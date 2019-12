ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC - Recenzja karty graficznej pozwalającej na grę w 4K

Do naszej redakcji trafił GeForce RTX 2080 SUPER, bardzo szybka karta, która pozwoliła nam na komfortową rozgrywkę w 4K.

GeForce RTX 2080 SUPER jest bardzo potężną kartą z prawie najwyższej półki. Nad nią znajduje się już tylko RTX 2080 TI i TITAN RTX. Karta wyposażona jest w 8 GB szybkiej pamięci GDDR6, a jej rdzeń potrafi się rozpędzić do 1830 MHz lub nawet 1860 MHz w trybie OC. Taka moc wymaga mocnego zasilacza, którego zalecana przez producenta moc powinna wynosić minimum aż 650 W. Ważne jest też zastosowanie dużego, skutecznego układu chłodzenia, gdyż karta generuje duże temperatury.

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC - Cena

Tak mocny produkt musi trochę kosztować. Cena, będąca lekko powyżej 3600 zł wydaje się być jak najbardziej sprawiedliwa. Dostajemy konstrukcję, która jest lepsza od najtańszych jednostek, gwarantująca dobrą kulturę pracy i dobre temperatury, ale są też od niej produkty lepsze za równie wyższą cenę. Takie umiejscowienie produktu ASUSA pomiędzy najbardziej budżetowymi, a najlepszymi konstrukcjami RTX'a 2080 SUPER, sprawia że warto jest się nim zainteresować przy wybiorze takiej karty.

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC - Zawartosć opakowania

Karta przychodzi w standardowym opakowaniu w jakim możemy nabyć większosć tego typu produktów. Na froncie znajduje się logo producenta z krótkimi informacjami dotyczącymi modelu, wersji i ilości wraz z rodzaje pamięci zainstalowanej na karcie. Z tyłu mamy nie za długie omówienie systemu chłodzenia, krótką specyfikację karty, omówienie portów znajdujących się na karcie i jakie wspiera ona technologie. Na dole są podane minimalne wymagania systemowe, a na pozostałych bokach i górze widnieje jeszcze bardziej skrócona informacja z frontu.

W środku znajduje się inne - właściwe opakowanie zawierające kartę. Złote logo ASUS znajdujące się w centrum czarnego pudełka, nadaje uczucia obcowania z produktem klasy premium. Po jego otwarciu ukazała się karta graficzna z podziękowaniem za zakup produktu i krótką instrukcją instalacji zawierającą również informacje w języku polskim.

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC - Konstrukcja i wykonanie

Pierwsze co rzuca się w oczy po wyjęciu karty z pudełka to jak bardzo jest ona wielka. Nie jest bardzo długa, ale ogromny radiator sprawia, że ma się wrażenie trzymania czegoś, co jest w stanie zająć aż całe trzy sloty w obudowie komputera. Jak się później okazało, dużo się nie pomyliliśmy. Zainstalowana w komputerze karta zajmowała prawie całe trzy, a konkretniej jak podaje producent 2,7 slota.

Potężny radiator nie wystarczy do schłodzenia tak mocnej karty, dlatego ASUS wyposażył ją w dwa wentylatory, które są wykonane w technologii nazwanej przez producennta "Axial-tech Fan Design". Wentylatory wykonane w tej technologii charakteryzują się mniejszą centralną częścią, co w pozwala na zastosowania dłuższych łopatek, których krańce są przymocowane do pierścienia. Efektem tego jest wyższe ciśnienie wtłaczanego w radiator powietrza, co skutkuje lepszym odprowadzaniem z niego ciepła.

Karta posiada też metalowy backplate. Na jej boku znajduje się logo producenta, duży napis GeForce RTX oraz mały, dwukolorowy pasek ledów. Karta wyposażona jest w złacza zasilania 1 x 6-pin i 1 x 8-pin.

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC - Specyfikacja karty

Specyfikacja techniczna testowanego przez nas modelu prezentuje się następująco:

Ilość rdzeni CUDA : 3072

: 3072 Częstotliwość podwyższona : 1830 MHz (1860 MHz w trybie OC)

: 1830 MHz (1860 MHz w trybie OC) Wielkość pamięci : 8 GB

: 8 GB Szerokość Magistrali pamięci : 256 bit

: 256 bit Typ DRAM : GDDR6

: GDDR6 Szybkość pamięci : 15,5 Gbps

: 15,5 Gbps Przepustowość pamięci : 496 GB/s

: 496 GB/s Microsoft DirectX : 12

: 12 OpenGL : 4.6

: 4.6 Typ złącza : PCIe 3.0 x16

: PCIe 3.0 x16 Złącza wyświetlaczy : 1x HDMI 2.0b, 3x DP 1.4

: 1x HDMI 2.0b, 3x DP 1.4 Wymiary : 267 x 118 x 56 mm

: 267 x 118 x 56 mm Wsparcie dla technologii NVlink / Crossfire : Tak

: Tak Rekomendowana moc zasilacza : 650 W

: 650 W Dodatkowe złącza zasilania : 1 x 8-pin, 1 x 6-pin

: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin Technologie: NVIDIA Ansel, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, HDCP 2.2, VR Ready, Ray Tracinng, Tensor Cores, NVIDIA DLSS, NVIDIA Adaptiv Shading, Vulcan RT API

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC - Platforma testowa

Do testów użyliśmy platformy zbudowanej na bazie procesora Intel i9 9980XE oraz płyty ASRock X299 Taichi XE.

Procesor : Intel i9 9980XE

: Intel i9 9980XE Płyta główna : ASRock x299 Taichi XE

: ASRock x299 Taichi XE Pamięć Ram : HyperX Predator DDR4 3600 MHz 64 GB

: HyperX Predator DDR4 3600 MHz 64 GB Zasilacz : Chieftronic PowerPlay 1200W

: Chieftronic PowerPlay 1200W System: Windows 10 pro

Testy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem sterownika w wersji 441.41.

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC - Wydajność w grach

Kartę przetestowaliśmy w pięciu grach:

Far Cry 5 w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie ultra

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie ultra Wiedźmin 3: Dziki Gon w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie uber

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie uber Battlefield V w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie wysokim z DirectX 11

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie wysokim z DirectX 11 Wolfenstein 2: The New Colossus w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie mein laben

w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie mein laben Final Fantasy XV wykorzystując jego benchmark w rozdzielczości 1080p i ustawieniach graficznych na poziomie high quality

Dodatkowo, uważając że rozdzielczość 1080p to mało dla tej karty, postanowiliśmy sprawdzić ją w tych samych grach i na tych samych ustawieniach graficznych, ale w rozdzielczości 4K.

Wyniki uzyskane przez RTX'a 2080 SUPER są bardzo wysokie, umożliwiajac komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 4K w testowanych przez nas tytułach.

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC - Wydajność w benchmarkach

Kartę przetestowaliśmy w benchmarkach:

UNIGINE Superposition

3D Mark Time Spy

PC Mark 10

Cinebench R15 OpenGL

Wyniki w benchmarkach porównaliśmy z RTX'em 2060

Produkt ASUS'a w benchmarkach był w stanie osiągnąć bardzo wysokie wyniki, które miejscami wyprzedzały prawie dwukrotnie słabszego RTX 2060.

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC - Pobór mocy

Pobór mocy przez nas zarejestrowany jest dość wysoki, jednakże karta była testowana na bardzo wydajnym zestawie, który sam pobiera dość dużo prądu.

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC - Temperatury

Karta była w stanie utrzymać temperaturę 46 °C w stanie bezczynności.

Po uruchomieniu benchmarku w Final Fantasy XV, temperatura wzrosła maksymalnie do 74 °C.

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC - Podsumowanie

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER DUAL OC jest kartą, która kosztuje połowę tego co RTX 2080 TI, a nadal potrafi zapewnić zadowalającą ilosć FPS w grach w rozdzielczości 4K. Jej duży i cichy system chłodzenia potrafi skutecznie schłodzić kartę, nie robiąc przy tym sporo chałasu. Produkt ASUSa posiada pasek ledów na boku, ale jest on dość mały. Jak ktoś nie lubi jak podzespoły świecą jak choinka i preferuje bardziej stonowane konstrukcje, to ta karta może się podobać, w przeciwnym wypadku nie jest to najlepszy wybór. Podzespół pracuje bez zarzutów i jest dobrym wyborem w kategorii poniżej 4000 zł.