Acer Predator Helios 700 - laptop, który nie bierze jeńców

Osoby, które lubią grać w gry doskonale zdają sobie sprawę z tego, że do komfortowej rozgrywki potrzebny jest mocny sprzęt. Najlepiej taki z górnej półki, wyposażony w topowe podzespoły. Acer Predator Helios 700 to laptop dla graczy, który może pochwalić się mocną specyfikacją. Procesor Intel Core i9 dziesiątej generacji, karta graficzna NVIDIA GTX 2080 Super i 32 GB pamięci RAM - to mówi chyba samo za siebie, prawda? Sprawdźmy, jaki jest highendowy model oferowany przez firmę Acer.

Zawartość opakowania

Acer Predator Helios 700 dostarczany jest w ogromnym i ciężkim opakowaniu. Oprócz samego laptopa, który waży około pięć kilogramów znalazła się nie jedna, a aż dwie ładowarki o mocy 330 W każda. Wynika to z kwestii zapotrzebowania na energię, jaką pobierają podzespoły. Dlaczego nie zastosowano jednego, ale mocnego zasilacza? Chodzi o kwestie konstrukcyjne, w które raczej nie ma sensu się zagłębiać. Krótko mówiąc - łatwiej było przygotować dwie "mniejsze" ładowarki, niż jedną, o dużej mocy. W opakowaniu, a konkretnie bardzo ładnym etui znalazły się również cztery dodatkowe klawisze wymienne. Warto przyjrzeć się nim bliżej, bowiem oferują ciekawą technologię, ale zrobimy to w dalszej części artykułu. Oczywiście producent dołącza również niezbędną dokumentację, w skład której wchodzi na przykład instrukcja obsługi czy karta gwarancyjna.

Acer Predator Helios 700 - specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i9-10980HK @ 2.4 GHz, @ 5.3 GHz w trybie turbo, Comet Lake, chipset HM470

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super z 8 GB pamięci VRAM GDDR6

Pamięć RAM: 32 GB DDR4 SK Hynix (2 x 16 GB 3200 MHz), 2 sloty na płycie, 0 wolnych

Nośnik danych: 1024 GB PCI-e NVMe SSD

Ekran: LCD IPS 17,3-cali, Full HD, 144 Hz

Łączność: LAN RJ-45, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ax, Bluetooth

Porty we/wy: LAN, 3 x USB 3.1, 2 x USB typ C, HDMI, DisplayPort, Audio, Kensington lock

Bateria: 74 Wh Li-ion (w trybie przeglądania Internetu wytrzymuje maksymalnie dwie godziny)

Rozmiar i waga: 417 x 43 x 299 mm, waga 4,9 kg

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Home

Gwarancja: 24 miesiące, gwarancja producenta

Intel Core i9 10-gen, NVIDIA RTX 2080 SUPER i 32 GB RAM, czyli wydajność bez kompromisów

Osiem rdzeni, szesnaście wątków, bazowa częstotliwość 2.4 GHz, która rozkręca się do 5.3 GHz w trybie turbo. Litografia 14 nm, 16 MB Cache - liczby te robią wrażenie. Oczywiście, przekłada się to na wysoką wydajność w aplikacjach oraz grach, które wymagają bardzo szybkiego CPU. Tak, Intel Core i9-10980 HK to topowy procesor marki. Pierwsze informacje na jego temat pojawiły się na targach CES 2020. Dziesiąta generacja, następca modeli z rodziny Coffee Lake-H Refresh. Rzecz jasna i9-10980 HK znajdziecie zazwyczaj w highendowych laptopach dla graczy. Oczywiście procesor wyposażony jest w zintegrowane GPU UHD Graphics 630, które będzie sprawdzało się podczas przeglądania Internetu. W porównaniu do poprzedniej generacji, i9-10980 HK wyposażony jest w inny kontroler pamięci - DDR4-3200. Rzecz jasna częstotliwość jaką osiąga procesor, szczególnie w trybie turbo jest wręcz rzadko spotykana w jednostkach stacjonarnych, a tutaj przecież mamy do czynienia ze sprzętem mobilnym. Jasne, jest to raczej komputer do przenoszenia pomiędzy pomieszczeniami. Ewentualnie wygodnie go zawieźć w walizce (najlepiej na kółkach) do znajomych na tak zwany LAN Party. Tak czy inaczej mówimy o laptopie, a więc komputerze przenośnym. Zdecydowanie widać po specyfikacji procesora, że konstruktorom zależało na jak najlepszej wydajności. Tak, udało im się to osiągnąć, bowiem podczas uruchamiania praktycznie każdej aplikacji czy gry z najmocniejszym ustawieniem grafiki nie widać wcale “zadyszki” CPU. Dlatego też dla kogoś, kto poszukuje laptopa do gier, ale też przy okazji do pracy z aplikacjami, które potrzebują sporej mocy obliczeniowej Acer Predator Helios 700 z Intel Core i9 dziesiątej generacji będzie sprzętem niemal wymarzonym. Przykładem mogą być wyniki z benchmarków, gdzie przykładowo w Cinebench R20 Core i9-10980HK uzyskał 4261 punktów, z kolei konkurencyjny CPU 19% mniej. Co ciekawe, w trybie auto-overclocking, a więc z wysuniętą klawiaturą procesor ten uzyskał 4406 punktów.

Oczywiście Predator Helios 700 posiada nie tylko mocne CPU. Pochwalić może się również bardzo wydajną kartą graficzną NVIDIA RTX 2080 Super. Jest to GPU oparte na architekturze NVIDIA Turing, która chwalona jest za bezkompromisową wydajność, której doświadczyć mogą zazwyczaj posiadacze komputerów stacjonarnych. Rdzenie RT, które RTX 2080 Super posiada cechują się szybkim wykonywaniem obliczeń związanych na przykład ze śledzeniem promieni podczas generowania cieni, załamań światła, odbić, czy ogólnie oświetlenia scenerii, jakiej doświadczamy podczas grania w różne gry. Jej atutem są również algorytmy cieniowania o nazwie Variable Rate Shading. Ich praca polega na skupianiu się na przetworzeniu obszarów o dużej szczegółowości. W praktyce użytkownik widzi wysoką jakość obrazu. Ogólnie, w porównaniu do modeli poprzedniej generacji RTX 2080 Super ma być nawet dziesięć razy wydajniejsza. Potwierdzić to mają benchmarki oraz liczba klatek, którą osiągniemy w grach.

Overclocking? Aplikacja zrobi to za nas

Rzeczą oczywistą jest to, że nie każda osoba może znać się na overclockingu, a więc podkręcaniu częstotliwości pracy zegara. Co więcej, praktycznie żaden notebook nie ma odblokowanego BIOS-a, aby te operacje wykonać. Na szczęście producenci “ratują” laików oprogramowaniem. W przypadku testowanego laptopa mamy do dyspozycji dedykowaną aplikację PredatorSense. To tak naprawdę centrum zarządzania ustawieniami sprzętu. Oczywiście, z poziomu systemu Windows, dlatego też nie trzeba martwić się o to, że poprzestawiamy jakieś ustawienia tak, że laptop się nie uruchomi. W menu głównym PredatorSense widzimy temperaturę podzespołów, uruchomiony profil (możemy dostosować poszczególne ustawienia pod daną konfigurację). W różnych zakładkach ukryto między innymi możliwość personalizacji oświetlenia (a jest tych opcji sporo). Możemy też uruchomić wspomniany overclocking, który zmienia częstotliwość pracy zegara CPU i GPU. Jak nie trudno się domyślić Intel Core i9-10980HK z bazowego taktowania 2.4 GHz rozpędza się wtedy do 5.3 GHz co w praktyce w mgnieniu oka sprawia, że uzyskujemy o kilka, a nawet kilkanaście FPS-ów więcej w grach. Warto zauważyć, że jest on dostępny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy klawiatura jest wysunięta, a więc chłodzenie może pracować z pełną mocą. PredatorSense pozwala nam również na zmianę klawiszy WSAD ze standardowych na MagForce, o czym informowaliśmy w części artykułu poświęconej klawiaturze. Jest również możliwość samodzielnej zmiany prędkości, z jaką obracają się wentylatory. Warto jednak pozostawić decyzję o tym ustawieniu czujnikom. W zakładce monitoring widzimy na przykład użycie procesora oraz pobór prądu. Oprogramowanie pozwala nam również na synchronizację z grami, co pozwoli na przykład na dostosowanie oświetlenia, wydajności, prędkości chłodzenia, czy nawet konfigurację korektora dźwięku.