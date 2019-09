Acer M550

Zalety: rozdzielczość 4K

współczynnik kontrastu 1 000 000:1

MHL

kompatybilność z obszarem kolorów Rec. 2020

długa żywotność lampy Wady: Brak poziomego Lens-Shiftu

Acer M550 to projektor 4K UHD do kina domowego i profesjonalnych przedsięwzięć. Czy warto go nabyć?