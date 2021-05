ASUS ZenBeam E1

Duży obraz w małym opakowaniu

Ten projektor łatwo mieści się w kieszeni (a do tego waży zaledwie 300 g) i może wyświetlać obraz o przekątnej aż 120 cali. Urządzenie posiada wejście HDMI/MHL, do którego można podłączyć cokolwiek – komputer, smartfon, czy urządzenie multimedialne. A wbudowany akumulator 6000 mAh zapewni do 5 godzin projekcji bez ładowania. Jednocześnie projektor można wykorzystać jako podręczny akumulator do ładowania urządzeń mobilnych. Posiada matrycę DLP, a maksymalna rozdzielczość obrazu to 854 x 480.