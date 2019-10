ASRock Z390 Phantom Gaming 7 to propozycja tego producenta z wyższej półki cenowej. Jest to jednak półka na której cena/jakość dobrze się bilansują i znaczną część graczy budujących komputer do gier może produkt ASRocka zainteresować.

ASRock Z390 Phantom Gaming 7

Już na pierwszy rzut oka płyta odznacza się rozbudowanym układem zasilania zbudowanym na wysokiej klasy komponentach - między innymi układy DrMOS. Nie będzie więc problemów z maksymalnym podkręcaniem ośmiordzeniowych procesorów Core i7 i Core i9 dziewiątej generacji i w tym względzie jak najbardziej spełni wymagania najbardziej wymagających. Nie inaczej będzie z szybkimi modułami pamięci RAM, o ile procesor na to pozwoli poprawnie powinny pracować nawet takie szybsze niż DDR4-4000. Jeśli chodzi o możliwości podświetlenia wnętrza obudowy to te są całkiem okazałe, dużo podświetlenia znajdziemy na osłonce portów I/O, a także na radiatorze chipsetu Z390. Ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ płyta ma także 2 złącza RGB na paski LEDowe oraz jedno dla adresowalnego paska. W połączeniu z naprawdę ciekawym designem laminatu i elementów chłodzących elementy aktywne wygląd gotowego komputera z przeszklonym bokiem może być bardzo ciekawy. W przypadku tej płyty pewnego rodzaju wrażenie robi jednak wyposażenie. Mimo, że płyta nie jest jakoś szczególnie droga znajdziemy na niej dwa porty USB w wersji 3.2 (jeden typu A, i jeden typu C). To oczywiście melodia przyszłości, ale skoro już dziś można mieć tego typu porty w dobrej cenie to czemu nie skorzystać. Na laminacie znajdziemy aż osiem portów SATA3, dwa sloty M.2 na kośniki M.2 o pełnej szybkości PCI-E 3.0 x4. Nie brakuje też headera do podłączenia portu USB 3.1 na przedni panel obudowy. I troszkę szkoda że portów USB typu A na tylnym panelu portów I/O jest tylko pięć. Układ audio także jest z najwyższej półki, bazuje na kodeku Realtek ALC 1220 i ma wzmacniacz słuchawkowy.