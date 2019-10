ASRock Z390 Phantom Gaming 4S to najtańsza propozycja w naszym rankingu. Nie będzie może ona optymalnym wyborem dla ośmiordzeniowych procesorów, ale przecież są użytkownicy którzy składają swoje komputery także ze słabszymi procesorami. Takimi jak Core i5 9600K.

ASRock Z390 Phantom Gaming 4S

Płyty główne Z390 to nie tylko drogie modele, powstało też wiele tańszych. Jednym z nich jest właśnie proponowany przez nas ASRock Z390 Phantom Gaming 4S. Nie może on się niestety pochwalić na tyle mocnym układem zasilania żeby móc podkręcać procesory ośmiordzeniowe do granic możliwości, mimo że je obsługuje wydajność podczas długotrwałego obciążenia może być też niższa niż na droższych płytach Z390. Trzeba jednak pamiętać że na rynku są także sześciordzeniowe procesory Core i5 (8600K oraz 9600K) oraz czterordzeniowe Core i3 (8350K, 9350K) które też można podkręcać - więc jak najbardziej chipset Z390 ma tu sens. Prezentowana płyta jest o tyle ciekawa, że ma układ audio bazujący na kodeku Realtek ALC 1200, który mimo że jest już stary to jednak zapewnia lepszy dźwięk niż niemalże równie stary ALC 892. Układ chłodzenia płyty jest absolutnie minimalistyczny, nie ma tutaj żadnego podświetlenia ani dodatkowych portów SATA. Jest tylko jeden port M.2 dla szybkich dysków SSD. Mimo budżetowości konstrukcji na tylnym panelu portów I/O jest 6 portów USB typu A - jakby nie było to więcej niż w niejednej droższej konstrukcji. Płyta jest godna polecenia, tylko do słabszych procesorów Core i3 oraz Core i5. Do Core i7 czy Core i9 warto zainwestować w lepszy model.