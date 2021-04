APC Back-UPS ES 400VA (CP) to zasilacz awaryjny oferujący użytkownikowi osiem gniazd i moc wyjściową na poziomie 400CA/240W. Sprzęt cechuje się dodatkowym zabezpieczeniem przepięciowym. UPS wyposażony jest w alarm dźwiękowy, który informuje użytkownika o potencjalnej awarii sieci miejskiej.

Urządzenie posiada możliwość wymiany akumulatorów, co ułatwia samodzielną eksploatację i serwisowanie. W przypadku maksymalnej mocy wyjściowej na poziomie 240 W/ 400VA UPS zapewnia czas podtrzymania na poziomie ponad pięciu minut. Średni czas ładowania akumulatorów po ich rozładowaniu wynosi 16 godzin. W przypadku portów sieciowych mamy do dyspozycji cztery gniazda pozwalające na podłączenie urządzeń - tak zwane zasilanie zapasowe. Z kolei kolejne cztery dotyczą ochrony przeciwpięciowej. Model ten posiada alarm dźwiękowy, który informuje nas o zmiennych warunkach zasilania - mowa o potencjalnej awarii lub wahaniach napięcia. APC Back-UPS ES 400VA automatycznie generuje test okresowy akumulatora aby wykryć wcześniejszą konieczność wymiany. Urządzenie posiada wyłącznik obwodu, który pozwala na łatwą naprawę skutków przeciążenia, bez konieczności wymiany bezpieczników.

Prezentowany model wyposażony jest w wyświetlacz LED, który informuje nas o stanie pracy, a także samego zasilania. Warto wspomnieć o tym, że gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym mogą na wypadek przerw w dostawie energii podtrzymać "dostawę" prądu do naszego komputera, abyśmy mogli szybko zapisać naszą pracę. Z kolei pozostałe gniazda zapewniają ochronę przeciwpięci ową, co uchroni nasz sprzęt przed skokami napięcia. Poszczególne gniazda są odpowiednio opisane, dlatego nie musimy martwić się o omyłkowe podpięcie np. komputera w miejsce monitora. Oczywiście, dotyczy to również linii LAN (wtyczka RJ-45) oraz linii telefonicznej (wtyk RJ-11).

APC Back-UPS ES 400VA waży 5,5 kilograma, natomiast jego wymiary to: 86 x 230 x 287 mm (wysokość x szerokość x głębokość).