Monitor klasy premium dla najbardziej wymagających graczy.

Asus Rog Swift PG278QE to monitor, który przypadnie do gustu wszystkim fanom wirtualnej rozrywki. Do dyspozycji użytkownika oddano 27-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1440 i częstotliwości odświeżania 165 Hz. Matowa matryca TN o czasie reakcji 1 ms oraz technologia Nvidia G-Sync zapewnią płynną rozgrywkę i znakomite wrażenia z zabawy w każdych warunkach.

Warto wyróżnić również sam design i konstrukcję monitora. Firma Asus zadbała o wyjątkowo wąskie krawędzie oraz szeroki zakres regulacji ekranu, w tym m.in. jego wysokości, kąta nachylenia czy obracanie w pionie (dzięki funkcji Pivot). Dłuższe sesje gamingowe będą możliwe dzięki wsparciu technologii Flicker-Free oraz Low Blue Light, które redukują kolejno – efekt migotania i negatywne oddziaływanie niebieskiego światła. W Rog Swift PG278QE nie zabrakło również miejsca dla portów USB 3.0 (x3) DisplayPort, HDMI oraz minijack.

Najważniejsze cechy: