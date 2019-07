ASRock Z390 Steel Legend – test płyty głównej dla wymagających

ASRock Z390 Steel Legend wg producenta ma być płytą idealną do współpracy z nawet bardzo mocno podkręconymi procesorami.

Firma ASRock została utworzona w 2002 roku na Tajwanie jako filia firmy ASUS. Jest jedną z największych producentów płyt głównych do komputerów PC, stacji roboczych, a także serwerów i HTPC czyli komputerów pełniących rolę centrum multimedialnego.

ASRock Z390 Steel Legend – OPIS PRODUKTU

Jedna z najnowszych płyt ASRock Z390 Steel Legend jest wyposażona w chipset Intel Z390. Wbudowany socket LGA 1151 umożliwia zamontowanie procesorów Intel Core 8 i 9 generacji. Na pokładzie są 4 sloty na pamięci DDR4, gdzie możemy osadzić do 128 GB o maksymalnym taktowaniu 4266 MHz. Pięć gniazd PCIe, w tym 2 gniazda PCIe 3.0 x 16 i 3 gniazda PCIe 3.0 x 1. Sześć złączy SATA 6 Gbps oraz dwa gniazda M.2 do których można podpiąć nośniki danych. Do łączenia się z siecią wykorzystany został gigabitowy układ Intela – I219V. Na płycie znajdziemy także pięcio-pinowe gniazdo Thunderbolt AIC, trzy wyprowadzenia dla taśm LED i 4 złącza USB, w tym 2 x USB 2.0 i 2 x USB 3.1. Za dźwięk odpowiada kodek Realtek ALC1200.

Z tyłu znajdują się: port PS/2, wyjście HDMI, DisplayPort, 2 porty USB 2.0, dwa porty USB 3.2 Gen1, 1 port USB Gen2 typu A i jeden USB Gen2 typu C. Ponadto mamy wyjście optyczne, gniazdo RJ45 i zestaw gniazd audio. Mamy tez miejsca na wyprowadzenie 2 anten z modułu do łączności bezprzewodowej.

ASRock Z390 Steel Legend – BUDOWA

Płyta oferuje rozbudowaną kontrolę nad wbudowanymi LEDami RGB i podłączonymi akcesoriami RGB takimi jak paski LEDowe, wentylatory CPU czy chłodzenia obudowy.

Posiada także nietypowe wcięcia przy portach SATA ułatwiające wpięcie kabli, a także jeden ścięty róg. Ciekawa jest także kolorystyka samej płyty, która nieco może przypominać wojskowe maskowanie moro. Dominują kolory czarny, biały oraz szary. Sloty PCIe wyposażone zostały w stalowe ramki z solidną osłoną zapobiegającą interferencję sygnałów między kartami graficznymi. Zapewniają również możliwość bezpiecznej instalacji ciężkich kart graficznych. Nad dyskami M.2 oraz sekcją zasilania zamontowano masywne, aluminiowe radiatory o pełnym pokryciu, które efektywnie rozpraszają ciepło. Wszelkie gniazda rozlokowano w odpowiedni sposób umożliwiający bezproblemowe doprowadzenie odpowiednich wtyków.

Nie zabrakło także wskaźnika statusu POST.

W skrócie:

4 sloty na pamięć RAM

6 portów USB ( w tym 1 x USB-C)

stalowe sloty PCIe

6 portów SATA 6 GB

1 x DP

1 x HDMI

ASRock Z390 Steel Legend – PLATFORMA TESTOWA

Procesor: Intel i9 9900K @ 4Ghz

Pamięć RAM: Ballistix 64 GB DDR 4 1600 Mhz

Płyta Główna: ASRock Z390 Steel Legend

Obudowa: Corsair Carbide 678C

Zasilacz: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W

Chłodzenie: SilentiuPC Navis RGB 280

ASRock Z390 Steel Legend – TESTY

Przetestowaliśmy płytę główną pod kątem stabilności przed i po podkręceniu procesora i kości RAM. Użyliśmy w tym celu do obciążenia podzespołów programów: Blender Benchmark, Cinebench R15, 3d Mark. Do odczytu parametrów użyliśmy programów HWiNFO, SpeedFan i CPU-Z

Początkowe taktowanie kości RAM, wymuszone przez procesor wynosiło 2400 MHz, natomiast taktowanie samego procesora to 3,6 GHz.

ASRock Z390 Steel Legend – PODKRĘCANIE PROCESORA

W ramach testu najpierw podkręcaliśmy procesor zwiększając mu stopniowo napięcie i taktowanie. Początkowo mieliśmy napięcie ustawione na AUTO w przypadku tego procesora jest to napięcie dobierane automatycznie z zakresu 1,15 V - 1,25 V. Natomiast mnożnik ustawiony domyślnie jest na x36. Zmienialiśmy mnożnik w zakresie 50-52 a napięcie podnosiliśmy do 1,4 V

Następnie monitorowaliśmy temperaturę podczas działania programu Cinebench R15.

Wyniki prezentujemy w tabelce poniżej. W ramach wyjaśnienia STOCK są to ustawienia domyślne, natomiast OC (overclocking) to ustawienia po podkręceniu.

ASRock Z390 Steel Legend – PODKRĘCANIE PAMIĘCI RAM

Po uzyskaniu najlepszego wyniku taktowania przeszliśmy do podkręcania pamięci RAM. Zwiększaliśmy stopniowo taktowanie i timingi.

Następnie ponownie przeprowadziliśmy testy w Cinebench R15. Uzyskane wyniki prezentuje poniższa tabelka.

ASRock Z390 Steel Legend – TESTY BENCHMARK

Po ustawieniu najlepszych taktowań dla procesora i pamięci RAM przeprowadziliśmy testy programami:

Blender Benchmark( bmw 27, classroom)

Passmark 9 (CPU Mark, Memory Mark)

3D Mark Extreme (CPU, GPU)

Aida 64 Enginer (read, write, copy, latency)

Pov-Ray

Takie same testy przeprowadziliśmy przed rozpoczęciem podkręcania podzespołów. Wyniki jakie uzyskaliśmy są bardzo zadowalające.

ASRock Z390 Steel Legend – TESTY W GRACH

Kolejnym krokiem były testy w grach. Do tego celu uruchomiliśmy takie tytuły jak: Wolfenstein II: The New Colossus, Battlefield V, Far Cry 5 i Wiedźmin 3: Dziki Gon. Tak jak w poprzednim przypadku testy wykonaliśmy przez podkręcaniem i po. Ponieważ w naszej platformie nie ma zamontowanej zewnętrznej karty graficznej, liczby klatek nie są zadziwiające. Chcemy tu w ten sposób pokazać jak odzwierciedla się jedynie overclocking procesora i pamięci RAM.

ASRock Z390 Steel Legend – TEST KONTROLERÓW USB

Sprawdziliśmy prędkości zapisu i odczytu kontrolerów USB (natywnego i dodatkowego) do tego testu użyliśmy dysku Transcend 230C.

ASRock Z390 Steel Legend – TEST SATA 6 GBps

Na koniec przeszliśmy do testu portu SATA 6 GBps i tu wykorzystaliśmy dysk SSD ADATA S511.

ASRock Z390 Steel Legend - PODSUMOWANIE

Prezentowana płyta główna to model dla wymagających użytkowników. Oferuje interesująco wyglądające PCB z obsługą pamięci RAM o wysokim taktowaniu i sterowanym podświetleniem RGB. Jak na średnią półkę cenową płyt z chipsetem Z 390, ASRock Z390 Steel Legend idealnie nadaje sie do podkręcania komponentów. Podczas naszych testów płyta pracowała bardzo stabilnie. Ze spokojnym sumieniem jesteśmy w stanie polecić ten produkt.