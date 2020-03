Acer Swift 1 - test zaskakująco dobrego laptopa za mniej, niż 2000 zł

Swift 1 udowadnia, że tani laptop może być świetnie wykonany, a jednocześnie odpowiednio wydajny, aby zapewnić płynność działania w najpopularniejszych aplikacjach.

Na rynku istnieje wiele modeli laptopów. Półki sklepowe są pełne konstrukcji, które kosztują w przedziale od nieco ponad 1000 zł do grubo ponad 10 tysięcy złotych. Mimo, iż zawsze najbardziej ekscytujące są komputery z tego drugiego przedziału cenowego to przeciętny użytkownik rozgląda się raczej za znacznie tańszym laptopem.

Niestety kupując komputer za około 2000 zł trzeba liczyć się z wieloma ograniczeniami. Najczęściej będzie to słabo wykonana, ciężka, 15 calowa konstrukcja.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na Acer'a Swift 1. To laptop, który w cenie poniżej 2000 zł oferuje rewelacyjną jakość wykonania rodem z ponad 2 razy droższych konstrukcji, wszystkie niezbędne porty oraz baterię, która pozwala na 10 godzin nieprzerwanej pracy. Jakby tego było mało komputer jest w pełni pasywny i dostępny w kilku ciekawych wersjach kolorystycznych.

Acer Swift 1 jest najtańszym przedstawicielem linii ultra przenośnych komputerów tajwańskiego producenta. Już w tym miejscu możemy zdradzić, że to jeden z najciekawszych produktów z portfolio Acer'a, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka szczegółów, o których w dalszej części testu.

Acer Swift 1 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Pentium N5000 (4 rdzenie, od 1.10 GHz do 2.70 GHz, 4 MB cache); dostępne konfiguracje ze słabszym procesorem Intel Pentium N4000

Intel Pentium N5000 (4 rdzenie, od 1.10 GHz do 2.70 GHz, 4 MB cache); dostępne konfiguracje ze słabszym procesorem Intel Pentium N4000 Pamięć RAM: 4 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)/8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

4 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)/8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 4 GB/8 GB

4 GB/8 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

0/0 (pamięć wlutowana) Dysk: SSD, M.2 SATA III 128 GB/256 GB

SSD, M.2 SATA III 128 GB/256 GB Wbudowany napęd optyczny: Brak

Brak Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu: 14 cali

14 cali Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna: Intel UHD Graphics 605

Intel UHD Graphics 605 Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

Pamięć współdzielona Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony, Kamera internetowa 1.0 Mpix

Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony, Kamera internetowa 1.0 Mpix Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth Złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Bateria: 3-komorowa, 4670 mAh, Li-Ion

3-komorowa, 4670 mAh, Li-Ion Czytnik linii papilarnych: Tak (zgodny z Windows Hello)

Tak (zgodny z Windows Hello) Podświetlana klawiatura: Tak

Tak Dodatkowe informacje: Aluminiowa pokrywa matrycy, Aluminiowa obudowa, Aluminiowe wnętrze laptopa, Białe podświetlenie klawiatury, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Szyfrowanie TPM

Aluminiowa pokrywa matrycy, Aluminiowa obudowa, Aluminiowe wnętrze laptopa, Białe podświetlenie klawiatury, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Szyfrowanie TPM Dołączone akcesoria: Zasilacz

Zasilacz Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) w trybie S/Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) w trybie S

Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) w trybie S/Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) w trybie S Wysokość: 16,1 mm

16,1 mm Szerokość: 323 mm

323 mm Głębokość: 228 mm

228 mm Waga: 1,32 kg (z baterią)

1,32 kg (z baterią) Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Do testów otrzymaliśmy dwa modele Acer'a Swift 1. Różowy egzemplarz to podstawowa konfiguracja sprzętowa z procesorem Intel Pentium Silver, 4 GB pamięci operacyjnej i 128 GB nośnikiem SSD. Całość pracuje pod kontrolą Windows 10 w trybie S. Acer umożliwia odblokowanie systemu do zwykłego Windows'a 10 Home. Srebrny egzemplarz to niedostępna jeszcze w Polsce konfiguracja z 8 GB pamięci operacyjnej RAM pracującej w trybie Dual Channel oraz 256 GB nośnikiem SSD. W tym przypadku już na starcie komputer posiada zainstalowanego Windows'a 10 Home.

Jak widać na specyfikacji technicznej Acer zdecydował się na zastosowanie niezbyt popularnego procesora Pentium Silver. Rozwiązanie to zapewnia odpowiednią wydajność, a jednocześnie umożliwiło zbudowanie w pełni pasywnego komputera, za co należy się duży plus. W sklepach obecnie znajdziemy jedynie wersje z 4 GB pamięci operacyjnej, ale Acer za naszą namową ma wprowadzić na rynek modele z 8 GB RAM'u. To znacznie bardziej przyszłościowy wybór - Swift 1 posiada pamięć operacyjną wbudowaną na płytę główną.

Acer Swift 1 - Cena

Cena Acer'a Swift 1 to zdecydowanie największe zaskoczenie. Komputer, który przez większość zapytanych przez nas osób wyceniany był na od 3 do 5 tysięcy złotych w praktyce możemy kupić już za 1699 zł. Za tyle Acer w swoim oficjalnym sklepie sprzedaje wersje z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB nośnikiem SSD. Dostępne są jeszcze wersje ze słabszym procesorem Intel Pentium N4000, których nie polecamy ze względu na niską wydajność oraz egzemplarze z 256 GB nośnikiem SSD.

Do testów otrzymaliśmy również niedostępny jeszcze w Polsce wariant z 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB dyskiem SSD. Jego cena detaliczna w Polsce zapewne mogłaby wynosić 2000-2100 zł.

Acer Swift 1 sprzedawany jest w pięciu wersjach kolorystycznych: czarnej, różowej, srebrnej, zielonej oraz złotej.

Acer Swift 1 - Zawartość zestawu

Acer Swift 1 dostarczany jest w opakowaniu wykonanym z tektury. Na froncie umieszczono logo producenta, a z boku znajduje się naklejka z opisem specyfikacji technicznej oraz numerem seryjnym danego egzemplarza.

Jedynym elementem przykuwającym wzrok jest dodatkowa naklejka informująca, że komputer pracuje pod kontrolą Windows'a 10 w wersji S.

W środku poza samym komputerem znajdziemy zasilacz z okrągłą końcówką oraz skróconą instrukcję obsługi.

Acer nie dodaje żadnych dodatkowych przejściówek, stacji dokujących, ale nie musi tego robić, ponieważ Swift 1 posiada wszystkie niezbędne porty na pokładzie.

Jedynym minusem może być zasilacz, który nie wykorzystuje konektora USB Typu C, a dedykowane, okrągłe złącze.

Acer Swift 1 - Wygląd i jakość wykonania

Acer Swift 1 na pierwszy rzut oka wygląda jak konkurent testowanych przez nas HP Envy 13 czy nawet ASUS'a Zenbook 14. To ogromny komplement dla konstrukcji Acer'a, która jest kilkukrotnie tańsza.

Swift 1 to bardzo estetyczny i elegancko zaprojektowany laptop, który może się podobać. W stonowanych wersjach kolorystycznych komputer nie rzuca się w oczy. Zmienia się to, jeżeli wybierzemy jeden z nietypowych odcieni np. różowy.

Już po pierwszy podniesieniu komputera od razu wiadomo, że na obudowie Acer nie oszczędzał. Komputer wykonany jest z aluminium, a jedynym miejscem, gdzie na siłę można znaleźć oszczędności są plastikowe zawiasy.

Na klapę matrycy naniesiono błyszczące, wypukłe logo producenta z ciekawą fakturą. To się nazywa dbałość o szczegóły, a trzeba pamiętać, że nadal omawiamy komputer za mniej, niż 2000 zł.

Na spodzie komputera znajdziemy dwa głośniki stereo, przycisk do resetowania baterii oraz naklejki informacyjne.

Po otwarciu matrycy zobaczymy, że Acer zadbał i o ten element. Ramka okalająca ekran posiada subtelne zgurbienie, dzięki któremu możemy wygodnie otworzyć laptopa.

We wnętrzu pierwszą rzeczą, którą zobaczymy są rzucające się w oczy naklejki. Po ich usunięciu laptop wygląda dużo bardziej elegancko.

Acer zastosował sporych rozmiarów płytkę dotykową przesuniętą lekko w lewą stronę. Po jej prawej stronie znajduje się czytnik linii papilarnych. Klawiatura skrywa w sobie przycisk zasilający. Co ważne klawiatura posiada dwustopniowe podświetlenie. Nieco wyżej znajduje się zawias z wygrawerowanym napisem Swift.

Matryce okalają niewielkie ramki. Jedynie dolna z nich jest gruba i skrywa w sobie błyszczące logo producenta. Nad wyświetlaczem umieszczono kamerkę i mikrofony.

Acer Swift 1 - Wyświetlacz

Acer Swift 1 został wyposażony w 14 calową matrycę typu IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Co ważne wyświetlacz posiada matową powłokę, dzięki czemu Acer Swift 1 idealnie nadaje się do pracy na dworze lub w miejscach użyteczności publicznej. Refleksy świetlne są skutecznie redukowane przez matową powierzchnię oraz silne podświetlenie matrycy.

Odwzorowanie kolorów stoi na zadowalającym poziomie, a w obu testowanych egzemplarzach nie stwierdziliśmy ulotów podświetlenia.

Matryca posiada wysoką maksymalną jasność oraz niską minimalną jasność, więc nie ma problemów z pracą późnym wieczorem bez męczenia wzroku.

Acer Swift 1 - Klawiatura i gładzik

Acer Swift 1 to kompaktowy laptop o przeciętnej wydajności, co oznacza, że w większości będzie on wykorzystywany do prac biurowych oraz pisania. W tym przypadku niezwykle ważna jest klawiatura oraz gładzik.

Acer postawił na klasyczny dla siebie układ z wbudowanym przyciskiem zasilania w prawym górnym rogu. Sama klawiatura ma dosyć krótki skok klawiszy, ale po przyzwyczajeniu się do niego oraz samego układu klawiszy Swift 1 jest świetną maszynką do pisania. Ułatwia to również dwustopniowe podświetlenie klawiatury, chociaż szkoda, że Acer nadal nie pozwala włączyć go na stałe.

Gładzik radzi sobie nieco gorzej od klawiatury, ale nie oznacza to, że jest on zły. Płytka dotykowa posiada odpowiednią wielkość i jest dokładna. Nie zabrakło też precyzyjnych sterowników systemu Windows. W cenie 2000 zł to z pewnością jeden z najlepszych, jak nie najlepszy gładzik wbudowany w laptopa, ale w droższych konstrukcjach spotkaliśmy lepsze płytki dotykowe.

Acer Swift 1 - Czytnik linii papilarnych

Acer stwierdził, że w ultramobilnym laptopie czytnik linii papilarnych jest niezbędny. Bardzo cieszy nas, że producent nie zdecydował się na usunięcie tego elementu. Wbudowany w palmrest Acer'a Swift 1 czytnik linii papilarnych ułatwia odblokowywanie komputera. Rozwiązanie jest w pełni zgodnie z Windows Hello.

Podczas naszych testów czytnik linii papilarnych działał dobrze, ale często potrzebuje sporo czasu, aby odczytać nasze linie papilarne. W droższych laptopach element ten działa nieco lepiej.

Acer Swift 1 - Porty

Acer Swift 1 jak na przenośnego laptopa posiada zaskakującą dużo portów, które są bardzo sensownie rozmieszczone na obudowie. Projektantom komputera udało się zmieścić w obudowie wszystkie niezbędne dziś porty, dzięki czemu użytkownicy nie muszą wydawać pieniędzy na dodatkowe przejściówki.

Wszystkie gniazda rozmieszczone są z lewej i z prawej strony. Front i tył urządzenia pozostaje niezagospodarowany.

Z lewej strony znajduje się złącze zasilania, HDMI, port USB Typu C oraz dwa porty USB 3.0 w tym jedno, które potrafi dostarczać zasilanie nawet, gdy komputer jest wyłączony.

Z prawej strony umieszczono port Kensington lock, diody powiadomień o stanie pracy urządzenia oraz ładowaniu baterii, port USB 2.0, złącze słuchawkowe oraz czytnik kart pamięci w formacie SD.

Jedynym elementem, do którego można się przyczepić jest umiejscowienie diod powiadomień na prawym boku. Zdecydowanie wolelibyśmy zobaczyć je na froncie urządzenia.

Acer Swift 1 - Oprogramowanie

Oba testowane przez nas komputer pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10, ale w różnych wydaniach. Dostarczone egzemplarze posiadały system w wersji 1809, który zaktualizowaliśmy do najnowszego 1909.

Model z 4 GB pamięci operacyjnej dostarczany jest z systemem Windows 10 w trybie S. Oznacza to, że na komputerze zainstalujemy jedynie zweryfikowane przez Microsoft aplikacje, które znajdują się w Microsoft Store. Rozwiązanie to pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo i wydajność, ale negatywnie odbija się na funkcjonalności. Acer umożliwia przejście z Windows 10 S na klasycznego Windows'a 10 Home, ale należy wiedzieć, że rozwiązanie to negatywnie wpłynie na wydajność komputera.

Mocniejsza konfiguracja z 8 GB pamięci operacyjnej dostarczana jest z klasycznym systemem Windows 10 Home.

W obu egzemplarzach Acer nie zdecydował się na instalacje dużej ilości bloatware'u. Jedynym irytującym programem jest Norton Security Ultra, który co chwile wyświetla powiadomienia.

Acer Swift 1 - Dźwięk, kamera, mikrofony

W tanim laptopie nie możemy liczyć na to, że producent będzie płacił za umieszczenie logotypu znanych firm audio takich, jak Harman Kardon czy Bang & Olufsen. Oczywiście nie oznacza to, że głośniki w Swift 1 są złe. Jakość dźwięku jest w zupełności wystarczająca do oglądania filmów. Głośniki mogłyby być jednak nieco głośniejsze. Dodatkowym problemem jest ich umiejscowienie, które sprzyja ich zasłanianiu podczas pracy z laptopem na kolanach.

Kamerka została umieszczona centralnie nad wyświetlaczem i umożliwia nagrywanie filmów wideo w rozdzielczości 720p przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Parametry nagrywanych filmów nie zaskakują, ale jakość jest wystarczająca do sporadycznych wideorozmów. Komputer posiada również certyfikat Skype. Mikrofony dobrze zbierają dźwięk z otoczenia. Zostały umiejscowione w okolicach matrycy.

Acer Swift 1 - Wydajność i kultura pracy

Acer Swift 1 niezależnie od wybranej konfiguracji wyposażony jest w układy z rodziny Intel Pentium. Do wyboru procesory N4000 i N5000. My do testów otrzymaliśmy dwie konfiguracje wyposażone w mocniejsze układy Intel Pentium Silver N5000. To procesor posiadający cztery rdzenie o częstotliwości taktowania 1,1 GHz.

Procesor posiada zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics 605. Całość współpracuje z 4 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 2400 Mhz. Należy zwrócić uwagę, że wersja z 4 GB posiada pamięć pracującą w trybie Single Channel, a model z 8 GB wyposażono w dwie 4 GB kości pracujące w Dual Channel.

Dodatkowo całość została sprężona z nośnikami SSD w formacie M.2 wykorzystującymi interfejs SATA III.

Obie konfiguracje Acer'a Swift 1 przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych.

Oto wyniki konfiguracji z 4 GB RAM i 128 GB SSD:

3DMark Fire Strike - 405

Geekbench 5 - 459 (Single Core), 1281 (Multi Core)

PCMark 10 - 1960

Oto wyniki konfiguracji z 8 GB RAM i 256 GB SSD:

3DMark Fire Strike - 408

Geekbench 5 - 457 (Single Core), 1338 (Multi Core)

PCMark 10 - 1935

Jak widać powyżej obecność dodatkowych 4 GB pamięci operacyjnej nie spowodowała, że Swift 1 stał się wydajniejszy w testach syntetycznych, a należy pamiętać, że jest to widoczne podczas normalnego użytkowania.

Sprawdziliśmy również wydajność wbudowanych dysków SSD.

Oba modele zaoferowały podobny odczyt na poziomie od 530 do 550 Mb/s, czyli prawie maksimum, jakie da się osiągnąć korzystając z interfejsu SATA III. Dużo ciekawiej robi się przy zapisie. Model z 128 GB potrafi zapisywać dane z prędkością do 250 Mb/s, podczas gdy model z 256 GB robi to ponad 2x szybciej.

Wersja 4GB/128GB

Wersja 8GB/256GB

W kwestii kultury pracy można powiedzieć tylko tyle, że dzięki pasywnemu chłodzeniu i dyskowi SSD na pokładzie Acer Swift 1 nie wydaje z siebie żadnych dźwięków. Dodatkowo komputer nie nagrzewa się zbytnio podczas pracy pod obciążeniem.

Acer Swift 1 - Bateria

Bateria jest kolejną mocną stroną testowanego przez nas Swift'a 1. Klasyczny akumulator o pojemności 4370 mAh w połączeniu z nie najwydajniejszym, chłodzonym pasywnie procesorem oraz dyskiem SSD zapewnia rewelacyjne czasy pracy na pojedynczym ładowania.

Acer chwali się, że komputer będzie działał do 17 godzin bez dodatkowego zasilania. Jeżeli ustawimy minimalną jasność ekranu oraz włączymy tryb oszczędzania energii podczas oglądania filmów Acer faktycznie rozładuje się po niecałej dobie.

W przypadku normalnej pracy biurowej z podświetleniem matrycy na około 70 procent, z włączonym Wi-Fi, Bluetooth oraz podświetleniem klawiatury komputer rozładuje się po około 10 godzinach. Podczas maksymalnego obciążenia możemy liczyć na około 6 godzin pracy. To rewelacyjne rezultaty.

Jedynym minusem baterii jest fakt, że pomimo obecności USB Typu C Acer Swift 1 nie pozwala na ładowanie się ładowarką z Power Delivery. W zestawie znajdziemy klasyczny zasilacz z okrągłym wtykiem.

Acer Swift 1 - Podsumowanie

Acer Swift 1 bez dwóch zdań udowadnia, że laptop za mniej, niż 2000 zł nie musi być złym wyborem, którego będziemy żałować przez lata. Acer nie zdecydował się na radykalne kompromisy, a mniej wydajny procesor nadal jest wystarczająco szybki, aby zapewnić płynna pracę z aplikacjami biurowymi.

Swift 1 to świetny wybór dla mniej wymagających konsumentów szukających komputera do codziennej pracy i okazjonalnego oglądania filmów. To także rewelacyjny komputer dla studenta, który pozwoli przetrwać nudne wykłady oraz świetna przenośna maszyna dla osób posiadających wydajny komputer stacjonarny.

Podczas testów doceniliśmy rewelacyjną jakość wykonania, bardzo dobrą matrycę z matową powierzchnią, wygodną klawiaturę, pasywne chłodzenie oraz baterię.

Nie spodobał się nam nie najszybszy czytnik linii papilarnych, brak ładowania za pomocą USB Typu C oraz głośniki. Dużym problemem jest także fakt, że uniwersalny model z 8 GB pamięci operacyjnej nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży w Polsce.

Podsumowując Acer Swift 1 to jeden z najlepszych budżetowych komputerów przenośnych.