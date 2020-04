ASUS TUG GAMING A17 FA706 - Gamingowa maszyna z AMD Ryzen 7 4800H

Dostaliśmy do testów ASUS'a TUG GAMING A17 FA706, gamingowego laptopa z nowym procesorem AMD Ryzen 7 4800H i kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Sprawdzamy, czy takie połączenie w wykonaniu ASUS'a jest w stanie zawojować na rynku komputerów przenośnych dla graczy.

ASUS TUG GAMING A17 FA706 jest gamingowym laptopem wyposażonym w 17.3 calową matrycę z odświeżaniem 120 Hz. Posiada on najnowszy procesor AMD Ryzen 7 4800H, posiadający 8 rdzeni i 16 wątków z bazową częstotliwością 2.9 GHz, która może osiągnąć nawet 4.2 GHz. Dodatkowo, procesor ten jest wspomagany przez kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Pamięć RAM wielkości 16 GB i szybkości 3200 MHz powinna zagwarantować wysoką wydajność w wielu tytułach na wysokich ustawieniach graficznych. Podczas grania w gry możemy wykorzystać wbudowaną klawiaturę, która korzysta z autorskiej technologii ASUS'a AURA RGB. Na papierze, laptop ten prezentuje się świetnie, ale czy w rzeczywistości jest on taki dobry? Postanowiliśmy to sprawdzić.

ASUS TUG GAMING A17 FA706 - Specyfikacja techniczna i Cena

Specyfikacja techniczna testowanego laptopa prezentuje się następująco:

Procesor : AMD Ryzen 7 4800H

: AMD Ryzen 7 4800H Pamięć RAM : 16 GB DDR4 3200 MHz Dual-Channel

: 16 GB DDR4 3200 MHz Dual-Channel Karta graficzna : Nvidia GeForce GTX 1660 Ti mobile

: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti mobile Dysk : 1 TB NVMe PCIe x4

: 1 TB NVMe PCIe x4 Ekran : 1920x1080 (FHD) 120 Hz

: 1920x1080 (FHD) 120 Hz Bateria: 90 Wh

Ceny ASUS'a TUG GAMING A17 FA706 zaczynają się od 3999 zł. W najtańszej konfiguracji nadal dostaniemy matrycę 120 Hz, ale procesorem będzie już AMD Ryzen 5, kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, RAM'u będzie już tylko 8 GB, a miejsca na dysku 512 GB. Chcąc kupić urządzenie w naszej konfiguracji, będzie trzeba wydać około 5500 zł. Jeśli jednak 512 GB miejsca na dysku jest wystarczające, a bateria 48 Wh wam nie przeszkadza, to możecie zaoszczędzić 400 zł.