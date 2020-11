ASUS ZenBook 14 UX425 - Tiger Lake vs Ice Lake [PORÓWNANIE]

Tak się złożyło, że do redakcji w podobnym czasie trafiły dwa modele ZenBook'a 14 UX425. Były to topowe konfiguracje z procesorami Core i7 Ice Lake (10 generacja) oraz Tiger Lake (11 generacja). Sytuacja ta skłoniła nas do porównania obu tych komputerów.

Asus ZenBook 14 to jedna z ciekawszych konstrukcji na naszym rynku. Ten ultraprzenośny komputer premium odznacza się rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny. Dodatkowo, decydując się na propozycje od Asusa dostajemy dopracowanego laptopa z wydajnymi podzespołami, które zamknięto w obudowie wykonanej z wysokiej jakości materiałów.

Asus ZenBook 14

Na początku września 2020 roku testowałem Asusa ZenBook 14 UX425JA (zapoznaj się z recenzją) w najbogatszej konfiguracji - z procesorem Intel Core i7-1065G7, 16 GB pamięci operacyjnej, kartą graficzną Iris Plus Graphics oraz 1 TB dyskiem SSD. Teraz do redakcji przyjechał nieco nowszy ZenBook 14 UX425E.

W identycznym kadłubku umieszczono najnowszy procesor Intel Core i7-1165G7, 16 GB pamięci operacyjnej, kartę graficzną Intel Xe oraz 1 TB dysk SSD.

Korzystając z okazji posiadania dwóch identycznych komputerów wyposażonych w procesor Intel Core i7 z rodziny Ice Lake oraz Tiger Lake. nie mogłem powstrzymać się przed bezpośrednim porównaniem obu laptopów. Jak nowa grafika Intel Xe radzi sobie z poprzednikiem?

Ponieważ oba komputery wyglądają identycznie - różnią się jedynie wyglądem naklejki Intel'a - pominę tutaj opis całej konstrukcji. Znajdziecie go w recenzji Asusa ZenBook 14 UX425JA (link tutaj). W tym materiale zajmę się wydajnością modelu z procesorem 11 generacji, jego porównaniem do ZenBooka z procesorem 10 generacji oraz odniosę się po krótce do baterii, która znacznie lepiej radzi sobie w egzemplarzu z Tiger Lake pod maską.

Nowe logo procesora Intel Tiger Lake

ASUS ZenBook UX425E - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i7-1165G7 (4 rdzenie, 8 wątków, Do 4,7 GHz, 12MB cache)

Intel Core i7-1165G7 (4 rdzenie, 8 wątków, Do 4,7 GHz, 12MB cache) Pamięć RAM: 16 GB

16 GB Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

16 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

0/0 (pamięć wlutowana) Dysk SSD M.2 PCIe: 1024 GB

1024 GB Typ ekranu: Matowy, LED, EWV

Matowy, LED, EWV Przekątna ekranu: 14,0 cali

14,0 cali Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna: Intel Xe Graphics G7

Intel Xe Graphics G7 Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

Pamięć współdzielona Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo Harman/Kardon, Wbudowane dwa mikrofony, Kamera internetowa, Kamera na podczerwień, Obsługa Windows Hello

Wbudowane głośniki stereo Harman/Kardon, Wbudowane dwa mikrofony, Kamera internetowa, Kamera na podczerwień, Obsługa Windows Hello Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth Złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt 4) - 2 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt 4) - 2 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. Typ baterii: Litowo-polimerowa

Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 67 Wh

67 Wh Dodatkowe informacje: Aluminiowa pokrywa matrycy, Aluminiowa obudowa, Aluminiowe wnętrze laptopa, NumberPad - touchpad z funkcją klawiatury numerycznej, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Białe podświetlenie klawiatury, Szyfrowanie TPM, Matryca z pokryciem barw 100% sRGB

Aluminiowa pokrywa matrycy, Aluminiowa obudowa, Aluminiowe wnętrze laptopa, NumberPad - touchpad z funkcją klawiatury numerycznej, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Białe podświetlenie klawiatury, Szyfrowanie TPM, Matryca z pokryciem barw 100% sRGB Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Wysokość: 15,7 mm

15,7 mm Szerokość: 319 mm

319 mm Głębokość: 208 mm

208 mm Waga: 1,17 kg (z baterią)

1,17 kg (z baterią) Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Zarówno ASUS ZenBook 14 UX425JA, jak i UX425E trafiły do mnie w topowych konfiguracjach. Względem UX425JA nowy model posiada procesor 11 generacji Core i7-1165G7. Jego zastosowanie wiąże się z wymianą starej już karty graficznej Iris Plus na Intel Xe. To właśnie grafika jest jedną z najważniejszych zmian pomiędzy oboma komputerami.

Pulpit roboczy ZenBooka 14

Dodatkowo, decydując się na nowszego ZenBooka 14 UX425E otrzymujemy dobrodziejstwa oferowane przez chipset Tiger Lake-UP3. Mowa głównie o obecności Thunderbolt 4. To dalece przyszłościowy port - obecny z nami od ponad czterech lat Thunderbolt 3 nadal nie jest standardem w nowych laptopach.

ASUS ZenBook UX425E - Wydajność

Zaczniemy od tego, co najbardziej interesowało mnie po otrzymaniu ZenBooka 14 UX425E - wydajności procesora Intel Core i7-1165G7 i zintegrowanego układu graficznego Intel Xe. Zestaw ten co prawda testowałem już w laptopie Acer Swift 5 (zapoznaj się z testem), ale był to egzemplarz przedprodukcyjny ze sterownikami w wersji beta.

Patrząc na specyfikację techniczną ZenBooka 14 UX425E nie muszę podkreślać, że komputer ten idealnie radzi sobie podczas wykonywania codziennych zadań. Tak wydajne podzespoły pozwalają na bezproblemową obróbkę filmów w rozdzielczości 4K, oglądanie materiałów w 8K czy pracę w programach graficznych.

Na wydajność ZenBooka 14 UX425JA oraz testowanego UX425E pozytywnie wpływa także zawias ErgoLift podnoszący jednostkę centralną. Zapewnia on lepszą recyrkulację powietrza, która pozwala zredukować throttling.

Zawias ErgoLift po złożeniu

Wydajność ZenBooka 14 UX425E przetestowałem w popularnych testach syntetycznych. Oto rezultaty:

3DMark Time Spy - 1551

Geekbench 5: Single - 1515; Multi - 5387

Geekbench 4: Single - 6657 Multi - 21204

PCMark 10 - 4697

Cinebench R20 - 1638

Wyniki zarejestrowane przez Asus ZenBook UX425E z procesorem Intel Core i7-1165G7 (Tiger Lake)

Poniżej wyniki, jakie zarejestrował ZenBook 14 UX425JA z procesorem Ice Lake:

3DMark Time Spy - 830

Geekbench 5: Single - 1319; Multi - 4151

Geekbench 4: Single - 5685; Multi - 18002

PCMark 10 - 4302

Cinebench R20 - 1341

Wyniki zarejestrowane przez Asus ZenBook UX425JA z procesorem Intel Core i7-1065G7 (Ice Lake)

W modelu UX425JA znajdziemy dysk SSD 1 TB NVMe Intel SSDPEKNW010T8 korzystający z interfejsu PCIe 3.0 x4.

Odczyt sekwencyjny wynosił maksymalnie 1923,78 MB/s, a zapis 1738,31 MB/s.

W nowszym UX425E zastosowano identyczny nośnik. W jego przypadku odczyt sekwencyjny wynosił maksymalnie 1888,89 MB/s, a zapis 1743,06 MB/s.

Ice Lake vs Tiger Lake - jak to wygląda w praktyce?

Gdy mamy już wyniki testów syntetycznych zarejestrowanych przez oba komputery możemy przejść do porównania i wniosków. Pomoże nam w tym poniższy wykres.

Zenbook UX425JA vs ZenBook UX425E - porównanie wydajności procesora Ice Lake z Tiger Lake

Testy syntetyczne pokazują, że grafika Intel Xe to znaczący skok naprzód. Względem Iris Plus Graphics różnica wynosi niemalże 50%. Nowe karty graficzne Intel Xe w końcu pozwalają niebieskim konkurować ze zintegrowanymi układami graficznymi od AMD. Na Intel Xe pogramy nawet w nowsze tytuły. Oczywiście w tym celu konieczne będzie zmniejszenie ilości detali. Nowa karta graficzna Intel Xe pozwala wyświetlać obraz w 8K przy zachowaniu 60 Hz częstotliwości odświeżania. Intel Iris Plus Graphics nie posiada takiej możliwości.

Również procesor okazał się zauważalnie szybszy. Układ Tiger Lake posiada o 4 MB więcej pamięci podręcznej (12 MB zamiast 8 MB). Znacząco wzrosły także zegary w trybie turbo - z 3,9 GHz aż dp 4,7 GHz. Zmiany te przełożyły się na wzrost wydajności na poziomie od kilkunastu procent (wydajność jednowątkowa) do nieco ponad dwudziestu procent (wydajność wielowątkowa).

Dokładając do tego Thunderbolt 4 okazuje się, że w przypadku wyboru pomiędzy laptopem z Ice Lake, a Tiger Lake zdecydowanie warto dołożyć kilkaset złotych do konstrukcji z nowszym procesorem.

ASUS ZenBook UX425E - Czas pracy na baterii

Wspominałem, że w porównaniu odniosę się również do różnic pomiędzy ZenBookiem UX425JA, a UX425E. Podczas testów zauważyłem głównie jedną niespójność związaną z czasem pracy na baterii.

Już podczas testowania baterii w modelu UX425JA z procesorem Intel z rodziny Ice Lake byłem bardzo zadowolony z czasów pracy z dala od gniazdka. Teraz okazało się, że był to dopiero przedsmak tego, co zaoferował mi ZenBook 14 UX425E z procesorem Intel Tiger Lake.

Zasilacz ZenBooka 14 o mocy 65 W ze zintegrowanym przewodem USB Typu C

Większa wydajność obliczeniowa oraz graficzna idzie bowiem w parze z jeszcze lepszą efektywnością energetyczną. ZenBook 14 UX425JA podczas normalnej pracy biurowej bez zbędnego oszczędzania energii był w stanie przepracować 8 godzin. W przypadku konstrukcji z układem Tiger Lake spokojnie możemy dodać do tego kolejne dwie godziny. Podczas odtwarzania filmów ZenBook UX425E poddał się po 14-15 godzinach. To znacznie lepszy rezultat niż ten osiągnięty przez UX425JA.

Pokusiłem się także o jeszcze jeden test. Włączonego laptopa, podłączonego do sieci Wi-Fi, z ekranem ustawionym na 3/4 jasności maksymalnej zostawiłem w spoczynku. Komputer rozładował się dopiero po 22 godzinach.

Podsumowanie - nie daj się namówić na model z procesorem Ice Lake

Patrząc na powyższe porównanie topowych procesorów Intel Core i7 z rodzin Ice Lake (10 generacja) oraz Tiger Lake (11 generacja) w takim samym kadłubku podsumowanie pisze się samo. Mając do wyboru podobnie skonfigurowane komputery, które różnią się jedynie procesorem, zdecydowanie warto dołożyć kilkaset złotych do konstrukcji wyposażonej w najnowszy układ z rodziny Tiger Lake. Komputerów z procesorami 11 generacji nadal jest niewiele, ale zmienia się to niemalże z dnia na dzień.

Decydując się na procesor Tiger Lake otrzymasz przede wszystkim znacznie wydajniejszy układ graficzny, szybszy procesor, dostęp do złącz Thunderbolt 4 oraz większą energooszczędność, która przełoży się na dłuższe czasy pracy na baterii.

ASUS ZenBook 14 UX425E dzięki obecności procesora Intel Core i7-1165G7 z rodziny Tiger Lake stał się jeszcze lepszym komputerem. Zdecydowanie warto rozważyć ten model podczas poszukiwań wydajnego, ultraprzenośnego laptopa.