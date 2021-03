ASUS ZenBook 14 UM425IA

Atrakcyjny cenowo ultrabook, który idealnie sprawdzi się jako konstrukcja biznesowa. Komputer oferuje świetną jakość obudowy i mnóstwo ciekawych rozwiązań.

ASUS ZenBook 14 to laptop obok którego trudno przejść obojętnie. Tajwański producent od lat stosuje unikalne rozwiązania, których na próżno szukać u konkurencji.

Asus ZenBook 14

Komputer wyposażono w procesor AMD Ryzen 5 4500U z 16 GB pamięci operacyjnej DDR4x o taktowaniu 3200 MHz. Nie zabrakło również 512 GB nośnika SSD M.2 PCIe.

Producent postawił na 14 calową matrycę EWV o rozdzielczości Full HD. Co ważne jest to matowy panel, który skutecznie radzi sobie z refleksami świetlnymi.

ZenBook 14 posiada mnóstwo ciekawych rozwiązań. Mowa o zawiasie ErgoLift, który podnosi pulpit roboczy. Rozwiązanie to polepsza chłodzenie i ułatwia pisanie na klawiaturze.

Warto zwrócić uwagę na kamerę IR, która zastąpiła czytnik linii papilarnych. Całość jest zgodna z Windows Hello.

Komputer pomimo niewielkiej masie 1,24 kg uzyskał wojskowy certyfikat MIL-STD 810G.

ZenBook 14 posiada port USB Typu A, dwa porty USB Typu C oraz HDMI 2.0. Komputer nie posiada złącza słuchawkowego Jack, ale w zestawie otrzymujemy stosowną przejściówkę z USB Typu C. Nie zabrakło również adaptera z USB Typu C na RJ-45.

Propozycja od Asusa spodoba się architektom. Wszystko ze względu na 100 procentowe pokrycie palety barw sRGB.