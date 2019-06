AOC U3277PWQU - test niedrogiego monitora 4K z 32-calową matrycą

Monitory AOC słyną z atrakcyjnego stosunku ceny i oferowanych możliwości. AOC U3277PWQU to 32-calowa konstrukcja, która w cenie nieprzekraczającej 1800 zł ma zapewniać rodzielczość 4K i wysokie parametry obrazu.

Użytkownicy monitorów 4K to na dzień dzisiejszy przede wszystkim profesjonaliści. Wysoka rozdzielczość zapewnia poszerzone pole robocze oraz możliwość pracy z wysokiej jakości treściami w ich natywnych rozmiarach. Oznacza to, że wraz z wysoką rozdzielczością oczekiwana jest duża przekątna oraz wzorowe odwzorowanie barw. Na drugim planie stają technologie synchronizacji obrazu czy czasy reakcji.

AOC U3277PWQU - Konstrukcja

Monitor o proporcjach 16:9 jest instalowany na potężnym ramieniu w uchwycie VESA 100 x 100. Podstawa zapewnia możliwość regulacji wysokości w zakresie 18 cm, kąta obrotu do 90 stopni oraz wychylenia o 5 stopni. Całość stoi na masywnej stopce wykonanej ze szczotkowanego aluminium o wymiarach 29,8 cm x 22,8 cm.

Samo ramię ma też specjalne miejsce z tyłu na organizację kabli. Nie zabrakło również możliwości obrócenia monitora do piony z wykorzystaniem funkcji Pivot.

Niestety cięcia kosztów dostrzeżemy przyglądając się ramce. Po bokach jej szerokość osiąga 1,6 cm, a na dole 2,2 cm. Zastosowanie połyskliwego tworzywa sprawia, że będą się na niej gromadzić nasze odciski palców. Pod spodem dolnej ramki ulokowano przyciski fizyczne do obsługi menu. Ich budowa i umiejscowienie sprawiają iż poruszanie się po menu jest wygodne, a omyłkowe wciśnięcie nieodpowiedniego przycisku (jak to bywa w przyciskach dotykowych) nie występuje.

Wbudowane głośniki o mocy 3 W, pozwalają zaoszczędzić miejsce na biurku. Monitor posiada sygnałowe wejścia: VGA, DVI, DP 1.2 oraz HDMI 2.0 z obsługą MHL a także złącze słuchawkowe Jack. Dodatkowo producent zainstalował HUB USB ze złączami 2x USB 2.0 oraz 2x USB 3.0 Gen.1 z funkcją szybkiego ładowania.

AOC U3277PWQU - Zawartość zestawu

Poza monitorem w komplecie otrzymujemy cały pakiet okablowania.

Kabel zasilający

VGA

DVI

DisplayPort

HDMI

Jack Audio 3.5mm

AOC U3277PWQU - Matryca i technologie

Obsługa funkcji PIP/PBP pozwala równocześnie podłączyć do monitora dwa urządzenia np. komputery albo komputer i konsolę. Przy takiej konfiguracji obraz będzie wyświetlany w trybie Picture in Picture.

Matowa matryca LED - MVA z odświeżaniem legitymuje się odświeżaniem na poziomie zaledwie 60 Hz. Dużo istotniejsza jest w tym wypadku rodzieczość 3840x2160 (UHD 4K). Bardzo zadowalająco wypada kąt widzenia, który w każdym kierunku wynosi 178 stopni. Dzięki technologii Flicker Free wyeliminowano migotanie obrazu co za tym idzie, długotrwałe patrzenie na ekran nie męczy tak wzrok. Dodatkowo czas reakcji piksela na poziomie 4 ms to całkiem przyzwoity rezultat w przypadku urządzenia profesjonalnego.

AOC U3277PWQU - OSD

Menu OSD oferuje nam szereg opcji od podstawowych ustawień orientacji ekranu. Mamy dostęp do parametrów kontrastu, gamy, temperatury barw, wzmocnienia obrazu za pomocą regulowanej jasnej ramki. Nie zabrakło również ustawień PiP/PBP, które umożliwiają wybór źródła głównego i podrzędnego, a także personalizację wyświetralnych obrazów w tych trybach.

AOC U3277PWQU - Specyfikacja

Dokonaliśmy pomiarów z wykorzystaniem kolorymetru, zmierzyliśmy możliwości odwzorowania barw. Średni wynik ΔE wyniósł 5,21, a maksymalny 8,51. Niestety to dość słabo jak na monitor, który potencjalnie miałby pracować podczas obróbki foto/video. Całe szczęścia matryca jest podatna na kalibrację.

Pomiary jasności wypadają mało zadowalająco. Maksymalne odchylenie na poziomie 27% to dość słaby rezultat. Całe szczęści przy tych rozmiarach, różnice pozostają właściwie niewidoczne dla oka.

Odwzorowanie palety sRGB to 99,9 % natomiast Adobe RGB to wynik 87,6 %. Kontrast wyniósł 1880:1. Jest to bardzo dobry wynik, nawet dla urządzenia klasy profesjonalnej.

AOC U3277PWQU - Podsumowanie

Monitor U3277PWQU od AOC to świetna konstrukcja w stosunku jakości do ceny. Wydając ok 1749 zł dostajemy produkt który pod kątem możliwości i wyposażenia nie ustępuje dużo droższym modelom, a jego zastosowanie znajdziemy zarówno w biurze jak i domowym zaciszu. Producent powinien przyłożyć większą uwagę do podświetlenia matrycy. Szeroka paleta barw połączona z przeciętnym odwzorowaniem kolorów sprawia, że zastosowanie kolorymetru może okazać się bardzo dobrym pomysłem