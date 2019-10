ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING to solidna propozycja firmy ASUS z wyższej półki dla wymagających (także bardzo mocnego podkręcania) użytkowników. Mimo że w ofercie ASUSa istnieją droższe modele ten spełni wymagania zdecydowanej większości nawet wybrednych entuzjastów.

ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING

I choć płyta nie wyróżnia się bogatym wyposażeniem (w swojej cenie nie ma nawet modułu WiFi), to jest po prostu bardzo solidną podstawą do budowy komputera do wymagających zastosowań z Core i7 lub Core i9 który będzie maksymalnie podkręcany. Elektronika zasilająca procesor jest wykonana ze świetnych komponentów, a UEFI jest dopracowane i skrojone pod podkręcanie praktycznie tak samo dobrze jak w serii płyt Maximus XI. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj mnogość ustawień pamięci RAM, dlatego szybkie kości pamięci pokroju DDR4-4000 i szybsze uruchomimy tu bez problemów jeśli tylko możliwości samego procesora na to pozwolą. Płyta jest stosunkowo stonowana jeśli chodzi o podświetlenie, jedyne LEDy znajdują się w osłonie portów I/O i wygląda to dość dyskretnie i elegancko. Podświetlenie wnętrze obudowy można jednak rozbudować kupując odpowiedni cooler procesora, moduły pamięci RAM, czy też dołączając dwie taśmy LED do złącz samej płyty. Będzie ona bardzo dobrze wyglądała w obudowie ze szklaną ścianką i odpowiednio zaranżowanym oświetleniem. Mimo przeciętnego wyposażenia na uwagę zasługuje duża ilość portów USB typu A na tylnym panelu (aż 7) jak również header USB 3.1 do wyprowadzenia portu tego typu na przedni panel obudowy. Nie zabrakło też odpowiedniej bazy na wydajne nośniki SSD M.2 - płyta ma dwa sloty M.2 o pełnej prędkości PCI-Express 3.0 x4. Także układ audio zbudowany w oparciu o kodek ALC 1220S z dwoma wzmacniaczami słuchawkowymi (zarówno na przedni, jak i na tylny panel) trzyma tu najwyższy możliwy poziom.