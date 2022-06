Acer H6800BDa - tani projektor z 4K. Czy warto? [RECENZJA]

Do naszej redakcji trafił projektor Acer H6800BDa. Sprawdzamy, jak radzi sobie w praktycznym użytkowaniu.

Słowem wstępu

Projektor Acer H6800BDa to urządzenie, dzięki któremu możemy uzyskać obraz w 4K o rozmiarze maksymalnie 300`(w zależności od odległości projektora od ekranu). Producent deklaruje jasność na poziomie 3600 lumenów. Na uwagę zasługuje także żywotność lampy. W zależności od wybranego trybu, możemy liczyć na:

5 000 h w trybie normalnym

w trybie normalnym 10 000 h w trybie ekonomicznym

w trybie ekonomicznym 12 000 h w trybie SmartEco

Projektor testowaliśmy przy użyciu ekranu ALR (Ambient Light Rejection).

Acer H6800BDa (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Specyfikacja

Technologia DLP Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K) Format obrazu 0,67291666666667 Jasność 3600 lm Kontrast 10 000:1 Wielkość obrazu Do 300` Żywotność lampy 5 000 h (tryb normalny)

10 000 h (tryb ekonomiczny)

12 000 h (tryb SmartEco) Moc lampy 245 W Złącza Wejście audio x 1

Wyjście audio x1

HDMI - x2

VGA in (D-sub) - x1

USB 2.0 (service) x1

RS-232 x1

AC in (wejście zasilania) x1

S/PDIF x1 3D Ready tak Łączność Wi-Fi Głosniki Wbudowane Pobór mocy praca/spoczynek 310 W/0,5 W Wymiary 114 x 313 x 240 mm Waga 3,1 kg

Zestaw sprzedażowy

Kupując projektor, w opakowaniu możemy liczyć na następujące elementy:

Pilot

Etui na projektor

Kabel HDMI

Kabel zasilający

Baterie do pilota

Instrukcja obsługi

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Wygląd

Projektor Acer H6800BDa nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych urządzeń tego typu. Obudowa została wykonana z białego plastiku. Góra urządzenia zarezerwowana jest dla panelu sterowania. Znajdziemy tutaj przyciski włączenia/wyłączenia, wyboru źródła, menu oraz strzałki pozwalające na nawigację w interfejsie. Z przodu jest zamontowana lampa wraz z pokrętłami służącymi do ustawienie ostrości. Z tyłu znajdziemy panel z gniazdami. W projektorze dostępne są następujące złącza.

Wejście audio x1

Wyjście audio x1

HDMI x2

VGA in (D-sub) x1

USB 2.0 (service) x1

RS-232 x1

AC in (wejście zasilania) x1

S/PDIF x1

Acer H6800BDa (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Projektor jest bardzo lekki. Waży nieco ponad 3 kg. Dodatkowo, w zestawie otrzymujemy torbę, dzięki której przenoszenie urządzenia jest bardzo proste i wygodne. Acer H6800BDa możemy zarówno ustawić, jak i zawiesić na stelażu pod sufitem.

Obraz

Projektor Acer H6800BDa praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka jest gotowy do pracy. Po pierwszym uruchomieniu widoczne były lekkie odchylenia w kątach, jednak automatyczna kalibracja ustawiła idealnie wszystkie rogi. Dzięki takim rozwiązaniom i możliwości szybkiej kalibracji, nie ma problemu, aby przenosić sprzęt pomiędzy różnymi pomieszczeniami, np. salami konferencyjnymi.

Acer H6800BDa (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Natywnie, projektor Acer H6800BDa wyświetla obraz w rozdzielczości 4K, czyli 3840 x 2160. Jeśli jednak chcemy, możemy zmienić rozdzielczość wyświetlania na Full HD (1920 x 1080) i cieszyć się jeszcze większą płynnością dzięki częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz. Jest to wariant szczególnie warty uwagi, kiedy oglądamy widowiska sportowe oraz gramy w dynamiczne gry. Ja jednak przez większość czasu korzystałem z projektora w 4K. Szczególnie w połączeniu z HDR10 mamy możliwość oglądania filmów, seriali czy grania w gry w bardzo wysokiej jakości. Nawet w nie do końca zaciemnionym miejscu obraz wyświetlany na ekranie był dobrze widoczny a kolory były głębokie i wiernie odwzorowane. Co ważne, jeśli nie mamy w domu odpowiedniego ekranu tylko korzystamy ze ściany, w ustawieniach możemy wybrać jej kolor. W zależności od tego, projektor dostosowuje wyświetlane barwy do podłoża. Oczywiście nie mówię tutaj o czerwonej czy zielonej powierzchni, tylko o jasnych żółciach czy szarościach. Jest to bardzo duże udogodnienie.

Acer H6800BDa (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

W zależności od odległości w jakiej ustawimy projektor od ekranu, możemy uzyskać obraz o rozmiarach do 300 cali. Najczęściej korzystałem z projektora ustawionego 2 metry od ekranu i mogłem cieszyć się rozmiarami wynoszącymi około 100`. Warto zaznaczyć, że bez względu na odległość oraz rozmiar wyświetlanego obrazu, nie zauważyłem zmniejszenia jakości wyświetlanych materiałów.

W zależności od potrzeb, możemy skorzystać z jednego z kilku trybów. Do wyboru mamy m.in:

Jasny

Standard

sRGB

Movie

Dark Cinema

Gra

Football

Różnią się one od siebie przede wszystkim jasnością, oddaniem kolorów oraz kontrastem. W zależności od typu materiałów jakie są wyświetlane, projektor automatycznie ustawia konkretny tryb. Po podłączeniu konsoli Xbox i uruchomieniu gry, tryb automatycznie zmienił się na Gra. Oczywiście w zależności od preferencji, możemy go zmienić ręcznie.

Acer H6800BDa (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Dźwięk

Dźwięk niestety nie jest najmocniejszą stroną projektora Acer H6800BDa. Z wbudowanego głośnika oczywiście możemy korzystać podczas np. prezentacji, jednak grając w gry czy oglądając filmy nie jest to zbyt komfortowe doświadczenie. Dźwięk wydobywający się z wnętrza urządzenia jest dość płaski i zawiera bardzo mało basu.

Podczas grania i seansów filmowych korzystałem przez większość czasu z zewnętrznego systemu audio. Musimy mieć to na uwadze, że chcąc tworzyć kino w domowym zaciszu, o nagłośnienie musimy zadbać osobno.

Pilot

W zestawie z projektorem Acer H6800BDa otrzymujemy także pilot. Znajdziemy tutaj podstawowe przyciski służące do sterowania urządzeniem, takie jak m.in. zmiana poziomu głośności, wybór źródła, włączenie/wyłączenie projektora oraz przyciski funkcyjne.

Producent zadbał także o funkcję "myszy". Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie na ekranie pojawia się kursor, którym możemy sterować za pomocą strzałek. Ciekawe, dodatkowe rozwiązanie, jednak podczas codziennego użytkowania nie znalazłem dla niego praktycznego zastosowania.

Sam pilot jest mały, zgrabny i dobrze leży w dłoni. Nie ma tutaj zbędnych przycisków i funkcji, dzięki czemu łatwo odnajdziemy się w jego mapie i układzie.

Acer H6800BDa (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Oprogramowanie

Projektor Acer H6800BDa ma wbudowane oprogramowanie, dzięki któremu możemy korzystać z serwisów internetowych po podłączeniu urządzenia do sieci Wi-Fi. Aplikacja Aptoide TV pozwala na uruchamianie np. takich serwisów jak YouTube czy Netflix. Mamy tutaj także wbudowaną przeglądarkę internetową. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie musimy za każdym razem podłączać do projektora urządzeń zewnętrznych, aby móc cieszyć się z dostępu do zasobów internetu.

Podsumowanie

Jeśli szukasz projektora, który równie dobrze sprawdzi się w biurze, sali konferencyjnej oraz w domowym zaciszu, Acer H6800BDa jest dobrym wyborem. Urządzenie posiada wszystko to, co jest potrzebne, aby w komfortowych warunkach prowadzić prezentację, oglądać filmy czy grać w gry. Na plus zasługuje duża ilość złącz. Dzięki temu do projektora możemy podłączyć kilka urządzeń i nie przejmować się tym, że będziemy musieli co jakiś czas przepinać kable. Kompaktowe rozmiary, mała waga i dostarczona wraz z projektorem torba pozwalają na komfortowe i bezpieczne przenoszenie sprzętu.

Acer H6800BDa jest także dobrym wyborem dla każdego, kto chce zamontować projektor w swoim salonie i stworzyć kino domowe we własnym zaciszu. Doskonałe oddanie barw i możliwość dopasowania przekątnej ekranu do własnych potrzeb jest czymś, co zadowoli każdego kinomaniaka i fana gier. Należałoby się jednak zastanowić nad zewnętrznym nagłośnieniem, ponieważ system audio wbudowany w projektor może rozczarować.

Za projektor, który mieliśmy okazję testować trzeba aktualnie zapłacić około 4400 zł. Biorąc pod uwagę jakość rzucanego obrazu oraz mnogość funkcji i udogodnień, zdecydowanie wart jest on swojej ceny.