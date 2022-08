Aby na pewno PCIe 4.0? - Test dysku MSI Spatium M450 1 TB

Kontynuujemy poszukiwanie najciekawszych dysków SSD na PCIe 4.0. Tym razem przyglądamy się najtańszemu modelowi od MSI. Sprawdziliśmy, jak Spatium M450 sprawdzi się podczas pracy z komputerem i konsolą PS5.

Wiele osób kojarzy zapewne MSI jako producenta podzespołów do komputerów, jak choćby płyty główne czy karty graficzne lub wydajnych, gamingowych laptopów. Myśl o dysku twardym pochodzącym od tego tajwańskiego producenta u większości osób wywoła na wyraz zdziwienia. Cóż - wszystko idzie na przód i obecnie każdy producent chce zapewnić jak największą ilość podzespołów dla swoich fanów. Możliwość prezentacji zestawu złożonego wyłącznie z własnych na pewno dodaje prestiżu. Nie dziwi zatem, że MSI zaczęło produkować peryferia, zasilacze, obudowy i właśnie wspomniane dyski twarde.

Dziś sprawdzimy najtańszy nośnik z oferty MSI - Spatium M450 1 TB. Zobaczmy, jak w testach wypada ten “budżetowy nośnik PCIe 4.0”.

Zobacz również:

MSI Spatium M450 1 TB

Z trzech możliwych wariantów pamięci - 250 GB, 500 GB oraz 1 TB - do testów otrzymaliśmy ten największy. Sam dysk to typowa konstrukcja NVMe, którą wpinamy do gniazda M2 z tak zwanym “kluczem M”. Długośc dysku to 80 mm, czyli mamy do czynienia z popularnym standardem 2280.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Patrząc na specyfikację dysku MSI nie trudno nie być lekko zmieszanym. Mimo zgodności z standardem PCIe 4.0, producent deklaruje prędkość odczytu wynoszącą 3600 MB/s oraz zapisu 3000 MB/s. Takie osiągi zbliżają tą konstrukcję w stronę dysków PCIe trzeciej generacji.

Spatium M450 to jednostronna konstrukcja i wszystkie elementy zostały umieszczone po jednej stronie niebieskiego PCB. Dzięki temu rozwiązaniu unikniemy problemów z instalacją nośnika w wąskich gniazdach, które możemy znaleźć w laptopach czy innych mobilnych urządzeniach.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld.pl

Dysk bazuje na czterokanałowym kontrolerze Phision PS5019-E19T. Niestety - ten jednordzeniowy układ nie obsługuje dedykowanej pamięci DRAM dla cache. Można zatem podejrzewać, że MSI korzysta z rozwiązań typu SLC cache, które przeznacza część przestrzeni dyskowej na potrzeby pamięci podręcznej. Układ ten wspiera również system korekcji błędów LDPC. Teoretyczna wydajność tego kontrolera sięga nawet 3,75 GB/S zarówno przy odczycie, jak i zapisie danych, co przewyższa deklaracje MSI dotyczące modelu Spatium M450. Dane przechowywane są na dwóch 176-warstwowych kościach pamięci pracujących w trybie TLC (produkowane w zakładach Microna).

Dyski MSI objęte są pięcioletnią gwarancją producenta. Niestety, jest ona ograniczona do określonej ilości zapisanych danych. Parametr TBW dla dysku o pojemności 1 TB wynosi 600 TB, 300 TB dla nośnika 500 GB oraz 150 TB dla najmniejszego wariantu 250 GB.

Platforma oraz procedura testowa

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K

INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA: GIGABYTE Z690 AORUS PROi

GIGABYTE Z690 AORUS PROi RAM: Kingston DDR5 Fury 6000 Mhz CL40

Kingston DDR5 Fury 6000 Mhz CL40 DYSK: Patriot P400 1 TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

Patriot P400 1 TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Do testów wydajności dysków wykorzystaliśmy po raz kolejny redakcyjną platformę testową, wyposażoną w najmocniejszy procesor 12 generacji - i9-12900K oraz płytę główną Z690 Aorus PRO. Konstrukcja Gigabyte ma aż cztery sloty M.2, kompatybilne z PCIe Gen 4.0, dzięki czemu nie ma potrzeby przekładania nośników. Dyski podczas pomiarów były chłodzone radiatorem, w który jest wyposażona płyta Aorus PRO. Każdy z testów został przeprowadzony pięciokrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Testy

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy testy benchmarku ATTO. Benchmark ten dość mocno obciąża testowane dyski, a więc osiągnięte wartości bardzo rzadko są zgodne z tymi deklarowanymi przez producenta. Tym bardziej byliśmy zdziwieni, gdy zobaczyliśmy wyniki. Dysk MSI osiąga rezultaty powyżej deklaracji producenta, zbliżając się swoimi osiągami do kresu możliwości zastosowanego kontrolera PHISION. Również w przypadku testów ilości operacji na sekundę dysk sprawdza się znakomicie, osiągając przyzwoite wyniki zarówno podczas pomiarów w odczycie, jak i przy zapisie danych.

W teście CrystalDiskMark dysk MSI osiąga prędkość zgodną ze swoją specyfikacją, przez co pokonuje tylko wcześniej testowane przez nas nośniki PCIe gen 3.0.

W AS SSD benchmark również widzimy identyczną sytuację, jak podczas poprzedniego testu.

Również testy w Anvil's Storage Utilities niczym nas nie zaskakują.

Jak już wspomniałem wcześniej, dysk obsługuje PCIe 4.0, dzięki czemu można go również zainstalować w najnowszej konsoli Sony. Po włączeniu konsoli następuje automatyczny proces instalacji oraz formatowania dysku. Zaraz po nim PlayStation 5 weryfikuje prędkość naszego nośnika. Sony zaleca, aby oferował on prędkości powyżej 5500MB/s. Patrząc na specyfikację dysku MSI, śmiało można zauważyć, że nie będzie spełniać tego kryterium. Podczas testu Spatium M450 osiąga zaledwie 2998,26 MB/s. Konsola informuje nas, że mogą wystąpić problemy z działaniem niektórych gier, jednak pozwala nam przejść dalej i korzystać normalnie z nośnika

Przeprowadziliśmy również porównanie czasów wczytywania w trzech tytułach: Death Stranding Director's Cut, Marvel's Spider-Man Remastered oraz Control.

Mimo, że dysk nie spełnia rekomendowanej specyfikacji, to i tak osiąga wyniki zbliżone do fabrycznie zainstalowanego nośnika w konsoli. Na dzień dzisiejszy nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać go w konsoli PlayStation 5. Należy mieć jednak na uwadze, że testowane przez nas gry nie należą do najnowszych, a z czasem mogą pojawić się bardziej wymagające tytuły, które będą wymagały szybszych transferów.

Podsumowanie

Przechodząc do podsumowania, warto wspomnieć o cenie testowanego przez nas dysku. Model o pojemności 1 TB możemy zakupić np. w X-kom za 499 zł.. I na pierwszy rzut oka wydaje się być ona atrakcyjna. Dysk MSI przecież może konkurować z wieloma innymi dostępnymi w podobnej cenie nośnikami PCIe 3.0, jak choćby Samsung 980 czy Lexar NM620. Dodatkowo możemy go użyć w konsoli PlayStation 5, czego wspomniane dyski nie umożliwią. Jednakże nie zapominajmy, że ostatnio co raz więcej producentów wprowadza na rynek niedrogie nośniki NVMe o dużo lepszych parametrach. Więc jeżeli planujecie zakup z myślą o konsoli, to warto zwrócić uwagę na wyższe serie od MSI.

Mimo wszystko MSI Spatium M450 1 TB to wciąż wydajny dysk, który sprawdzi się zarówno w komputerze dla gracza, jak i bez problemu spełni funkcję dysku systemowego w laptopie. Dodatkowo wyróżnia się 5-letnim okresem gwarancyjnym z wysokim limitem TBW.