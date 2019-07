ASRock B365M PRO 4 – ekonomiczna płyta główna bez opcji overclockingu

Jakiś czas temu ASRock wypuścił na świat nową płytę główną z chipsetem B365. Prezentowany model B365M PRO4 to model tzw. cywilny, przeznaczony dla typowego Kowalskiego. Nie znajdziemy tu Wi-Fi AC, bowiem jest to średni segment płyt z serii 300. Ich funkcjonalność jest często okrojona nawet w porównaniu do modeli B360.