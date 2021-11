Laptop 2w1 znacząco ułatwi notowanie na wykładach. Dodatkowo tego typu komputer spodoba się twórcom i studentom uczelni artystycznych. Poza zawiasami 360 stopni mowa o wysokiej klasie komputerze przenośnym.

Seria VivoBook to komputery zaprojektowane specjalnie z myślą o młodszych użytkownikach. Ich specyfikacja techniczna i wygląd idealnie odpowiadają wymogom studentów. Polecamy komputer ASUS VivoBook Flip 14 w wersji z procesorem AMD Ryzen 5 5500U.

ASUS VivoBook Flip 14

Opisywany model wyposażono w najnowszy układ Ryzen 5 5500U. Jest to czterordzeniowy procesor o taktowaniu od 2,1 do 4,0 GHz (w trybie Turbo). Całość wspierana jest przez 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 3200 MHz. Użytkownik może rozbudować pamięć do 16 GB po zakupie komputera. Na pokładzie znajdziemy również 512 GB nośnik SSD NVMe oraz 14 calowy wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości Full HD. Jest to błyszcząca matryca IPS LCD z wsparciem dla wielodotyku.

Laptop posiada zawiasy 360 stopni pozwalające na łatwą transformację z komputera w tablet oraz w drugą stronę. Na pokładzie znajdziemy czytnik kart pamięci MicroSD, klasyczne złącze USB Typu A oraz nowoczesne USB Typu C. Nie zabrakło również pełnowymiarowego HDMI oraz podświetlanej klawiatury.

Komputer sprzedawany jest z preinstalowanym Windowsem 10, który możemy swobodnie zaktualizować do Windowsa 11. Urządzenie waży zaledwie 1,5 kg.