ANGEL Jokasta reklamowany jest przez producenta jako "ergonomiczny fotel biurowy". Co może zachęcić do jego nabycia?

Jokasta to fotel przeznaczony do biur i gabinetów. Pozwala na pełne przystosowanie do postury użytkownika - oparcie w kształcie litery "Y" jest regulowane i wyprofilowane w ten sposób, aby każdy użytkownik, niezależnie od postury, siedział w pozycji ergonomicznej, odciążając plecy i redukując ryzyko ich zmęczenia. Dodatkowo można również zmieniać pozycję zagłówka, zapewniając wygodę dla głowy. Całości dopełnia wygodny, zakrzywiony podłokietnik. Fotel wyposażono w mechanizm TILT, co pozwala na bezpieczne odchylanie się. Położenie siedziska można zmieniać w zakresie 15 cm. Całość pokrywa oddychający materiał, cechujący się dużą odpornością na zabrudzenia. Dzięki zastosowaniu siatki zapewniona jest swobodna cyrkulacja powietrza.

ANGEL Jokasta umożliwia zastosowanie poduszki pod lędzwia, co dodatkowo odciąża kręgosłup i daje pełne podparcie plecom. Całość wspiera się na pięcioramiennej podstawie z pięcioma kauczukowymi kółkami. Fotel może udźwignąć do 110 kg obciążenia. Czy warto go nabyć? Jakość wykonania jest solidna, a warto wziąć pod uwagę fakt, że mogą z powodzeniem korzystać z niego także zapaleni gracze. Dlatego cena jest adekwatna do zastosowań i nikt nie powinien być rozczarowany tym zakupem.