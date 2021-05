Jednoczesne wsparcie FreeSync i G-Sync w przystępnej cenie.

Monitor Asusa przyciąga wzrok przede wszystkim bardzo wąską ramką wokół ekranu. W tej w miarę przystępnej cenie – ok. 1500 złotych – otrzymujemy bardzo solidnie wykonany produkt, który może służyć nie tylko graczom, ale sprawdzi się także w codziennym użytkowaniu.

Tym, co wyróżnia go spośród konkurencji w podobnej cenie jest z pewnością fakt, że dzięki technologii Adaptive-Sync jest w stanie dać nam maksymalne „osiągi” zarówno przy współpracy z kartami NVIDIA jak i AMD. Posiada wbudowaną matrycę IPS, więc na ekranie zobaczymy bogatą paletę barw, jednak jest to okupione nieco wyższym czasem reakcji: 5 ms. Kompatybilność z HDR10 dodatkowo "podkręca" wyświetlane kolory oraz kontrast. Jak na matrycę IPS przystało, rozgrywkę możemy komfortowo obserwować nawet pod kątem 178 stopni w pionie i poziomie.

Co jeszcze znajdziemy w ASUS TUF Gaming VG289Q1A? Technologia Shadow Boost poprawia jakość obrazu w ciemnych strefach, delikatnie je rozjaśniając. Funkcja GamePlus umożliwia nam wyświetlenie w trakcie gry dodatkowych elementów, takich jak celownik, licznik klatek na sekundę, czy stoper. Aby dodatkowo poprawić nasze wrażenia funkcja GameVisual oferuje kilka trybów, które zmieniają nasycenie kolorów i dopasowuje je do tego, co aktualnie robimy. Znajdziemy tutaj także technologię Flicker-Free oraz Ultra-Low Blue Light, redukującą emisję niebieskiego światła.

Najważniejsze parametry: