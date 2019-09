Acer H5382BD to projektor wyposażony w kilka ciekawych i praktycznych rozwiązań. Czy warto go nabyć?

Acer H5382BD to projektor kina domowego, który oferuje obraz o natywnej rozdzielczości 1280 x 700 pikseli (format 16:9, kontrast 20000:1, jasność 3300 lumenów, częstotliwość odtwarzania 120Hz), którą można podnieść w razie potrzeby do Full HD (1920 x 1200 pikseli). Doskonale sprawdza się podczas rzutowania obrazu z odległości 300-350 cm. Posiada wsparcie dla technologii Acer LumiSense+, która odpowiada za dopasowanie jasności do pomieszczenia przy jednoczesnym dopasowaniu kontrastu. Projektor posiada wsparcie dla standardu MHL, co umożliwia przysyłanie obrazu z takich urządzeń, jak smartfony czy tablety - wymagany jest dla nich odpowiedni adapter. Jeśli chodzi o inne połączenia, znajdziemy w obudowie dwa wejścia HDMI, port USB, wejście 3,5 mm, wejście VGA oraz wejście Cinch-Video, umożliwiające podłączenie urządzenia analogowego. Warto od razu dodać, że funkcja Smart Detection automatycznie wykrywa każde podłączone źródło obrazu.

Acer H5382BD wyposażono we wsparcie dla 3D, dzięki czemu można oglądać filmy realizowane tą metodą, co jednak wymaga nabycia odpowiednich okularów. Ten projektor może zainteresować graczy - dzięki wsparciu nVidia 3D TV Play ready można cieszyć się grami w trójwymiarze (oczywiście gra musi mieć swoją wersję 3D). Producent ocenia żywotność lampy na 5 tysięcy godzin w trybie normalnym, 6 tysięcy w ekonomicznym i 10 tysięcy w SmartEco. Z innych zalet warto wymienić korekcję zniekształceń pionowych w zakresie od -40° do 40° oraz wbudowany głośnik o mocy 3W.

Podsumowując: Acer H5382BD to dobry projektor do zastosowań domowych, jak oglądanie filmów czy granie. Ponieważ ma przystępną cenę, warto rozważyć jego zakup.