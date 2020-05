ASUS CG32UQ

Marzenie gracza konsolowego – 4K, HDR i prawie 32-cale.

Monitory dla graczy najczęściej tworzone są z myślą o użytkownikach PC-tów. Wydaje się, że producenci sprzętu poddali się działaniu stereotypu, który sugeruje iż większość „konsolowców” korzysta do zabawy wyłącznie z dużych telewizorów. Najbardziej wymagający gracze bardzo szybko dostrzegą jednak, że większość dostępnych na rynku telewizorów nie spełnia ich wymagania.

Wyjść naprzeciw oczekiwaniom takich użytkowników postanowił Asus i przygotował wyjątkowy monitor – CG32UQ, dedykowany konsolom PlayStation 4 oraz Xbox One (a wielce prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości przyda się również do PS5 i Xbox Series X). Model ten oddaje do naszej dyspozycji 31,5-cala powierzchni użytkowej, co idealnie komponuje się z rozdzielczością 4K (3840 x 2160 pikseli). Matryca VA może się pochwalić czasem reakcji wynoszącym 5 ms. Natomiast 60 Hz częstotliwość odświeżania zadowoli każdego użytkownika konsol.

Nie zabrakło również wsparcia dla technologii HDR (HDR600) czy AMD FreeSync. Na uwagę zasługuje jeszcze możliwość regulacji kąta oraz wysokości ekranu. Całość uzupełnia niezwykle bogaty zestaw złączy, w którego skład wchodzą: 3 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.0. Co istotne dwa z dostępnych portów USB mogą posłużyć nam do ładowania kontrolerów. W zestawie z monitorem znajduje się również pilot do obsługi zdalnej.

Najważniejsze cechy: