Ferrari wśród monitorów (niestety dotyczy to również ceny).

Nie ma co owijać w bawełnę - Acer Predator XB273KPbmiphzx, to monitor niemal idealny. Producent zadbał o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, jego jedyną wadą jest cena, ale po kolei. Monitor już samym wyglądem przykuwa oko i sprawia, że od razu wiemy, iż mamy do czynienia ze sprzętem premium.

Model ten wyposażono w 27-calowy, matowy panel IPS o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) i z częstotliwością odświeżania na poziomie 144Hz. Do tego, możemy liczyć szybki czas reakcji matrycy (4 ms), HDR (HDR400) oraz wsparcie dla technologii Nvidia G-Sync, które eliminuje efekt tzw. „tearingu”. Jak przystało na sprzęt dla graczy (przy którym często spędzamy wiele godzin), nie mogło zabraknąć również technologii powiązanych z ochroną oczu, poprzez redukcję migotania czy emisji niebieskiego światła.

Do dyspozycji użytkownika oddano również dwa 4W głośniki oraz niezwykle bogaty zestaw złączy, w którego skład wchodzą: HDMI, DisplayPort, wyjście audio oraz aż 3 x USB 3.1. Warto też wspomnieć o funkcjach typowo gamingowych, jak choćby Predator GameView – technologia, która w łatwy sposób pozwala dostosować ustawienia monitora do naszych potrzeb. Domyślnie przygotowano trzy tryby do grania: akcja, wyścigi i sport, ale możliwa jest dowolna konfiguracja niemal każdego elementu wyświetlanego obrazu.

Najważniejsze cechy: