapada się o co najmniej milimetr do środka.

Co ciekawe obudowa matrycy wykonana została bardzo solidnie i praktycznie nie ugina się nawet pod mocnym naciskiem.

Acer Swift 3 w kolorze srebrnym może się podobać. Cała konstrukcja jest bardzo prosta i spójna wizualnie. Razić nieco może ogromna dolna ramka matrycy, ale sytuacje ratuję logotyp producenta oraz charakterystyczna obudowa zawiasów z napisem Swift. Warto zwrócić uwagę na srebrną klawiaturę, która jest niepraktyczna, ale o tym w dalszej części tekstu.

Acer Swift 3 - Wyświetlacz

Acer wyposażył Swift'a 3 w czternastocalową matrycę IPS LCD z matową powierzchnią. Wyświetlacz zastosowany w testowanym laptopie produkowany jest przez LG Display. Model LA140WFA-SPD1 to typowy średniak. Matryca charakteryzuje się dosyć niską jasnością maksymalną - zaledwie 280 nitów. Ten parametr nawet w połączeniu z matową matrycą nie gwarantuje komfortowej pracy na zewnątrz. Dodatkowe nity przydałyby się nawet podczas pracy w jasnych pomieszczeniach.

Nie najlepiej wypada też odwzorowanie kolorów - są one mocno stonowane. Swift 3 z pewnością nie jest najlepszym laptopem do oglądania filmów. W tej cenie nie można mieć jednak wszystkiego. Na rynku znajdziemy urządzenia z lepszymi wyświetlaczami, ale zauważalnie mniej wydajnymi podzespołami.

Acer Swift 3 - Klawiatura i gładzik

Klawiatura Acer'a Swift 3 jest pełna skrajności. Można ją pokochać albo znienawidzić. Klawisze są spore i posiadają bardzo przyjemny, długi skok. Rozczarowuje nieco układ klawiszy. Rozmieszenie przycisków Page Up i Page Down obok strzałek nie jest najlepszym pomysłem. Nie wszystkim spodoba się również wkomponowany w klawiaturę przycisk zasilania. To trochę niezrozumiała decyzja tym bardziej, że czytnik linii papilarnych umieszczono pod klawiaturą.

Warto zwrócić również uwagę na podświetlenie klawiszy. Zastosowanie srebrnej klawiatury w połączeniu z białym podświetleniem sprawia, że w ciągu dnia oznaczenia klawiszy są nieczytelne. Po wyłączeniu podświetlenia sytuacja wraca do normy. Szkoda, że Swift 3 nie posiada wbudowanego czujnika oświetlenia, który automatycznie uruchamiałby podświetlenie po zmroku i wyłączał je w dzień.

Do gładzika nie mamy większych zastrzeżeń. Płytka dotykowa posiada dwa zintegrowane klawisze, które możemy kliknąć niemalże na całej powierzchni gładzika. Sam touchpad jest sporych rozmiarów, oferuje odpowiedni ślizg i posiada wsparcie dla precyzyjnych sterowników systemu operacyjnego Windows 10.

Acer Swift 3 - Czytnik linii papilarnych

Acer Swift 3 posiada czytnik linii papilarnych umieszczony pod klawiaturą, a dokładniej symetrycznie pod klawiszem prawej strzałki. Obecnie producenci odchodzą już od takiego rozwiązania. Sam czytnik linii papilarnych jest szybki i dokładny. Trochę szkoda, że nie zintegrowano go z przyciskiem zasilania, co ułatwiłoby uruchamianie komputera.

Acer Swift 3 - Porty

Acer Swift 3 jak na ultraprzenośnego laptopa może pochwalić się ogromną ilością portów. Co ważne producent dobrze rozplanował ich rozmieszenie, dzięki czemu bez problemu można wykorzystać każde gniazdo.

Z lewej strony obudowy znajdziemy gniazdo zasilania, port USB Typu C z DisplayPort oraz Power Delivery, HDMI oraz USB 3.1. Gen 1 Typu A z możliwością ładowania urządzeń.

Po przeciwległej stronie znalazło się miejsce dla gniazda Kensington Lock, dwóch diód informujących o statusie urządzenia, portu USB Typu A 2.0 oraz gniada słuchawkowego Jack.

Acer Swift 3 - Oprogramowanie

Acer Swift 3 sprzedawany jest wraz z systemem operacyjnym Windows 10. Producent dorzuca od siebie kilka bardziej oraz mniej przydatnych dodatków. Niestety niektóre z nich takie, jak Acer Collection S czy App Explorer to typowy bloatware. Klasycznie już dla laptopów marki Acer, Swift 3 posiada preinstalowanego antywirusa McAfee.

Acer Swift 3 - Dźwięk, kamera, mikrofony

Niestety, ale Acer Swift 3 z pewnością nie będzie dobrym wyborem na laptopa multimedialnego. Wspominaliśmy już, że matryca jest średniej jakości. Należy dodać do tego jeszcze mocno przeciętne głośniki. Dźwięk generowany przez Swift'a 3 brzmi gorzej, niż w najtańszych biznesowych konstrukcjach. Testowany przez nas jakiś czas temu Swift 1 miał znacznie lepsze głośniki oraz matrycę.

Swift 3 nie sprawdzi się również jako komputer do uczestniczenia w wideo spotkaniach. Kamerka jest przeciętna, ale największym problemem jest mikrofon. Rozmówcy podczas testów wielokrotnie zwracali mi uwagę na jakość dźwięku oraz wszechobecne szumy.

Acer Swift 3 - Wydajność i kultura pracy

Wydajność i kultura pracy to najmocniejsze strony testowanego Swift'a 3.

Wyceniony na 4000 zł laptop oferuje ośmiordzeniowy procesor Ryzen 7 4700U sprzęgnięty z 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej DDR4. Całość uzupełnia całkiem wydajny, zintegrowany z procesorem układ graficzny Radeon oraz szybki dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB.

Z nieskrywaną ciekawością przystąpiłem do testów Swift'a 3. Oto wyniki z najpopularniejszych testów syntetycznych:

3DMark Time Spy - 1155

Geekbench 5 - 1119 (Single Core), 4918 (Multi Core)

PCMark 10 - 4750

Dysk SSD - odczyt maksymalny 2326 MB/s; zapis maksymalny 1569 MB/s (CrystalDiskMark 7.0.0)

Dla porównania poniżej wyniki uzyskane przez topowego Matebook'a 13 z procesorem Intel Core i7 10510U, 16 GB pamięci operacyjnej oraz kartą graficzną MX250:

3DMark Time Spy - 1273

Geekbench 5 - 1240 (Single Core), 4187 (Multi Core)

PCMark 10 - 4241

Dysk SSD - odczyt maksymalny 3294 MB/s; zapis maksymalny 2938 MB/s (CrystalDiskMark 7.0.0)

Nietrudno było przewidzieć, że Swift 3 świetnie poradzi sobie w testach syntetycznych. Komputer jest wydajniejszy od znacznie droższego Matebook'a 13 z topowym procesorem Intel'a z rodziny Comet Lake. Swift 3 pozytywnie zaskoczył nas wydajnością zintegrowanego układu graficznego, który jest prawie tak samo szybki, jak dedykowana Nvidia GeForce MX250 w wersji 25 W.

Nadmiar mocy obliczeniowej widać także podczas codziennego użytkowania. Kilkadziesiąt zakładek w przeglądarce oraz wiele aplikacji uruchomionych w tle to dla Swift'a 3 żaden problem. Na testowany komputer przesiadłem się bezpośrednio z Matebook'a 13 i mogę śmiało powiedzieć, że praca na Swift'cie 3 jest szybsza, płynniejsza i przyjemniejsza.

Warto nadmienić, że ośmiordzeniowy procesor nie jest zbytnio wymagający w kwestii chłodzenia. Komputer przez większość czasu pracuje w trybie bezszelestnym, a załączający się co jakiś czas wentylator jest bardzo kulturalny.

Acer Swift 3 - Bateria

Swift 3 posiada trzykomorową, litowo-jonową baterię. Producent nie chwali się w danych technicznych jej pojemnością. W Internecie znajdziemy jedynie informacje, że komputer powinien działać do 11 godzin na baterii.

Podczas normalnego użytkowania Acer Swift 3 poprosi o podłączenie do ładowarki po 6-7 godzinach. Jeżeli zdecydujemy się na oglądanie filmów czas ten wzrośnie do około 9 godzin. Podczas wykonywania wymagających czynności akumulator rozładuje się po około 3 godzinach.

Laptop dostarczany jest z 65 W zasilaczem z dedykowanym złączem. Komputer może być ładowany również za pośrednictwem ładowarki z Power Delivery. W tym przypadku Swift 3 również przyjmie maksymalnie 65 W.

Acer Swift 3 - Podsumowanie

Acer Swift 3 z najnowszymi procesorami AMD Ryzen dobitnie uświadomił Intelowi, że monopol na rynku mobilnych procesorów dobiegł końca. Po mocnych układach Ryzen dla komputerów stacjonarnych pora na ofensywę w ultraprzenośnych konstrukcjach.

Procesory Ryzen 4000 o obniżonym TDP z łatwością pokonują układy z rodzin Comet Lake i Ice Lake oferując przy tym znacznie wyższą wydajność graficzną oraz lepszą kulturę pracy, a to wszystko w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Sam Acer Swift 3 to przemyślana konstrukcja, ale posiada kilka wad, które trzeba zaakceptować. Podczas testów laptopa doceniliśmy niewielką masę, pokaźną ilość portów wejścia/wyjścia, wygodną klawiaturę oraz niesamowicie wysoką wydajność w niskiej cenie. Zdecydowanie do gustu nie przypadła nam jakość wykonania, matryca, głośniki, mikrofon oraz podświetlenie klawiatury.

Podsumowując jeżeli szukasz ultraprzenośnego laptopa oferującego maksymalną wydajność w przystępnej cenie to Acer Swift 3 będzie rewelacyjnym wyborem.