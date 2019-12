ASUS ZenBook 14 UX434F - test ciekawego laptopa z ekranem zamiast touchpad'a

Tajwańczycy nie przestają zaskakiwać. Najnowszy ZenBook wyróżnia się już nie tylko charakterystycznym zawiasem ErgoLift, ale także wyświetlaczem dotykowym zamiast touchpad'a.

ASUS był jednym z pierwszych producentów sprzętu komputerowego, który zaangażował się w inicjatywę ultrabook'ów powstałą w 2011 roku. Efekty tego działania są odczuwalne do dziś. Tajwańczycy są specjalistami w produkcji ultra przenośnych komputerów posiadających wiele ciekawych rozwiązań, których nie znajdziemy u konkurencji. Na dodatek laptopy ASUS'a są bardzo konkurencyjne cenowo.

Po premierze nowych układów Ice Lake oraz Comet Lake należących do dziesiątej generacji procesorów z serii Core ASUS postanowił zaprezentować odświeżone wersje swoich bestsellerowych laptopów. Na rynku pojawiły się VivoBook'i, które dedykowane są dla konsumentów, którzy cenią sobie stosunek ceny do jakości i wydajności oraz ZenBook'i, które pozycjonowane są jako sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników.

Testowany przez nas ASUS ZenBook 14 UX434F jest odświeżoną wersją ZenBook'a 14 UX433F, który pojawił się w naszej redakcji w kwietniu tego roku. Co ciekawe do testów otrzymaliśmy bardzo podobnie wyposażoną konfigurację, dzięki czemu w niektórych aspektach mogliśmy porównać najnowszy model z poprzednikiem.

ASUS ZenBook 14 UX434F - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i7-10510U (4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.90 GHz, 8MB cache)

Intel Core i7-10510U (4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.90 GHz, 8MB cache) Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR3, 2133 MHz)

16 GB (SO-DIMM DDR3, 2133 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB

16 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

0/0 (pamięć wlutowana) Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB

512 GB Typ ekranu: Matowy, LED, AHVA

Matowy, LED, AHVA Przekątna ekranu: 14 cali

14 cali Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli (FullHD)

1920 x 1080 pikseli (FullHD) Karta graficzna: NVIDIA GeForce MX250, Intel UHD Graphics

NVIDIA GeForce MX250, Intel UHD Graphics Pamięć karty graficznej: 2048 MB GDDR5 (pamięć własna karty NVIDIA GeForce MX250)

2048 MB GDDR5 (pamięć własna karty NVIDIA GeForce MX250) Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo harman/kardon, Wbudowane dwa mikrofony, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Wbudowane głośniki stereo harman/kardon, Wbudowane dwa mikrofony, Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Kamera internetowa: 1.0 MP

1.0 MP Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth Złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) Wysokość: 17,3 mm

17,3 mm Szerokość: 319 mm

319 mm Głębokość: 199 mm

199 mm Waga: 1,14 kg (z baterią)

1,14 kg (z baterią) Kolor: Granatowy (Royal Blue)

Granatowy (Royal Blue) Dodatkowe informacje: Aluminiowa obudowa, Aluminiowe wnętrze laptopa, Podświetlana klawiatura, Białe podświetlenie klawiatury, Inteligentny gładzik ScreenPad 2™, Szyfrowanie TPM, Kamera na podczerwień

Testowaliśmy prawie najdroższego ZenBook'a 14 UX434F. Topowy model posiada dysk SSD o pojemności 1 TB (512 GB w testowanym egzemplarzu). ASUS nie zapomniał o wszystkich najpotrzebniejszych portach takich, jak USB Typu A czy HDMI, ale podobnie, jak w poprzedniku z niewiadomych przyczyn zabrakło coraz popularniejszego złącza Thunderbolt 3.

ASUS ZenBook 14 UX434F - Cena

ASUS ZenBook 14 to rodzina ultra przenośnych 14 calowych laptopów, która składa się z kilku modeli. Testowany przez nas laptop z gładzikiem ScreenPad 2.0 posiada oznaczenie UX434F i sprzedawany jest w kilku konfiguracjach. Najtańsza z nich wyposażona jest w procesor Intel Core i5-10210U, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB dysk SSD. Tak skonfigurowany laptop kosztuje poniżej 4500 zł. Wersje z kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250 są zazwyczaj o 200-300 zł droższe od swoich odpowiedników posiadających jedynie układ Intel UHD Graphics. Testowana przez nas konfiguracja z procesorem Intel Core i7-10510U, 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB nośnikiem SSD i dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250 wyceniona została na 5599 zł. Topowy model z 1 TB dyskiem SSD kosztuje 5899 zł.

Jak widać ceny ZenBook'a 14 nie przerażają. Biorąc pod uwagę, że to wydajny, świetnie wykonany, a przede wszystkim nietuzinkowy laptop szybko okaże się, że jest bardzo rozsądnie wyceniony. Wybierając pośrednią konfigurację z procesorem Core i5, 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB dyskiem SSD wydamy mniej, niż 5000 zł.

Komputer można kupić w dwóch wersjach kolorystycznych - testowanym przez nas Royal Blue (niebieskim ze złotymi akcentami) oraz Icicle Silver (srebrnym ze złotymi dodatkami). Oba warianty znamy już z poprzednika - modelu UX433F.

ASUS ZenBook 14 UX434F - Zawartość zestawu

ASUS ZenBook 14 dostarczany jest w niewielkim, świetnie wykonanym pudełku, które posiada nadrukowaną sylwetkę urządzenia. Z boku standardowo znajduje się naklejka ze specyfikacją techniczną. Styl zapakowania ZenBook'a 14 od razu wskazuje, że obcujemy z produktem premium.

Po otwarciu opakowania znajdziemy:

ASUS'a ZenBook 14

Zasilacz

Przejściówkę z USB Typu A na RJ-45

Stylowe etui na laptopa

Zestaw sprzedażowy jest bogaty. Ponieważ ASUS ZenBook 14 posiada na pokładzie wszystkie niezbędne porty producent nie musiał dołączać do niego specjalnej stacji dokującej lub przejściówki. Zamiast nich otrzymujemy ładne, stylowe, rewelacyjnie dopasowane do laptopa etui w kształcie koperty. To charakterystyczny element - niektóre ZenBook'i dostarczane są z podobnym etui od początku istnienia serii.

Dodatkowo w pudełku znajdziemy małą przejściówkę z USB Typu A na RJ-45, która pozwoli na przewodowe połączenie z internetem. Podczas testów poprzednika narzekaliśmy nieco, że przejściówka przerywa połączenie. UX434F dostarczany jest z identycznym adapterem, ale nie stwierdziliśmy żadnych problemów z jego działaniem.

Docenić należy również zasilacz. Jest to jednoczęściowa ładowarka cechująca się niewielkimi rozmiarami. Szkoda jednak, że ASUS nadal stosuje oddzielny, dedykowany port zasilania. Dużo bardziej wolelibyśmy zastosowanie dwóch portów USB Typu C, z których jedno służyłoby do ładowania.