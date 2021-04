ASUS ProArt PA248QV to monitor dedykowany osobom zajmującym się obróbką foto-video. Na pokładzie znajdziemy matrycę o proporcjach 16:10 z pełnym pokryciem planety barw sRGB.

ASUS ProArt PA248QV to propozycja dla twórców. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to typowy monitor do pracy biurowej lub grania w gry. Wszystko ze względu na obecność matrycy o przekątnej 24,1 cala i proporcjach 16:10. Rozdzielczość to WUXGA 1920 x 1200 pikseli.

ASUS ProArt PA248QV

Producent postawił na 75 Hz panel z 5 ms czasem reakcji, który pozytywnie wyróżnia się odwzorowaniem kolorów. Asus deklaruje 100% pokrycie barw sRGB.

Jasność maksymalna wynosi 300 cd/m2. Dzięki zastosowaniu matrycy typu IPS LCD kąty widzenia są niemalże nieograniczone i wynoszą 178 stopni w każdym wymiarze.

Monitor posiad wbudowane głośniki o mocy 4W, podstawkę z PIVOT (obracaniem ekranu), regulacją wysokości, kąta nachylenia oraz kąta obrotu.

Z tyłu znajdziemy złącza HDMI, DisplayPort, D-SUB, wyjście słuchawkowe oraz wbudowany HUB USB 3.1 Gen 1 Typu A.

Nie zabrakło również możliwości montażu na ścianie z wykorzystaniem standardu VESA 100 x 100.

W oprogramowaniu znajdziemy funkcje PIP (Picture-in-Picture), która pozwala na wyświetlanie obrazu z różnych źródeł. ASUS ProArt PA248QV sprzedawany jest z 36 miesięczną gwarancją producenta.