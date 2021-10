APC Back-UPS 850VA BE850G2-CP - niewielki UPS o wielkiej mocy

Testujemy APC Back-UPS 850VA od Schneider Electric, zasilacz awaryjny, który może pochwalić się bardzo kompaktowymi wymiarami. Sprawdzimy, czy jest to sprzęt, który możemy polecić.

Jednymi z najczęstszych argumentów wysuwanych przeciwko zasilaczom awaryjnym są ich duże gabaryty oraz wysoka cena zakupu. O ile z tym drugim niewiele możemy zrobić, to UPS’y wcale nie muszą zajmować dużo miejsca. Dodatkowo okazuje się, że tak małe urządzenie wcale nie musi wymagać od nas kompromisów w postaci ograniczonej ilości posiadanych złącz czy czasu podtrzymywania. Dziś przetestujemy UPS od Schneider Electric, mianowicie model APC Back-UPS 850VA, który swoim wyglądem przypomina bardziej listwę zasilająca niż zasilacz awaryjny. Czy tak małe urządzenie sprosta naszym testom?

APC Back-UPS 850VA - budowa

zdj. Dominik Kujawski

Mówiąc o APC Back-UPS 850VA tak naprawdę mamy na myśli model BE850G2-CP, ponieważ takie oznaczenie nadał mu producent Schneider Electric. Testowany zasilacz, jak już wspomnieliśmy, charakteryzuje się bardzo małymi gabarytami. Jego wymiary to zaledwie 120 x 130 x 365 mm, a waga to jedyne 4,5 kg. Zasilacz wykonany jest w całości z tworzywa sztucznego. Podobnie jak w testowanym przez nas ostatnio APC BR1200Si, również tutaj mamy możliwość łatwej wymiany baterii. W tym celu nie potrzebujemy żadnych narzędzi, wystarczy tylko odsunąć klapkę i odłączyć przewody od akumulatora. Mimo tak prostej procedury nie będziemy musieli tego robić za często, ponieważ Schneider Electric szacuje żywotność użytych ogniw na 5 lat.

Klapa od baterii znajduje się na spodzie urządzenia|zdj. Dominik Kujawski zdj. Dominik Kujawski

APC BE850G2-FR jest zasilaczem awaryjnym typu Offline, dysponującym mocą pozorną 850 VA i mocą czynną 520 W. Urządzenie pracuje w trybie czuwania, utrzymując baterię w gotowości do automatycznego użycia zawsze w razie potrzeby. W przypadku typowych problemów z zasilaniem, takich jak przerwa w dostawie prądu, nagły spadek lub skok napięcia, zasilacz awaryjny korzysta z zasilania akumulatorowego. Podobnie dzieje się, gdy np. napięcie wejściowe spadnie poniżej założonego lub przekroczy bezpieczne poziomy. UPS automatycznie w takim przypadku przełącza się na zasilanie bateryjne, konwertując prąd stały na zmienny, aby móc zasilić podłączone urządzenia. W sytuacji, gdy nie występuje awaria, podłączone urządzenia są zasilane bezpośrednio z sieci, a dostarczany prąd jest poddawany tylko prostej filtracji.

Uproszczony schemat pracy tego typu urządzeń prezentuje poniższa grafika.

zdj. Wikipedia

Jak już wspomnieliśmy APC Back-UPS 850VA z wyglądu przypomina większą listwę zasilającą. Nic więc dziwnego, że prawie wszystkie gniazda zasilające znajdują się na górze urządzenia. Dzięki temu nie ma potrzeby odsuwania UPS, gdy chcemy podłączyć pod niego nowe urządzenie. Dostarczony do testów model wyposażony jest w osiem gniazd francuskich, czyli standardowych posiadających uziemienie używanych w Polsce.

zdj. Dominik Kujawski

Warto zaznaczyć, że aż sześć z nich może być użytych do potrzymania bateryjnego. Tuz obok znajdują się dwa złącza USB, dzięki którym możemy naładować np. nasz telefon bez potrzeby korzystania z ładowarki (o ile była dołączona do zestawu). Jedynymi gniazdami znajdującymi się na tylnym panelu są dwa złącza RJ45, których możemy użyć zarówno do filtrowania linii telefonicznej jak i sieci Ethernet. Po sąsiedzku ulokowano również złącze służące do podłączenia UPS do naszego komputera. Schneider Electric w UPS APC niestety nie korzysta w tym przypadku z standardowego gniazda USB, a przewodu nie dostajemy w komplecie z zasilaczem. Również kabel zasilający jest przymocowany na stałe.

Dodatkowe porty USB, wskaźnik naładowania oraz przycisk dzięki któremu możemy wyłączyć sygnały dźwiekowe|zdj. Dominik Kujawski

W sytuacji, gdy zaopatrzymy się w potrzebny przewód możemy skorzystać z funkcji sterowania naszym komputerem, w tym automatycznego wyłączania systemu w razie wystąpienia dłuższej awarii zasilania. Zgodność z standardem HID gwarantuje współpracę z zasilaczem bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania oraz zapewnia kompatybilność również innymi urządzeniami obsługującymi ten standard (stacje alarmowe, systemy monitoringu itp.). Oczywiście UPS APC Back-UPS 850VA jest kompatybilny z oprogramowaniem PowerChute Personal Edition dostępnym do pobrania na stronie producenta.

Procedura testowa

Procedura testowa polega na obciążeniu zasilacza UPS, urządzeniem pobierającymi prąd o stałej mocy 150 W i 400 W. Z racji, że testowany przez nas model BE850G2-CP dysponuje maksymalną mocą wyjściową 520 W, postanowiliśmy sprawdzić jak działają zabezpieczenia wbudowane w urządzenie i po jakim czasie nastąpi jego wyłączenie w przypadku obciążenia 800 W. Po każdej próbie akumulator był ładowany do pełna, a testy były przeprowadzane w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej 24,5 °C.

Między wykonanymi testami sprawdziliśmy także czas ładowania urządzenia. Uśredniony wynik podczas sześciu pomiarów do poziomu 90% to 7 godzin 22 minuty. Natomiast do pełnego naładowania potrzebujemy już 9 godzin. Producent na stronie wspomina jednak, że akumulator standardowo powinien być ładowany przez 16 godzin, z tego względu zdecydowaliśmy się na taki długie cykle ładowania miedzy naszymi testami. Dzięki temu zabiegowi akumulator na spokojnie był w stanie osiągnąć 100% naładowania, zapewniając dłuższą żywotność baterii.

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy próby przy obciążeniu 150 W. Podłączone urządzenie testowe generuje pobór prądu o natężeniu 0,65 A. Według producenta powinniśmy uzyskać w tym przypadku ok. 21 min czasu podtrzymywania. Jak widać osiągnięty rezultat sporo przekracza wyznaczony czas, co jest bardzo imponującym wynikiem.

Przy obciążeniu 400 W, korzystamy z urządzenia generującego pobór prądu o natężeniu 1,75 A. APC Back-UP 850 VA również tutaj świetnie sobie radzi uzyskując wyniki zbliżone do 6 min. Jest to wystarczający czas abyśmy byli w stanie zapisać naszą pracę czy dokończyć grę i wyłączyć komputer.

Zabezpieczania przeciw przeciążeniowe w testowanym UPS od Schneider Electric załączają się po 4 sekundach. Po tym czasie odcinane jest zasilanie na wyjściu oraz załącza się alarm dźwiękowy informujący nas o zaistniałym problemie.

Mimo, że UPS od Schneider Electric może pochwalić się całkiem wysokimi czasami podtrzymania zasilania, brak obsługi AVR wpływa niestety na jakość napięcia wyjściowego. Niestety bardzo często, przy zasilaniu bateryjnym, testowane przez nas urządzenie dostarczało na wyjściu tylko 207 V zamiast standardowych 230 V. Taki odczyt co prawda mieści się w normie, która zakłada odchyły do 10%. Zarówno nasze urządzenia pomiarowe jak również wspomniany wcześniej telewizor, nie miał problemów z pracą w takich warunkach. Różnice te zdają się być jednak przyczyną zawyżonych wyników odnotowanych podczas naszych badań. Wykonując proste obliczenia łatwo możemy wskazać, że tak naprawdę UPS był obciążony odpowiednio 120 oraz 350 watami.

Ostatnim testem jaki przeprowadziliśmy, była weryfikacja pobóru mocy przez zasilacz. Podczas ładowania watomierz zarejestrował maksymalnie 57 W. Średni pobór nieobciążonego UPS przez 12 godzin utrzymywał się się na poziomie 35 W.

Podsumowanie

Mimo prostej konstrukcji zasilacza offline, APC Back-UPS 850VA sprostał wszystkim naszym oczekiwaniom. Niezależnie czy użyjemy go pod biurkiem do zabezpieczania naszego komputera, czy w salonie nie powinniśmy być zawiedzeni. Dużym atutem Back-UPS 850 VA jest jego bezgłośna praca, nawet podczas podtrzymywania urządzeń na zasilaniu bateryjnym, co jest rzadkością w tego typu sprzęcie.

Biorąc pod uwagę brak hałasu oraz imponującą liczbę gniazd, które znajdziemy w BE850G2-FR, idealnym środowiskiem i miejscem, gdzie zdecydowałbym się go umieścić byłyby okolice telewizora i szafki RTV. Pozwoliłoby mi on zastąpić moją obecnie stosowaną listwę, a w razie braku prądu dokończyć odcinek serialu na zasilaniu bateryjnym.