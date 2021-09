Acer TravelMate P214 - testujemy poręcznego laptopa biznesowego

Mieliśmy okazję przetestować najnowszą odsłonę serii biznesowych laptopów Acer TraveMate P2. Do naszej redakcji trafił model P214-53. Czy ten przenośny komputer jest dobrym urządzeniem do pracy i nauki? Przekonacie się o tym po przeczytaniu naszego testu.

Kupując komputer przenośny z myślą o pracy z pewnością szukamy urządzenia, które będzie można łatwo przenieść i nie zajmie zbyt wiele miejsca. Oczekujemy także, że zaoferuje długi czas pracy na baterii oraz odpowiednią wydajność, która umożliwi nam spokojną pracę biurową. Model Acer TravelMate P214 spełnia wymienione wyżej oczekiwania, tylko czy jest wart swojej ceny?

Acer TravelMate P214 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2,40 – 4,20 GHz, 8 MB cache) Pamięć RAM: 8 GB (DDR4 SDRAM) Maksymalna ilość pamięci RAM: 32 GB Dysk: 512 GB SSD Przekątna ekranu: 14 cali (16:9) Typ ekranu: LCD IPS Rozdzielczość ekranu: Full HD (1920 x 1080 px) Częstotliwość odświeżania: 60 Hz Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics Pamięć karty graficznej: współdzielona System operacyjny: Windows 10 Pro Łączność: WiFi 6, 4G LTE Złącza: USB 3,0 x 1, USB 2,0 x 2, HDMI x 1, Thunderbolt x 1, Ethernet x 1, nanoSIM x 1 Czytnik kart pamięci: Tak: SD Czytnik linii papilarnych: Nie Podświetlana klawiatura: Tak Szerokość: 328 mm Głębokość: 236 mm Wysokość: 19,9 mm Waga: 1,6 kg Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Specyfikacja techniczna laptopa może nie powalać na kolana, jednak musimy pamiętać o tym, że nie jest on kierowany do wymagających graczy, którzy oczekują maksymalnej wydajności. Procesor Intel Core i5 jedenastej generacji wspierany przez 8 GB pamięci RAM powinien umożliwić nam płynną pracę biurową. Warto podkreślić, że producent przewiduje rozbudowę pamięci operacyjnej aż do 32 GB.

Fot. Paweł Goryniak Fot. Paweł Goryniak

Acer TravelMate P214 - Cena

Sugerowana przez firmę Acer cena testowanego przez nas laptopa z serii TravelMate P2 wynosi 3699 złotych. Za tą kwotę możemy zakupić wariant z czterordzeniowym procesorem Intel Core i5 jedenastej generacji (2,4 GHz), 8 GB pamięci RAM DDR4 i dyskiem SSD o pojemności 512 GB.

W ofercie znajdziemy także laptopy z innymi jednostkami Intela: Core i3, Core i5 oraz Core i7, które różnią się między sobą wydajnością oraz ceną.

Acer TravelMate P214 - Zawartość zestawu

Laptop dostarczany jest w szarym opakowaniu wykonanym z biodegradowalnych materiałów. W środku znajdziemy dwa stabilizatory, które minimalizują ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu. W skład zestawu sprzedażowego wchodzi komputer oraz zasilacz o mocy 45 W.

Acer TravelMate P214 - Wygląd i jakość wykonania

Seria TravelMate, jak sama nazwa wskazuje, dedykowana jest osobom, które z komputerem będą podróżować i planują pracować lub korzystać z laptopa z w kilku miejscach. Urządzenie jest dość kompaktowe: waży zaledwie 1,6 kilograma, a grubość po złożeniu nie przekracza 2 cm. Jego wymiary to 32,7 x 23,7 x 1,9 cm, więc z łatwością będziemy w stanie przetransportować go z innymi narzędziami pracy, czy notatkami.

Fot. Paweł Goryniak

Z jednej strony możemy powiedzieć, że obudowa wykonana z tworzywa sztucznego może być podatna na zarysowania i uszkodzenia, jednak sprawia ona wrażenie dosyć solidnej. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że nie jest ona błyszcząca: na zewnątrz znajdziemy lekko chropowatą powierzchnię, na której drobne rysy mogą być mniej widoczne.

Producent starał się nieco przełamać dominującą czerń poprzez małe i delikatne wstawki w kolorze srebrnym. Umieszczone na grzbiecie logo Acer zostało wykonane z metalu, a osłony zawiasów z jaśniejszego plastiku.

Acer TravelMate P214 - Porty

Głównym przeznaczeniem laptopów z serii TravelMate ma być, zdaniem producenta, praca. Możemy więc spodziewać się odpowiedniej ilości złączy i portów, aby ułatwić nam to zadanie.

Porty na lewej krawędzi. Fot. Paweł Goryniak

Na lewej krawędzi komputera umieszczono 2 porty USB, port Thunderbolt, wejścia HDMI i VGA oraz gniazdo ethernet. Znajdziemy tu także slot na kartę pamięci SD, wejście słuchawkowe oraz gniazdo zasilania. Z drugiej strony obudowy umieszczono natomiast dodatkowy port USB oraz wysuwaną tackę na kartę nanoSIM. Laptop posiada wbudowany modemem 4G LTE, który pozwoli na połączenie z siecią podczas przemieszczania się.

Prawa krawędź laptopa. Fot. Paweł Goryniak

Na dolnej krawędzi znalazł się natomiast czytnik kart inteligentnych (Smart Card), będący dodatkową formą zabezpieczenia naszych danych.

Acer TravelMate P214 - Wyświetlacz

Testowanego przez nas Acer TravelMate P214-53 wyposażono w matrycę IPS LCD o przekątnej 14 cali. Wyświetlacz oferuje nam rozdzielczość Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli oraz częstotliwość odświeżania 60 Hz.

Fot. Paweł Goryniak

Dzięki zastosowaniu popularnej matrycy IPS kolory wyświetlane na ekranie są odpowiednio nasycone, a wysoki kontrast zapewnia optymalne doznania podczas pracy z laptopem. Jakość obrazu w trakcie oglądania filmów oraz gry jest bardzo dobra.

Osoby oczekujące nieco więcej mogłyby mimo wszystko narzekać na rozmiar wyświetlacza, jednak dla nich Acer przygotował warianty z ekranem o przekątnej 15,6 cala.

Dobrym zabiegiem jest też matowe wykończenie ekranu. Laptop skierowany jest głównie do osób pracujących, które zapewne będą musiały korzystać z niego w trakcie podróży. Matowe wykończenie ułatwi nam na przykład pracę w pociągu, lub innym miejscu w sytuacji, w której na ekran pada dużo światła.

Matowa powierzchnia wyświetlacza ułatwia pracę. Fot. Paweł Goryniak

Możemy narzekać, że ramki wokół wyświetlacza są dosyć szerokie. Należy jednak pamiętać, że urządzenie to ma być przede wszystkim funkcjonalne i łatwe w transporcie, więc szerokie ramki spełniają swoją rolę i odpowiednio chronią wyświetlacz.

Acer TravelMate P214 - Bezpieczeństwo

Na uwagę zasługuje spora ilość zastosowanych przez producenta systemów zabezpieczenia laptopa. Firma Acer zadbała o kilka różnych zabezpieczeń naszych danych.

Producent zapewnia w materiałach promocyjnych, że ten model laptopa posiada system zabezpieczeń biometrycznych, jednak system nie był w stanie odnaleźć czytnika linii papilarnych w urządzeniu. Opcja ta dostępna jest jedynie w wybranych konfiguracjach. Skaner powinien znajdować się w gładziku.

Czytnik kart SC. Fot. Paweł Goryniak

Pierwszym i ciekawym sposobem zabezpieczenia naszych danych, których nie znajdziemy w większości komputerów przenośnych jest wbudowany czytnik kart inteligentnych. Pozwala on na ustanowienie dodatkowej warstwy zabezpieczeń, ponieważ do uruchomienia komputera potrzebna jest specjalna karta, która dodatkowo chroni nasze dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Fot. Paweł Goryniak

Drugim małym, jednak bardzo wygodnym elementem jest ruchoma osłona kamerki, dzięki której możemy zadbać o to, aby nikt niepożądany nas nie podglądał. Dodatkowo posiada ona małą szczelinę na diodę LED, więc jesteśmy w stanie zobaczyć, czy kamera jest włączona nawet w momencie, w którym jest ona całkowicie zasłonięta.

Acer TravelMate P214 - Klawiatura i gładzik

Głównym przeznaczeniem tego laptopa jest praca, w związku z czym oczekiwałem płynnie działającej i przyjemnej w korzystaniu klawiatury. Nie zawiodłem się.

Klawisze pracują niezwykle lekko, nie potrzebujemy skupiać się na tym, aby wcisnąć odpowiedni przycisk. Ich rozłożenie jest też bardzo optymalne, przez co nie potrzebujemy co chwilę spoglądać na klawiaturę, aby poprawiać ewentualne błędy.

Fot. Paweł Goryniak

Osoby przyzwyczajone do pracy z komputerem stacjonarnym lub laptopem z większym ekranem mogą nieco kręcić nosem na brak klawiatury numerycznej, jednak jesteśmy w stanie bardzo szybko przyzwyczaić się do jej braku. Możemy korzystać ze standardowego układu numerycznego po wciśnięciu klawisza funkcyjnego.

Stosunkowo niewiele miejsca pod klawiaturą zajmuje sam gładzik. Jego działanie jest bardzo płynne. Touchpad został umieszczony w odpowiednim miejscu. Podczas pracy nie musimy martwić się o jego przypadkowe aktywowanie. Dodatkowo producent umożliwia jego dezaktywację z wykorzystaniem łatwo dostępnego skrótu klawiszowego. Płytka dotykowa wspiera precyzyjne sterowniki systemu Windows. Oznacza to pełną obsługę gestów wywoływanych dwoma lub trzema palcami.

Acer TravelMate P214 - Kamera, głośniki i mikrofon

Laptop wyposażony jest w dwa głośniki, umieszczone w listwie tuż nad klawiaturą. Takie ich umiejscowienie z pewnością zadowoli osoby, które często korzystają z laptopów kładąc je na kolanach. Jakość wydobywającego się z nich dźwięku jest poprawna, choć brakuje im nieco głębi i lekkiego podkręcenia niskich tonów basowych.

Jak sprawują się one w kwestii maksymalnej głośności? Jest ona odpowiednia jak na komputer przenośny, jednak jeżeli lubicie posłuchać muzyki nieco głośniej, to zdecydowanie lepsze odczucia uzyskacie podłączając do laptopa głośniki zewnętrzne, lub słuchawki.

Mikrofon bardzo dobrze zbiera dźwięk i nie powinniśmy mieć problemów ze swobodną rozmową na czacie głosowym, lub wideo bez konieczności szukania słuchawek. Co prawda na nagraniu pojawia się słyszalne echo, jednak nie przeszkadza ono w odbiorze w trakcie rozmowy.

Na słowa uznania zasługuje jednak kamerka internetowa, która umieszczona została w górnej krawędzi ramki ekranu. Pozwala ona nam na nagrywanie i transmisję obrazu w rozdzielczości 720p. Jakość obrazu jest bardzo wysoka, więc osoby, które często korzystają z laptopa jako narzędzia pracy i odbywają liczne wideorozmowy, z pewnością będą z niej zadowolone.

Acer TravelMate P214 - Wydajność

Na uwagę z pewnością zasługuje kultura pracy laptopa Acer TravelMate P214-53. Urządzenie jest niezwykle ciche, nawet podczas dość intensywnej pracy.

Jeżeli lubicie pracować z urządzeniem na kolanach, to musicie jednak przygotować się na to, że dość szybko zacznie się ono nagrzewać. Co prawda główny otwór, przez który emitowane jest ciepło znajduje się z tyłu, jednak i tak będziemy odczuwać je przez kratki wentylacyjne na spodzie urządzenia. Może to spowodować dyskomfort w pracy, jednak nie jest to aż tak duży problem, aby negatywnie rzutował na ocenę laptopa.

Poniżej możecie zobaczyć jak Acer TravelMate P214-53 wypadł w testach syntetycznych:

Geekbench 5 Single Core: 1070

Geekbench 5 Multi Core: 4195

Cinebench R23 Single Core: 1105

Cinebench R23 Multi Core: 5191

PCMark 10: 4198

3DMark Time Spy: 1140

3DMark Fire Strike 2658

Laptop pozwala na korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem bez najmniejszych problemów. Pracuje niezwykle płynnie, poszczególne programy otwierają się i działają bez widocznych zacięć, więc jeżeli planujecie zakupić go do pracy biurowej, to z pewnością z będziecie z niego zadowoleni.

Aby zwiększyć wydajność naszej pracy z laptopem, producent zainstalował aplikację Acer ControlCenter. Pozwala ona nam na sprawdzenie działania podstawowych podzespołów, oczyszczenie pamięci, usunięcie zbędnych plików i przeprowadzenie aktualizacji wszystkich sterowników w jednym miejscu.

Fot. Paweł Goryniak

Acer TravelMate P214 - Bateria i zasilacz

Producent zapewnia, że bateria w TravelMate P214 jest w stanie wytrzymać nawet 13 godzin pracy i częściowo możemy się z tym zgodzić. Bateria istotnie może działać przez 13 godzin bez konieczności ładowania, jednak ten czas znacząco się skraca, jeżeli faktycznie zaczniemy pracować z laptopem.

Podczas pracy z edytorami tekstu i grafiki, klientem poczty i przeglądarką z kilkunastoma kartami otwartymi jednocześnie oraz włączonym filmem z dźwiękiem w tle, bateria rozładowała się po niecałych pięciu godzinach. Jest to dobry wynik, który pozwoli nam na pracę w każdych warunkach bez konieczności pilnego poszukiwania gniazdka. Jeżeli nie planujemy bardzo intensywnej pracy, to bateria spokojnie wystarczy nam nawet na osiem godzin.

Razem z laptopem dostarczany jest zasilacz o mocy maksymalnej 45 W. Jest on w stanie naładować kompletnie wyczerpaną baterię w niecałe dwie godziny.

Acer TravelMate P214 - Podsumowanie

Laptopy Acer z serii TravelMate przeznaczone są do pracy w każdych warunkach i jako takie prezentują się bardzo dobrze. Model P214-53, który otrzymaliśmy do testów jest lekki, jego wymiary pozwalają na łatwy transport, a solidne plastiki zastosowane do jego budowy powinny przetrwać wiele godzin spędzonych w torbie.

Fot. Paweł Goryniak

Jeżeli szukacie laptopa do pracy biurowej, to testowany komputer będzie dla Was idealnym wyborem. Charakteryzuje się wysoką kulturą pracy, wydajnością, przyzwoitym czasem pracy na baterii oraz prostym designem. Pozwoli on także na płynną rozgrywkę w nieco starszych grach, chociaż niewielki rozmiar wyświetlacza może znacząco nam ją utrudnić.