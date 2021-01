Acer Predator XB273U GS - test parametrów monitora gaminowego

Czy wydanie ponad 2000 zł na monitor, może stanowić gwarancję uzyskania idealnego obrazu w grach? Sprawdziliśmy to na przykładzie Predatora XB273U - jednej z ciekawszych konstrukcji gamingowych na rynku.

Testowany przez nas produkt został zaprezentowany w ostatnim kwartale 2020 roku. Urządzenie skierowane do graczy, oparto na 27-calowym panelu IPS oferującym obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 px. Deklarowany poziom odświeżania to w tym wypadku 170 Hz, a czas reakcji matrycy wynosi 1 ms. Niezwykle interesująco prezentują się deklaracje dotyczące reprodukcji barw. Gdzieniegdzie można spotkać informację, że zastosowany panel osiąga 90% pokrycia kinowej palety DCI-P3. Sam producent zamieszcza logo DCI-P3 na pudełku, ale już bez wskazania dokładnej wartości deklarowanego pokrycia. Sprawdziliśmy jak to wygląda w praktyce.

Podstawowe dane

Na początek zapoznaliśmy się z podstawowymi danymi dotyczącymi matrycy. Nasz test przeprowadziliśmy kolorymetrem Spyter5, działającym pod kontrolą oprogramowanie DisplayCAL. Zmierzona jasność wyniosła 455,8 cd/m2, natomiast kontrast zamkną się na poziomie 785,1:1 (przy ustawieniach fabrycznych). To bardzo dobry rezultat, który potwierdził nasze pierwsze, pozytywne wrażenia co do jakości matrycy.

Równomierność podświetlenia

Drugi z naszych testów to weryfikacja równomierności podświetlenia. Średnie odchylenie nie przekroczyło poziomu 8%, natomiast większość pomiarów wskazywała na różnicę w okolicach 5% względem centralnej części panelu. Jak na monitor do użytku konsumenckiego, parametry prezentują się całkiem dobrze. Wspomniane różnice pozostają niewidoczne dla gołego oka.

Odwzorowanie barw

Dobra reprodukcja barw nie jest oczywistością w przypadku monitorów gamingowych. Producenci mają tendencję do podkręcania kolorów. Pozorna poprawa jakości obrazu może zniweczyć oryginalne założenia twórców gier.

Trzeba przyznać, że pod tym kątem Acer Predator XB273U GS potrafi zaskoczyć. Bez kalibracji, parametr Delta E wynosi 1,84 - a w przypadku monitorów konsumenckich, każdy wynik poniżej 4.0 traktujemy jako poprawny. Rezultat poniżej 2.0 to już osiągnięcie, zarezerwowane dla droższych konstrukcji.

Prawdziwy potencjał matrycy poznajemy jednak po kalibracji, która zbija współczynnik DeltaE do rewelacyjnego poziomu Delta E 0,2 .Osiągnięcie takiego wyniku, może okazać się problemem dla wielu monitorów graficznych.

Pokrycie przestrzeni barwowej

Na koniec zostawiliśmy sobie najciekawszy parametr - wskazaną na pudełku monitora paletę DCI-P3. Niestety w tym wypadku, wyniki można potraktować jako rozczarowujące. Okolice 60% pokrycia to raczej standard dla monitorów gamingowych, więc oznaczenia producenta zdawały się podpowiadać, że osiągnięto tutaj nieco więcej. Dość przeciętnie wypada ją również palety sRBG i Adobe. Należy jednocześnie podkreślić, że nie są to złe wyniki - jednak nie mogą stanowić wyróżnika tego modelu

Podsumowując

Acer Predator XB273U GS otrzymał dobrej klasy panel IPS. Producent powinien zachwalać go w szczególności pod kątem skuteczności odwzorowania kolorów. Wyniki uzyskiwane przez Predatora na tym polu, pozostawiają większość konkurentów daleko w tyle. Bardzo dobrze wypada również równomierność podświetlenia - ewidentnie minęły już czasy, kiedy w gamingu zwracano wyłącznie uwagę na szybkość. Drobny niedosyt pozostawia pokrycie przestrzeni barwowych - wyniki na tym polu są po prostu poprawne.